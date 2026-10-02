iPhone Duo : Apple permettra de remplacer la protection de l’écran pliable sans changer tout l’écran

Apple a prévu une solution intéressante pour l’un des principaux points faibles des smartphones pliables : l’usure de la surface qui protège l’écran intérieur.

Sur l’iPhone Duo, la couche de protection placée au-dessus de l’écran pliable pourra être retirée et remplacée séparément. L’information a été confirmée par Kate Bergeron, vice-présidente chargée de l’ingénierie matérielle chez Apple, lors d’un entretien avec la créatrice de contenu Angelica Siciliani Fendi.

Une couche remplaçable pour préserver l’écran intérieur

La partie concernée se trouve directement au-dessus de l’écran pliable interne.

Apple explique avoir beaucoup travaillé sur cette couche afin de limiter la visibilité de la pliure centrale et de conserver un rendu homogène le plus longtemps possible. Mais la marque a aussi anticipé son vieillissement.

Si cette surface finit par s’user ou si la pliure devient plus visible avec le temps, Apple pourra remplacer uniquement cette couche, sans forcément changer l’ensemble de l’écran intérieur.

C’est un point important sur un smartphone pliable, dont la zone centrale est sollicitée à chaque ouverture et fermeture.

19 dollars avec AppleCare+ aux États-Unis

Apple a déjà communiqué un tarif pour les États-Unis.

Pour un iPhone Duo couvert par AppleCare+, le remplacement de cette couche est facturé 19 dollars. Le prix hors AppleCare+ n’est pas encore connu.

Cette possibilité peut éviter une réparation beaucoup plus coûteuse lorsque seul le revêtement supérieur est abîmé.

Au lieu de remplacer l’ensemble de la dalle pliable, Apple peut donc intervenir uniquement sur la partie exposée à l’usure.

Ce n’est pas un simple film que l’on pourra retirer soi-même

Le fait que cette couche soit remplaçable ne signifie pas qu’elle pourra être changée facilement à la maison.

À ce stade, Apple n’a pas indiqué que l’opération serait proposée directement aux utilisateurs.

Le remplacement devrait plutôt être effectué dans un Apple Store ou par un réparateur agréé Apple.

Il ne faut donc pas considérer cette couche comme un film de protection classique que l’on pourrait décoller soi-même.

Apple veut aussi rendre la pliure moins visible

Cette couche ne sert pas uniquement à protéger l’écran.

Selon Kate Bergeron, sa finition nano-texturée participe également à réduire la visibilité de la pliure au centre de l’écran. Apple aurait consacré une partie importante du développement du Duo à ce problème.

Son remplacement peut donc avoir deux intérêts :

retrouver une surface en meilleur état ;

préserver l’effet visuel qui permet de rendre la pliure plus discrète.

La question sera surtout de voir comment cette couche vieillit après plusieurs mois d’utilisation réelle.

Un point important pour la durée de vie de l’iPhone Duo

Les smartphones pliables utilisent plusieurs couches superposées afin de protéger la dalle flexible tout en permettant à l’écran de se plier.

Avec le temps, la surface supérieure peut subir :

des micro-rayures ;

une usure progressive ;

les contraintes répétées du pliage ;

une accentuation visuelle de la pliure.

Avec l’iPhone Duo, Apple choisit donc de traiter cette partie comme un élément remplaçable séparément.

C’est potentiellement une bonne nouvelle pour la réparabilité, car une dégradation de la surface ne nécessitera pas forcément le remplacement du module d’affichage complet.

L’iPhone Duo sera commercialisé le 23 octobre

Apple ouvrira les précommandes de l’iPhone Duo en France le 16 octobre à 14 h, avant une commercialisation prévue le 23 octobre 2026.

Le modèle de 256 Go est annoncé à 2 339 euros, tandis que les configurations les plus importantes montent bien plus haut.

À ce niveau de prix, la possibilité de remplacer uniquement la couche supérieure de l’écran peut devenir un élément important sur le long terme.

Il reste maintenant deux inconnues : la durée réelle de cette couche après plusieurs mois d’utilisation et le prix de son remplacement en France.