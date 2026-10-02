macOS 27 : nouveautés, Mac compatibles et mises à jour

macOS 27 Golden Gate est disponible depuis le 14 septembre 2026 sur les Mac compatibles. Cette nouvelle version marque une rupture importante dans l’histoire récente du système d’Apple : les Mac Intel ne sont plus pris en charge, tandis que Siri AI et la nouvelle génération d’Apple Intelligence prennent une place beaucoup plus importante dans le fonctionnement quotidien du Mac.

Apple améliore également Safari, Photos, Calendrier, les écrans externes, Mission Control et plusieurs fonctions d’accessibilité. Une première mise à jour corrective, macOS 27.0.1, est déjà disponible depuis le 28 septembre.

Ce dossier rassemble les nouveautés principales de macOS 27, la liste des Mac compatibles et le calendrier des mises à jour à connaître.

macOS 27 Golden Gate est disponible depuis le 14 septembre 2026

Apple a publié macOS 27 Golden Gate le 14 septembre 2026, en même temps qu’iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 et les nouvelles versions de ses autres systèmes.

Cette sortie faisait partie d’une vague particulièrement importante de mises à jour Apple publiée simultanément sur l’ensemble de l’écosystème.

L’installation est gratuite et passe directement par :

Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels

Apple recommande naturellement d’effectuer une sauvegarde avant de lancer une mise à niveau majeure.

Quels Mac sont compatibles avec macOS 27 ?

La compatibilité de macOS 27 est beaucoup plus simple à comprendre que celle des versions précédentes.

Apple indique que tous les Mac compatibles équipés d’une puce Apple peuvent installer macOS 27. Cela inclut les puces de la série M ainsi que le MacBook Neo équipé de l’A18 Pro.

Famille Modèles compatibles MacBook Neo MacBook Neo 2026 MacBook Air modèles Apple silicon de 2020 et plus récents MacBook Pro modèles Apple silicon de 2020 et plus récents iMac modèles Apple silicon de 2021 et plus récents Mac mini modèles Apple silicon de 2020 et plus récents Mac Studio modèles de 2022 et plus récents Mac Pro modèle Apple silicon de 2023

Les modèles récents comme le Mac mini M6 sont naturellement livrés dans un environnement entièrement pensé autour d’Apple silicon.

macOS 27 abandonne les Mac Intel

C’est probablement le changement structurel le plus important de cette génération.

macOS Tahoe 26 continuait encore à prendre en charge quelques Mac Intel, notamment certains MacBook Pro, iMac et Mac Pro plus anciens. Avec Golden Gate, cette période prend fin.

Aucun Mac Intel ne figure dans la liste officielle de compatibilité de macOS 27.

Apple peut ainsi développer davantage son système autour d’une architecture matérielle uniforme, notamment pour les fonctions utilisant le Neural Engine, Apple Intelligence et les traitements locaux.

Pour les utilisateurs concernés, cela signifie que macOS Tahoe 26 devient la dernière grande génération de macOS accessible sur certaines machines Intel.

Apple continue cependant à publier des mises à jour de sécurité pour les anciennes branches. Le correctif macOS Tahoe publié cet été illustrait déjà l’importance de maintenir ces versions à jour même lorsqu’elles ne reçoivent plus les nouveautés majeures.

Quelles sont les principales nouveautés de macOS 27 ?

Golden Gate ne repose pas sur une refonte complète du bureau.

Apple concentre surtout ses efforts sur Siri AI, Apple Intelligence, Safari, Photos et la productivité, tout en améliorant plusieurs éléments moins visibles du système.

Siri AI devient beaucoup plus important sur Mac

Siri AI constitue l’une des principales nouveautés de macOS 27.

Apple présente cette nouvelle génération comme un assistant plus conversationnel, capable de comprendre davantage le contexte personnel de l’utilisateur et le contenu affiché à l’écran.

Siri peut par exemple chercher une information dans Messages, Mail ou Photos avant de répondre à une demande.

L’assistant ne se limite donc plus à une question ponctuelle.

Il peut progressivement exploiter plusieurs sources présentes sur le Mac afin d’aider l’utilisateur à retrouver une information ou accomplir une action.

Siri AI est directement intégré à Spotlight

Apple rapproche également Siri de l’une des fonctions les plus utilisées de macOS.

Siri AI est désormais intégré à Spotlight.

L’utilisateur peut lancer une requête depuis la même interface utilisée pour rechercher une application, un document ou un fichier.

Cette intégration rend l’IA beaucoup moins séparée du reste du système.

Au lieu d’ouvrir une application spécifique, l’utilisateur peut commencer une recherche classique puis demander une réponse plus complexe à Siri.

Visual Intelligence peut analyser ce qui apparaît à l’écran

macOS 27 permet également à Siri de comprendre directement le contenu visible.

Avec Visual Intelligence, l’utilisateur peut sélectionner une partie de l’écran puis demander à Siri de l’analyser.

Cela peut servir à identifier un élément dans une image, comprendre un document ou transformer une information affichée en action.

Apple donne notamment l’exemple d’un événement visible à l’écran que Siri peut ajouter directement au calendrier.

Cette fonction pourrait devenir particulièrement utile sur un Mac utilisé pour le travail, où plusieurs documents et fenêtres restent souvent ouverts en même temps.

Siri peut écrire dans presque toutes les applications

Siri AI devient également un outil de rédaction transversal.

Apple indique que l’assistant peut écrire ou modifier du texte dans presque n’importe quelle application disposant d’une zone de saisie.

Il devient donc possible de demander une reformulation, une correction ou une nouvelle version d’un texte sans quitter l’application utilisée.

L’approche rapproche Siri des assistants IA intégrés aux outils professionnels, mais avec une différence importante : Apple veut rendre cette fonction disponible au niveau du système lui-même.

Siri AI arrive-t-il en français sur Mac ?

Oui, mais avec un calendrier spécifique.

Siri AI est d’abord disponible en anglais. Apple prévoit une version bêta en français à partir d’octobre 2026, aux côtés de l’espagnol, du japonais, du coréen et du portugais.

La situation européenne est surtout plus favorable sur Mac que sur iPhone.

Apple confirme que les utilisateurs de Mac dans l’Union européenne pourront utiliser Siri AI lorsque leur appareil est configuré dans une langue compatible.

Les restrictions initiales concernent surtout iOS, iPadOS et watchOS.

Pour un utilisateur français, le Mac pourrait donc devenir l’un des premiers appareils Apple permettant de réellement tester le nouveau Siri AI en français.

Safari classe automatiquement les onglets

Safari profite lui aussi d’Apple Intelligence.

Le navigateur peut désormais organiser automatiquement les onglets ouverts selon leur thème.

Cette fonction devient intéressante dès que plusieurs dizaines de pages sont ouvertes simultanément, notamment lors de recherches ou de travaux longs.

Apple veut éviter que l’utilisateur ait à créer et gérer manuellement chaque groupe d’onglets.

Safari peut surveiller une page à votre place

Safari devient également capable de suivre certaines modifications sur une page web.

La fonction peut notamment surveiller :

une baisse de prix ;

un retour en stock ;

une modification importante du contenu.

L’utilisateur peut ensuite recevoir une notification lorsque le changement attendu se produit.

Le navigateur commence donc à effectuer certaines tâches en arrière-plan au lieu d’attendre que l’utilisateur revienne vérifier lui-même une page.

Photos gagne de nouveaux outils basés sur l’IA

macOS 27 apporte également plusieurs nouveautés dans Photos.

La fonction Réorientation spatiale permet de modifier la perspective d’une image après la prise de vue.

L’outil Étendre peut reconstruire les parties manquantes lorsqu’un utilisateur souhaite agrandir une image ou modifier son cadrage.

Apple améliore également la suppression d’objets et la reconstruction automatique de l’arrière-plan.

Ces outils reposent sur la nouvelle génération d’Apple Intelligence et sont directement intégrés dans Photos.

Calendrier comprend désormais une description naturelle

Calendrier devient beaucoup moins dépendant des formulaires classiques.

Avec macOS 27, il est possible de décrire simplement un événement et de laisser l’application remplir les informations correspondantes.

Une modification formulée en langage naturel peut également mettre à jour l’événement existant.

Apple cherche ainsi à réduire le nombre de clics nécessaires pour gérer son planning.

Cette logique est la même que celle utilisée pour Siri AI : l’utilisateur décrit l’objectif, puis le système tente d’effectuer l’action correspondante.

Les écrans ultra-larges gagnent en possibilités

Golden Gate améliore également la gestion des écrans externes.

Apple prend désormais en charge des résolutions plus élevées sur certains moniteurs ultra-larges, notamment jusqu’à 5K à 120 Hz sur les configurations compatibles.

Le système mémorise également plus précisément la disposition des écrans.

Lorsqu’un moniteur est débranché puis reconnecté, macOS doit retrouver automatiquement l’organisation utilisée auparavant.

C’est une amélioration particulièrement intéressante pour les postes de travail utilisant plusieurs écrans.

Liquid Glass devient plus lisible

Apple conserve l’interface Liquid Glass, mais modifie plusieurs détails.

La réfraction est plus uniforme et le contraste progresse dans les barres d’outils, les panneaux latéraux et les icônes de menus.

Un nouveau curseur permet également d’ajuster l’intensité de la transparence.

L’utilisateur peut donc choisir un rendu très transparent ou au contraire beaucoup plus teinté.

VoiceOver comprend mieux les images

Les fonctions d’accessibilité bénéficient également d’Apple Intelligence.

VoiceOver peut fournir des descriptions plus détaillées du contenu visible à l’écran.

macOS 27 peut également générer automatiquement des sous-titres pour certaines vidéos et traduire des sous-titres existants.

Ces améliorations permettent d’exploiter davantage les capacités des modèles locaux d’Apple sans passer systématiquement par des services externes.

macOS 27 prépare aussi les futurs Mac

Golden Gate accompagne une génération de Mac de plus en plus différente des machines Intel historiques.

Le système est notamment déjà utilisé pour tester certains futurs MacBook Pro OLED, qui pourraient introduire à terme un écran tactile et une interface adaptée à davantage de modes d’interaction.

Il ne faut pas pour autant en déduire que macOS devient un système tactile.

Apple conserve le clavier, le trackpad et la souris comme modes d’interaction principaux, mais Golden Gate commence à préparer davantage de souplesse pour les futurs matériels.

Quelle est la dernière version de macOS 27 ?

Au 2 octobre 2026, la dernière version disponible est macOS 27.0.1 Golden Gate. Apple l’a publiée le 28 septembre 2026 avec le numéro de build 26A434.

Version Date Statut macOS 27 Golden Gate 14 septembre 2026 version initiale macOS 27.0.1 28 septembre 2026 dernière version stable macOS 27.1 à venir prochaine évolution majeure 27.x macOS 27.2 en développement version future

Cette section devra naturellement être mise à jour à chaque nouvelle version.

C’est précisément l’intérêt d’un dossier macOS 27 : conserver une page centrale permettant de retrouver rapidement le dernier numéro de version disponible.

Que change macOS 27.0.1 ?

macOS 27.0.1 est essentiellement une mise à jour corrective.

Apple indique simplement qu’elle apporte des correctifs pour le Mac, sans détailler de nouvelle fonction importante.

La mise à jour reste recommandée à l’ensemble des utilisateurs de Golden Gate.

Ce type de version publiée seulement deux semaines après une mise à niveau majeure sert généralement à corriger les premiers problèmes observés après le déploiement public.

Comment installer macOS 27 ?

La méthode recommandée par Apple passe par Mise à jour de logiciels.

Il faut ouvrir :

Menu Apple > Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels

Le Mac vérifie automatiquement quelles versions sont compatibles avec son matériel.

Il est fortement conseillé de sauvegarder ses données avant la mise à niveau.

Time Machine permet notamment de conserver une copie complète du Mac et de récupérer plus facilement ses fichiers en cas de problème.

Faut-il installer macOS 27 maintenant ?

Pour les Mac Apple silicon compatibles, Golden Gate représente désormais la branche principale de macOS.

La sortie de macOS 27.0.1 montre qu’Apple a déjà commencé à corriger les premiers problèmes rencontrés depuis le lancement.

Les nouveautés les plus intéressantes concernent surtout les Mac récents : Siri AI, Visual Intelligence, Apple Intelligence et les nouvelles fonctions intégrées aux applications prennent davantage de valeur lorsque la machine dispose d’une puce Apple récente.

Pour les utilisateurs qui travaillent beaucoup avec Safari, Photos, plusieurs écrans ou de nombreuses applications simultanément, les améliorations dépassent toutefois largement la seule intelligence artificielle.

macOS 27 Golden Gate marque surtout le moment où Apple ferme définitivement le chapitre Intel pour construire son système autour de ses propres puces, de l’intelligence artificielle locale et d’une intégration beaucoup plus profonde entre les applications.