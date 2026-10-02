Apple prépare plusieurs nouveautés en octobre : quatre futurs appareils ont déjà fuité

Apple n’a pas encore terminé son année 2026. Après les nouveaux iPhone, plusieurs appareils encore non annoncés viennent d’apparaître directement dans des fichiers et du code provenant d’Apple.

Les informations permettent déjà d’identifier un nouvel iPad mini, un HomePod mini 2, une nouvelle Apple TV 4K et le prochain iPad d’entrée de gamme. Les trois premiers pourraient être dévoilés très rapidement, tandis que le nouvel iPad classique semble plutôt destiné à 2027.

Le prochain iPad mini apparaît avec une puce A20 Pro

Le futur iPad mini est le produit sur lequel la fuite livre le plus d’informations.

Des éléments découverts dans le code d’Apple indiquent la présence d’une puce A20 Pro. Des images provenant également des fichiers d’Apple montrent une modification de la caméra frontale, désormais positionnée sur le bord horizontal de la tablette.

Le système audio évolue lui aussi. Une ouverture visible dans la partie supérieure de l’écran semble correspondre au nouveau mécanisme de haut-parleur attendu sur cette génération.

D’autres informations publiées auparavant par Bloomberg évoquent un écran OLED, une meilleure résistance à l’eau et un système audio utilisant les vibrations. L’OLED est attendu d’ici la fin du mois d’octobre, mais Apple n’a encore officiellement confirmé aucune de ces caractéristiques.

Le HomePod mini 2 conserve son format mais change de couleurs

Un nouveau HomePod mini a lui aussi été découvert.

Les images montrent un design très proche du modèle actuel. Apple préparerait en revanche de nouvelles finitions, notamment rose et verte, en plus de coloris plus classiques.

Les évolutions importantes devraient surtout se trouver à l’intérieur.

Le futur HomePod mini est attendu avec une puce plus récente afin de prendre en charge les nouvelles fonctions Siri AI. Des rumeurs évoquent également la puce réseau N1 d’Apple, le Wi-Fi 7 et une nouvelle génération de puce Ultra Wideband.

Le HomePod mini actuel remonte à 2020. Une deuxième génération constituerait donc sa première véritable évolution matérielle depuis plusieurs années.

Une nouvelle Apple TV 4K est également confirmée par le code

La fuite contient également une référence explicite à une Apple TV 4K de quatrième génération.

Son design ne devrait pas être profondément modifié. L’essentiel des changements est attendu à l’intérieur avec une puce beaucoup plus récente et suffisamment puissante pour les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle d’Apple.

Les informations actuelles évoquent une puce A19 ou A19 Pro, entre 8 et 12 Go de mémoire ainsi que la puce réseau N1 avec prise en charge du Wi-Fi 7. Ces caractéristiques restent toutefois non officielles à ce stade.

La génération actuelle de l’Apple TV 4K date de 2022. Cette mise à niveau arriverait donc après près de quatre années sans renouvellement majeur.

Le prochain iPad classique aura une puce A19 et 8 Go de RAM

Un quatrième appareil apparaît également dans le code Apple, mais sa sortie semble plus éloignée.

Il s’agit de la prochaine génération de l’iPad d’entrée de gamme.

Les données découvertes indiquent :

une puce A19 ;

; 8 Go de mémoire vive ;

; une puce réseau Apple N1 ;

le modem C1X sur les versions cellulaires.

Cette combinaison matérielle est particulièrement intéressante car elle devrait permettre au futur iPad d’entrée de gamme d’accéder à davantage de fonctions Apple Intelligence.

Contrairement aux trois autres appareils, aucune image du nouvel iPad n’a été trouvée dans cette fuite.

Son lancement est actuellement attendu en 2027.

Apple aurait déjà une date importante : le 13 octobre

Les trois appareils les plus proches ne devraient pas rester secrets longtemps.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple prévoirait de présenter le 13 octobre 2026 :

le nouveau HomePod mini ;

la nouvelle Apple TV 4K ;

son tout nouveau hub pour la maison connectée.

Ce dernier produit, parfois surnommé HomePad, disposerait d’un écran d’environ 6 à 7 pouces et serait fortement centré sur Siri AI et le contrôle de la maison connectée.

On ne sait pas encore si Apple organisera une véritable keynote ou préférera une série de présentations en ligne et de communiqués.

L’iPad mini pourrait arriver un peu plus tard en octobre

Le prochain iPad mini ne figure pas explicitement dans la liste des trois appareils attendus le 13 octobre.

Bloomberg a néanmoins indiqué qu’Apple visait un lancement avant la fin octobre pour cette nouvelle génération équipée d’un écran OLED.

Apple pourrait donc organiser son mois en plusieurs étapes : maison connectée et Apple TV autour du 13 octobre, puis nouvel iPad mini plus tard dans le mois.

À cela s’ajoute l’iPhone Duo, dont la commercialisation est prévue le 23 octobre.

Octobre 2026 pourrait donc devenir l’un des mois les plus chargés de l’année pour Apple, avec plusieurs catégories de produits renouvelées presque simultanément.

La fuite ne signifie pas que toutes les caractéristiques sont confirmées

La provenance des informations donne davantage de poids à cette fuite : plusieurs références et images ont bien été découvertes dans des fichiers appartenant à Apple.

Mais cela ne signifie pas que toutes les caractéristiques actuellement associées à ces appareils sont certaines.

Les éléments les plus solides concernent surtout l’existence des produits, l’A20 Pro du prochain iPad mini, l’A19 et les 8 Go de RAM du futur iPad ainsi que les nouvelles couleurs du HomePod mini.

L’OLED, la résistance à l’eau, les capacités exactes de la nouvelle Apple TV et même le calendrier précis devront encore être confirmés par Apple.

La première date à surveiller est désormais le 13 octobre 2026.