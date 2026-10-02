Android 17 devient plus difficile à espionner : Google ajoute de nouvelles protections invisibles

Google renforce Advanced Protection sur Android 17 avec plusieurs mécanismes destinés aux utilisateurs exposés aux attaques sophistiquées, mais aussi à ceux qui souhaitent simplement verrouiller davantage leur smartphone.

Parmi les nouveautés figurent la conservation sécurisée de traces d’intrusion, de nouvelles restrictions sur les services d’accessibilité, la désactivation de WebGPU dans Chrome et un verrouillage après plusieurs échecs d’authentification.

Android peut conserver les traces d’une attaque pendant 12 mois

La fonction la plus intéressante porte le nom Intrusion Logging.

Lorsqu’elle est activée manuellement, Android conserve certains événements de sécurité et réseau dans des journaux chiffrés de bout en bout.

Ces informations sont stockées dans le cloud pendant une période glissante de 12 mois avant leur suppression automatique.

L’objectif est simple : si un smartphone est soupçonné d’avoir été compromis par un logiciel espion, ces traces peuvent faciliter une analyse après l’attaque.

Google précise que les journaux sont protégés contre les modifications et accessibles uniquement à l’utilisateur.

Android 17 ferme aussi une porte utilisée par certaines applications malveillantes

Advanced Protection restreint désormais l’accès à AccessibilityService.

Lorsque le mode est activé, seuls les logiciels vérifiés et classés comme véritables outils d’accessibilité peuvent utiliser ces services.

C’est important car les permissions d’accessibilité peuvent permettre à une application de lire ce qui apparaît à l’écran ou d’effectuer certaines actions à la place de l’utilisateur.

Elles sont donc régulièrement détournées par des malwares et applications frauduleuses.

WebGPU peut être désactivé dans Chrome

Android 17 désactive également WebGPU dans Chrome lorsque Advanced Protection est actif.

WebGPU permet aux sites d’accéder à des capacités graphiques avancées du matériel. Ces performances ont un intérêt réel, mais augmentent aussi la surface pouvant être ciblée par certaines attaques complexes.

Google préfère donc désactiver cette technologie pour les utilisateurs ayant choisi son niveau de protection maximal.

Le téléphone peut se verrouiller après plusieurs échecs

Autre nouveauté : Failed Authentication Lock.

Après plusieurs tentatives d’authentification infructueuses dans certains réglages ou applications protégées, le téléphone peut entrer dans un état de verrouillage plus strict afin de limiter les tentatives supplémentaires.

Google précise toutefois que cette fonction, comme la protection USB, dépend du matériel et n’est disponible que sur certains appareils Android 17.

Advanced Protection reste optionnel. Il peut être activé depuis les paramètres de sécurité sur les appareils compatibles.

Menow avait déjà expliqué comment Android 17 limite certaines applications utilisant des permissions sensibles. Ces nouvelles mesures montrent que Google pousse désormais la logique beaucoup plus loin pour les utilisateurs exposés aux attaques ciblées.