Gemini Live peut désormais décrire ce que voit votre caméra en temps réel sur Android

Google lance officiellement Guided Vision dans Gemini Live.

Cette nouvelle fonction permet de montrer son environnement avec la caméra du smartphone et de recevoir immédiatement une description audio de ce que Gemini voit, avec la possibilité de poser des questions ou de demander davantage de détails.

Gemini peut vous demander de déplacer la caméra

Guided Vision va plus loin qu’une simple analyse d’image.

Si la caméra n’est pas correctement orientée, Gemini peut donner des indications vocales comme :

déplacer le téléphone vers la gauche ou la droite ;

rapprocher la caméra ;

modifier l’angle ;

viser une autre partie de la scène.

L’IA peut ensuite expliquer ce qui se trouve devant l’utilisateur.

Google donne notamment l’exemple de la lecture de petites inscriptions, de la reconnaissance d’objets ou de l’exploration d’un environnement.

Une fonction pensée d’abord pour l’accessibilité

Google a développé Guided Vision avec des personnes aveugles ou malvoyantes.

La fonction peut par exemple aider à identifier un produit, lire une information difficilement visible ou décrire certains éléments présents autour de l’utilisateur.

L’interaction reste conversationnelle : une fois l’objet identifié, il est possible de poser des questions complémentaires sans recommencer toute l’analyse.

Android 9 suffit sur les appareils compatibles

Guided Vision commence son déploiement sur les smartphones Android compatibles avec Gemini Live.

La fonction est annoncée pour Android 9 ou version ultérieure, dans les régions et langues où Gemini Live est disponible.

Elle peut être lancée depuis Gemini et également être accessible via certains raccourcis d’accessibilité.

Google précise toutefois une limite importante : Guided Vision peut se tromper et ne doit pas être utilisé comme outil de navigation, comme aide à la mobilité ou dans une situation où une erreur pourrait mettre l’utilisateur en danger.

Menow avait déjà présenté cette fonction lors du Feature Drop Android de septembre. La différence aujourd’hui est importante : Guided Vision n’est plus seulement annoncé, son déploiement a réellement commencé.