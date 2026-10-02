Steam Deck 2 : une nouvelle puce AMD en 3 nm apparaît, Valve préparerait un gros bond de performances

Une nouvelle fuite apporte un indice intéressant sur le futur Steam Deck 2. AMD travaillerait sur un APU semi-personnalisé portant le nom de code Gainsborough, fabriqué avec le procédé N3P de TSMC en 3 nm.

La puce aurait été repérée dans des documents AMD ainsi que dans des pilotes graphiques. Sa nature semi-custom laisse penser qu’elle serait développée pour un client précis, et plusieurs éléments poussent désormais à évoquer Valve. Rien n’est toutefois confirmé officiellement par AMD ou le constructeur du Steam Deck.

Zen 6 et RDNA 5 sont évoqués

Selon les informations attribuées à Moore’s Law Is Dead, Gainsborough pourrait associer 4 à 8 cœurs CPU Zen 6C à un GPU comprenant entre 12 et 24 unités de calcul d’une génération RDNA récente, potentiellement RDNA 5.

Le passage au procédé TSMC N3P serait particulièrement intéressant pour une console portable. Cette gravure doit surtout permettre d’améliorer les performances par watt, un enjeu essentiel lorsque la puissance disponible et le refroidissement sont limités par la taille de l’appareil.

Les caractéristiques précises restent néanmoins spéculatives. Il serait donc prématuré de présenter Zen 6, RDNA 5 ou le nombre d’unités de calcul comme les spécifications définitives du Steam Deck 2.

Valve refuse justement de sortir un Steam Deck 2 pour un petit gain

Ce contexte rend la fuite crédible dans son approche.

Valve a plusieurs fois expliqué ne pas vouloir remplacer son Steam Deck uniquement pour proposer une hausse modérée des performances. L’entreprise attend une amélioration suffisamment importante de la puissance sans sacrifier fortement l’autonomie.

Une puce plus récente gravée en 3 nm correspond parfaitement à cette philosophie.

L’objectif ne serait donc pas simplement de construire un Steam Deck plus rapide, mais d’obtenir un saut suffisamment important pour justifier une nouvelle génération.

Un lancement en 2027 ou 2028 est évoqué, mais rien n’est confirmé

Les premières estimations autour de Gainsborough évoquent une utilisation possible dans une machine commercialisée fin 2027 ou en 2028.

Cette fenêtre reste très hypothétique.

Valve n’a annoncé :

ni Steam Deck 2 ;

ni date de sortie ;

ni processeur ;

ni caractéristiques techniques.

La fuite donne surtout un premier indice sur le type de matériel qu’AMD pourrait préparer pour une future console portable.

Si Gainsborough est réellement destiné au Steam Deck 2, le passage au 3 nm pourrait être l’élément qui permet enfin à Valve d’obtenir le bond de performances qu’elle attend avant de remplacer son Steam Deck actuel.