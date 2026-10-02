Galaxy S26 : Samsung déploie déjà une deuxième mise à jour quelques heures après One UI 9

Samsung vient à peine de commencer le déploiement international de One UI 9 sous Android 17 que les Galaxy S26 reçoivent déjà un second firmware.

Cette nouvelle mise à jour concerne les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra en Europe. Elle pèse environ 544 Mo et porte le numéro de firmware S94xBXXS4BZIG. Son principal changement connu est l’installation du correctif de sécurité d’octobre 2026.

La mise à jour arrive juste après One UI 9

Samsung avait officiellement lancé One UI 9 stable sur la série Galaxy S26 le 16 septembre en Corée, avant d’étendre progressivement la distribution à d’autres marchés.

La version internationale est désormais disponible en Europe.

Quelques heures seulement après son arrivée sur certains appareils, un second firmware est apparu.

Il ne s’agit pas d’une nouvelle version de One UI : les Galaxy S26 restent sous One UI 9 et Android 17.

Cette nouvelle build semble avant tout consacrée à la sécurité.

Samsung passe déjà au correctif d’octobre

Le firmware intègre le niveau de sécurité d’octobre 2026.

Samsung n’avait pas encore détaillé l’ensemble des vulnérabilités corrigées lorsque la mise à jour a commencé à apparaître. Il serait donc prématuré de lui attribuer un nombre précis de failles corrigées.

Aucune nouvelle fonction majeure n’est mentionnée non plus.

Il n’existe surtout aucune confirmation indiquant qu’il s’agit d’un correctif urgent destiné à réparer un problème de One UI 9. Le calendrier très rapproché peut simplement correspondre au lancement du nouveau patch mensuel.

Un téléchargement d’environ 544 Mo

Le fichier fait environ 544,15 Mo sur les appareils où il a été repéré.

C’est beaucoup moins que la mise à niveau complète vers Android 17 et One UI 9, qui nécessite plusieurs gigaoctets lorsqu’elle est installée depuis une ancienne version.

Les propriétaires ayant déjà effectué la grosse mise à niveau n’ont donc pas à télécharger de nouveau tout le système.

La version du firmware change, mais One UI reste en version 9.

L’Europe fait partie des premiers marchés servis

Fait inhabituel, cette deuxième mise à jour a été repérée très rapidement sur les variantes européennes des Galaxy S26.

La distribution devrait ensuite s’étendre progressivement à davantage de pays et de variantes.

Pour vérifier sa disponibilité :

Paramètres > Mise à jour du logiciel > Téléchargement et installation

Comme toujours chez Samsung, deux Galaxy S26 identiques peuvent recevoir la notification à quelques jours d’intervalle selon le pays, le CSC ou l’opérateur.

One UI 9 poursuit parallèlement son déploiement

Cette mise à jour ne change pas le calendrier général de One UI 9.

Samsung continue actuellement d’étendre Android 17 à davantage de Galaxy après avoir commencé par les S26. Les Galaxy S25 et plusieurs pliables récents font partie des générations suivantes, tandis que d’autres modèles sont encore en bêta.

Menow regroupe les Galaxy compatibles, les nouveautés et l’état du déploiement dans son guide complet One UI 9.

Pour les propriétaires d’un Galaxy S26, la situation est donc assez simple : One UI 9 est déjà là et Samsung commence immédiatement à assurer son suivi avec le correctif de sécurité suivant.