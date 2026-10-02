Galaxy S27 : Samsung prépare 4 modèles, dont un nouveau S27 Pro compact très haut de gamme

Samsung semble avoir arrêté une grande partie de sa stratégie pour les Galaxy S27. Alors que leur présentation n’est attendue qu’au début de 2027, la fabrication de certains composants aurait déjà commencé. Surtout, cette nouvelle génération s’organiserait autour de quatre smartphones, avec l’arrivée d’un Galaxy S27 Pro qui pourrait modifier la hiérarchie habituelle entre les différents modèles.

Ce nouveau venu aurait une particularité assez inhabituelle : son écran serait plus petit que celui du Galaxy S27+, alors que sa fiche technique se rapprocherait davantage du très haut de gamme Galaxy S27 Ultra.

Samsung commence déjà à préparer ses quatre Galaxy S27

D’après les informations provenant de la chaîne d’approvisionnement sud-coréenne, certains composants destinés aux Galaxy S27 seraient entrés en production dès septembre. La cadence devrait augmenter à partir de la mi-octobre pour les quatre appareils actuellement prévus.

La gamme se composerait ainsi du Galaxy S27, du Galaxy S27+, du nouveau Galaxy S27 Pro et du Galaxy S27 Ultra.

Cette configuration n’arrive pas complètement par surprise. Plusieurs éléments apparus ces derniers mois indiquaient déjà que Samsung travaillait sur quatre références distinctes. Les différents modèles avaient notamment été associés à plusieurs noms de développement internes.

Le passage progressif au stade industriel rend néanmoins cette gamme à quatre modèles beaucoup plus crédible à quelques mois de sa commercialisation.

Le Galaxy S27 Pro serait plus petit que le S27+

Les dimensions d’écran attendues permettent surtout de mieux comprendre le positionnement choisi par Samsung.

Modèle Taille d’écran annoncée Galaxy S27 6,27 pouces Galaxy S27 Pro 6,47 pouces Galaxy S27+ 6,66 pouces Galaxy S27 Ultra 6,89 pouces

Le classement par taille peut surprendre. Le Galaxy S27 Pro serait donc plus compact que le S27+, malgré son appellation plus premium.

Samsung ne chercherait visiblement pas simplement à placer un quatrième smartphone entre le Plus et l’Ultra. Le constructeur pourrait plutôt créer une seconde branche haut de gamme destinée aux utilisateurs qui veulent davantage de technologies premium sans passer à un téléphone approchant les 6,9 pouces.

C’est probablement là que se trouve le changement le plus intéressant de cette génération.

Le S27 Pro pourrait récupérer des fonctions réservées à l’Ultra

Plusieurs informations apparues ces dernières semaines suggèrent en effet une séparation plus nette entre les Galaxy S27 et S27+ d’un côté, et les Galaxy S27 Pro et Ultra de l’autre.

Le Privacy Display ferait partie de cette stratégie. Cette technologie doit permettre de réduire les angles de vision de l’écran afin d’empêcher une personne située à côté de l’utilisateur de lire facilement son contenu.

Elle serait proposée sur le Galaxy S27 Pro et le Galaxy S27 Ultra, tandis que les versions classique et Plus pourraient en être privées.

Les premières informations autour du S27 Pro évoquent également une configuration plus ambitieuse que celle des Galaxy S traditionnels. Samsung semble donc vouloir faire du Pro autre chose qu’une simple déclinaison supplémentaire.

Le S27 Pro pourrait finalement prendre la forme d’un Galaxy S27 Ultra plus compact.

Samsung viserait jusqu’à 48 millions d’écrans pour la gamme

Le niveau de production envisagé montre également que Samsung aurait de fortes ambitions commerciales pour cette nouvelle génération.

Samsung Display prévoirait environ 47 à 48 millions de dalles OLED destinées à la famille Galaxy S27 sur l’année, soit une progression supérieure à 10 % par rapport aux volumes envisagés pour la génération précédente.

Le nouveau modèle Pro représenterait lui aussi plusieurs millions d’unités dans les projections de production.

Il faut toutefois distinguer les commandes de composants des ventes réelles de smartphones. Samsung peut encore ajuster les volumes au fil des mois selon les précommandes, les coûts de production et la demande observée sur les différents marchés.

Une gamme Galaxy S27 beaucoup plus segmentée en 2027

Il reste encore plusieurs inconnues importantes autour de cette génération, notamment les processeurs retenus selon les régions, les capacités photo définitives, les batteries et surtout les prix.

Samsung n’a évidemment encore officialisé aucun des quatre modèles.

La multiplication des informations provenant de la chaîne d’approvisionnement montre toutefois que le projet est déjà bien avancé. La marque semble surtout vouloir proposer davantage de choix entre les différents formats et niveaux de gamme.

Et contrairement aux générations précédentes, le modèle à surveiller ne sera peut-être pas uniquement le Galaxy S27 Ultra. Avec son écran de 6,47 pouces et plusieurs technologies haut de gamme, le Galaxy S27 Pro pourrait devenir l’option la plus intéressante pour ceux qui veulent un Galaxy puissant sans passer à un smartphone particulièrement imposant.