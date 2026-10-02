Galaxy A18 : Samsung déploie sa première mise à jour seulement deux semaines après sa sortie

Le Galaxy A18 reçoit déjà sa première mise à jour logicielle, environ deux semaines seulement après son lancement.

Le déploiement concerne pour l’instant la version 4G/LTE dans plusieurs pays, notamment l’Allemagne, la Pologne, la Turquie, l’Ouzbékistan et la Géorgie.

Le correctif de septembre arrive en premier

Cette première OTA installe le correctif de sécurité de septembre 2026.

Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle grande version de One UI ou d’Android.

La mise à jour vise principalement la sécurité et les premiers ajustements logiciels après la commercialisation du téléphone.

Samsung déploie régulièrement ce type de firmware peu après la sortie d’un nouveau Galaxy afin de corriger les problèmes identifiés entre la finalisation du logiciel et son arrivée chez les premiers clients.

Le Galaxy A18 est déjà sous Android 17

Le téléphone ne doit pas attendre Android 17 : il est commercialisé directement avec cette génération du système et One UI 9.

Cette première mise à jour concerne donc uniquement son maintien logiciel.

Samsung a par ailleurs promis au Galaxy A18 six générations de mises à jour du système et six années de correctifs de sécurité, ce qui en fait un appareil particulièrement bien suivi pour son positionnement.

Cela signifie qu’il devrait continuer à recevoir de grosses évolutions pendant plusieurs années.

Pas encore de déploiement généralisé

La mise à jour n’est pas encore disponible simultanément dans tous les pays.

Samsung fonctionne par vagues en fonction :

du marché ;

de la variante du téléphone ;

du firmware régional.

Les utilisateurs peuvent vérifier manuellement depuis :

Paramètres > Mise à jour du logiciel > Téléchargement et installation

La France devrait suivre lorsqu’un firmware correspondant à la variante européenne concernée sera ouvert, mais aucune date précise n’est actuellement annoncée.