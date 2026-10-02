Galaxy S26 FE : Samsung déploie déjà la mise à jour de sécurité d’octobre

Le Galaxy S26 FE commence déjà à recevoir le correctif de sécurité d’octobre 2026.

La mise à jour a été repérée aux États-Unis sur certaines variantes commercialisées par les opérateurs. Elle porte le numéro de firmware S741USQS2AZI5 et ne semble pas ajouter de nouvelle fonction majeure.

Une mise à jour essentiellement consacrée à la sécurité

Le journal des modifications indique principalement l’installation du niveau de sécurité d’octobre.

Samsung n’avait pas encore publié, au moment du premier déploiement, le détail complet des vulnérabilités corrigées par son bulletin mensuel.

Il est donc préférable de ne pas attribuer à cette mise à jour un nombre précis de failles corrigées tant que Samsung n’a pas publié la liste correspondante.

Le fichier semble relativement léger et ne modifie pas la version de One UI.

Le Galaxy S26 FE possède déjà One UI 9

Le Galaxy S26 FE est commercialisé directement sous One UI 9 basé sur Android 17.

Cette mise à jour d’octobre n’est donc pas la grande migration Android 17 que reçoivent actuellement d’autres Galaxy : le téléphone possède déjà cette version dès sa sortie.

Samsung avait commencé quelques jours auparavant à distribuer le correctif d’octobre sur certains modèles de la famille Galaxy S26.

Le S26 FE rejoint désormais cette première vague.

La France devra probablement patienter un peu

Pour l’instant, le firmware identifié concerne certains appareils américains verrouillés chez des opérateurs.

Samsung procède habituellement par régions, variantes et opérateurs.

Cela signifie qu’un Galaxy S26 FE français peut ne pas afficher immédiatement la mise à jour.

Pour vérifier :

Paramètres > Mise à jour du logiciel > Téléchargement et installation

Le correctif devrait progressivement être étendu à davantage de marchés au cours des prochains jours.