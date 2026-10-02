Fin de la 2G : 1,7 million d’appareils sont encore concernés en France, voici les dates à connaître

La disparition de la 2G en France n’est plus un projet lointain. Les premières coupures ont déjà eu lieu et les principaux opérateurs vont maintenant accélérer le mouvement d’ici la fin de l’année.

Le problème est qu’au 30 juin 2026, environ 1,7 million de terminaux fonctionnant uniquement en 2G étaient encore actifs en France métropolitaine, selon l’Arcep.

Et il ne s’agit pas uniquement de vieux téléphones.

1,7 million d’appareils utilisent encore uniquement la 2G

Le chiffre publié par l’Arcep concerne les cartes SIM présentes dans des équipements uniquement compatibles 2G.

Le parc a déjà fortement diminué : il est passé de 2,9 millions à 1,7 million d’appareils en un an, soit une baisse de 41,4 %.

Mais 1,7 million reste considérable alors que les premières extinctions définitives ont commencé.

Ces équipements regroupent à la fois des appareils utilisés pour les appels, SMS et données, et des équipements M2M communiquant automatiquement par le réseau mobile.

Les téléphones ne sont pas les seuls concernés

Certains vieux téléphones seront évidemment inutilisables sur un réseau dont la 2G disparaît s’ils ne prennent pas en charge une technologie plus récente compatible avec l’opérateur.

Mais une grande partie du problème se trouve ailleurs.

La 2G est encore utilisée dans certains :

systèmes d’alarme ;

dispositifs de téléassistance ;

ascenseurs ;

terminaux de paiement ;

équipements industriels ;

chauffages connectés ;

traceurs GPS ;

systèmes de télémétrie.

L’utilisateur peut même ignorer totalement qu’une carte SIM 2G se trouve à l’intérieur de l’appareil.

C’est ce qui rend l’extinction particulièrement délicate.

Orange coupe progressivement la 2G jusqu’au 20 octobre

Orange est déjà bien avancé.

Après plusieurs expérimentations et coupures dans le Sud-Ouest, l’opérateur a programmé la généralisation de l’arrêt de son réseau 2G entre le 22 septembre et le 20 octobre 2026.

L’Arcep détaille notamment plusieurs étapes de fermeture déjà réalisées dans le Sud-Ouest avant la généralisation au reste de la métropole.

Pour les clients dépendant directement du réseau Orange, la question devient donc urgente.

SFR et Bouygues Telecom suivront en novembre et décembre

Orange n’est pas le seul opérateur concerné.

Selon le calendrier recensé par l’Arcep :

SFR prévoit l’arrêt de sa 2G le 15 novembre 2026 ;

; Bouygues Telecom commencera par plusieurs zones le 15 novembre ;

la généralisation chez Bouygues doit intervenir du 1er au 15 décembre 2026.

Free Mobile ne possède pas de réseau 2G propre.

La disparition nationale sera donc progressive et dépendra de l’opérateur utilisé par chaque carte SIM.

Comment savoir si un téléphone risque de ne plus fonctionner ?

Posséder un vieux smartphone ne signifie pas automatiquement qu’il deviendra inutilisable.

Le point essentiel est de vérifier qu’il prend en charge la 4G pour les appels, notamment VoLTE, ou une technologie plus récente compatible avec l’opérateur.

Un téléphone capable d’utiliser la 4G uniquement pour Internet mais dépendant encore de la 2G pour les appels peut rencontrer des problèmes.

Sur les appareils récents, cette situation est beaucoup moins fréquente.

Le doute concerne surtout les téléphones anciens, certains appareils simplifiés et des équipements professionnels ou connectés installés depuis de nombreuses années.

Vérifiez aussi les équipements que vous ne considérez pas comme des téléphones

C’est probablement le meilleur conseil à retenir.

Si vous possédez :

une ancienne alarme avec carte SIM ;

un système de téléassistance ;

un portail connecté ;

un traceur ;

un système de télésurveillance ;

un équipement installé dans un ascenseur ;

il vaut la peine de vérifier avec le fabricant ou le prestataire si celui-ci utilise encore la 2G.

Une coupure peut autrement passer totalement inaperçue jusqu’au moment où l’équipement doit réellement transmettre une alerte.

La 3G suivra ensuite

La 2G n’est que la première étape.

Orange indique que son réseau 3G sera arrêté en 2028.

Les autres opérateurs suivent également leur propre calendrier de modernisation.

Les fréquences libérées pourront alors être réutilisées pour des technologies plus récentes comme la 4G ou la 5G.

Pour les utilisateurs, le message est surtout clair : si un équipement dépend exclusivement de la 2G, il faut désormais vérifier sa compatibilité sans attendre la fin de l’année.