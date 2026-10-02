POCO X8 et C95 Pro arrivent en Europe avec jusqu’à 8 340 mAh : voici les prix

POCO lance deux nouveaux smartphones en Europe. Les POCO X8 et POCO C95 Pro sont disponibles depuis le 1er octobre en Allemagne et les pages officielles des deux appareils sont également déjà en ligne chez Xiaomi France.

Leur point commun est évident : de très grosses batteries, avec 8 340 mAh sur le POCO X8 et 7 500 mAh sur le C95 Pro.

Le POCO X8 monte à 8 340 mAh

Le X8 embarque une batterie silicium-carbone de 8 340 mAh avec charge rapide 67 W.

POCO annonce plus de deux jours d’autonomie dans son scénario de test interne et prend également en charge jusqu’à 22,5 W de charge inversée filaire.

Le reste de la fiche technique comprend :

écran AMOLED 6,83 pouces 1,5K ;

fréquence jusqu’à 120 Hz ;

Snapdragon 6s Gen 4 gravé en 4 nm ;

appareil photo principal 50 Mpx avec stabilisation optique ;

certification IP68 sur la version française.

POCO annonce également que la batterie doit conserver au moins 80 % de sa capacité après 1 600 cycles dans ses conditions de test.

Le C95 Pro privilégie surtout autonomie et prix

Le POCO C95 Pro descend en gamme mais conserve une batterie impressionnante de 7 500 mAh.

Elle est associée à une charge de 45 W.

Le téléphone utilise :

un écran 6,9 pouces jusqu’à 120 Hz ;

un MediaTek Helio G91-Ultra ;

un capteur principal de 50 Mpx ;

du Gorilla Glass 7i.

POCO annonce jusqu’à deux jours d’utilisation dans son protocole interne.

Des prix de lancement agressifs en Allemagne

Les tarifs allemands officiels communiqués au lancement sont :

Modèle Prix conseillé Offre jusqu’au 7 octobre POCO X8 8/256 Go 399,90 € 319,90 € POCO X8 12/256 Go 449,90 € 369,90 € POCO C95 Pro 6/128 Go 279,90 € 219,90 € POCO C95 Pro 8/256 Go 329,90 € 249,90 €

Ces promotions concernent le lancement allemand du 1er au 7 octobre. Il ne faut donc pas les présenter comme les tarifs promotionnels garantis en France.

Les fiches françaises étant déjà publiées par Xiaomi, les deux appareils sont clairement destinés au marché européen.

Menow suit également les développements logiciels de la gamme, notamment l’apparition du POCO X8 Pro dans des versions mondiales de HyperOS 4.