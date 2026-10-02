iPhone 18 Pro Max vs Honor Magic 9 Pro Max : 48 MP contre 200 MP, mais la vraie différence est ailleurs

Apple et Honor viennent de sortir deux des smartphones les plus ambitieux de 2026, mais leurs fiches techniques montrent surtout à quel point leurs stratégies sont devenues différentes. L’iPhone 18 Pro Max inaugure une véritable ouverture variable mécanique sur son appareil photo principal. En face, le Honor Magic 9 Pro Max accumule les chiffres impressionnants avec deux capteurs de 200 MP, une collaboration avec ARRI et surtout une batterie de 8 800 mAh.

Sur le papier, le smartphone Honor paraît parfois démesuré. Mais Apple dispose d’un argument particulièrement intéressant cette année : son nouvel objectif principal peut réellement modifier physiquement son ouverture.

L’iPhone 18 Pro Max dispose désormais de quatre ouvertures physiques

C’est probablement la nouveauté photo la plus importante de l’iPhone 18 Pro Max.

Sa caméra principale Fusion de 48 MP utilise désormais six lamelles découpées au laser contrôlées par un mécanisme miniature. Elles permettent à l’objectif de fonctionner avec quatre ouvertures : f/1,48, f/1,8, f/2,8 et f/4.

Apple ne se contente donc plus de simuler certains effets avec le traitement logiciel. L’appareil peut réellement modifier la quantité de lumière qui traverse l’objectif et la profondeur de champ obtenue au moment de la prise de vue. La marque confirme également que l’utilisateur peut sélectionner manuellement ces ouvertures depuis les nouvelles commandes Pro de l’application Caméra.

À f/1,48, l’objectif laisse entrer beaucoup de lumière, ce qui favorise notamment les scènes nocturnes. Passer à f/4 permet au contraire d’obtenir davantage d’éléments nets en profondeur, ce qui peut être utile pour une photo de groupe ou un paysage.

C’est une approche inhabituelle sur les smartphones modernes, qui reposent généralement sur une ouverture fixe associée à beaucoup de photographie computationnelle.

L’iPhone conserve par ailleurs trois appareils photo arrière de 48 MP. L’ultra grand-angle offre une focale équivalente à 13 mm, tandis que le téléobjectif fournit un équivalent 100 mm en 4x et 200 mm en 8x. À l’avant, Apple utilise toujours son nouveau capteur Center Stage de 18 MP.

Honor répond avec deux énormes capteurs de 200 MP

Honor prend pratiquement la direction opposée.

Plutôt que de complexifier mécaniquement son objectif principal, le Magic 9 Pro Max mise sur la taille des capteurs, leur définition et le traitement d’image.

Il possède ainsi deux appareils photo de 200 MP.

La caméra principale repose sur un capteur de 1/1,28 pouce associé à une ouverture f/1,57, tandis que le téléobjectif de 200 MP utilise un capteur de 1/1,4 pouce et une focale équivalente à 85 mm. Une caméra ultra grand-angle de 50 MP complète l’ensemble.

Mais Honor cherche surtout cette année à faire du Magic 9 Pro Max une petite caméra de cinéma.

Le constructeur s’est associé à ARRI, spécialiste allemand des caméras professionnelles utilisées dans l’industrie cinématographique. Honor présente officiellement le téléphone comme un système de cinéma portable intégrant plusieurs éléments de la science de l’image ARRI.

La comparaison avec Apple devient alors assez intéressante : d’un côté, Apple développe une pièce mécanique miniature capable de modifier physiquement l’ouverture ; de l’autre, Honor privilégie la définition, de grands capteurs et un traitement vidéo directement inspiré de l’univers du cinéma.

48 MP contre 200 MP : les chiffres ne disent pas forcément qui fera les meilleures photos

Deux capteurs de 200 MP donnent forcément un avantage spectaculaire à Honor sur une fiche technique.

Cela ne signifie pourtant pas qu’une photo prise avec le Magic 9 Pro Max contiendra automatiquement quatre fois plus de détails qu’une photo de l’iPhone.

Les smartphones utilisent notamment le regroupement de pixels, le traitement HDR, la fusion de plusieurs images et différents algorithmes avant de produire le fichier final.

L’intérêt du capteur 200 MP se trouve également ailleurs : il permet de conserver davantage de définition lorsqu’on recadre une image ou lorsqu’on effectue certains niveaux de zoom numérique.

Apple utilise une stratégie différente avec ses trois capteurs de 48 MP et ses différentes focales optiques.

L’ouverture variable peut également produire un résultat difficile à reproduire uniquement avec davantage de mégapixels. En fermant physiquement l’objectif, l’iPhone peut par exemple augmenter naturellement sa profondeur de champ.

Il faudra donc surtout comparer les deux appareils dans les mêmes conditions pour départager réellement leur traitement photo.

La différence de batterie est beaucoup plus spectaculaire

Il existe en revanche un domaine dans lequel la comparaison des caractéristiques laisse peu de place au doute : la capacité de la batterie.

Honor installe 8 800 mAh dans le Magic 9 Pro Max.

C’est énorme pour un smartphone classique.

Le constructeur utilise sa nouvelle batterie Qinghai Lake Blade intégrant 40 % de silicium, avec une densité énergétique annoncée à 1 000 Wh/L. Malgré cette capacité particulièrement élevée, Honor est parvenu à conserver un appareil relativement fin.

La recharge atteint également 100 W avec un câble et 80 W sans fil. Honor confirme directement ces caractéristiques dans la fiche de lancement chinoise du Magic 9 Pro Max.

Apple ne communique toujours pas officiellement la capacité en mAh de la batterie de l’iPhone 18 Pro Max.

La marque préfère annoncer son autonomie : jusqu’à 45 heures de lecture vidéo pour le Pro Max, contre 36 heures pour l’iPhone 18 Pro.

Comparer uniquement 8 800 mAh à la capacité supposée de la batterie Apple serait donc trompeur. iOS, la puce et l’écran jouent également un rôle considérable dans la consommation énergétique.

Reste que parvenir à loger 8 800 mAh dans un smartphone haut de gamme aussi fin constitue l’une des caractéristiques les plus impressionnantes du nouveau Honor.

Même la course aux performances prend deux directions différentes

Les deux appareils utilisent des puces gravées en 2 nm.

Apple équipe son smartphone de l’A20 Pro, avec un CPU 6 cœurs, un GPU 7 cœurs et deux Neural Engine de 16 cœurs. Le constructeur a également retravaillé son refroidissement avec une nouvelle chambre à vapeur afin d’améliorer les performances maintenues lors des charges prolongées.

Honor embarque de son côté le nouveau Snapdragon haut de gamme de Qualcomm, dont la fréquence CPU peut dépasser les 5 GHz selon la configuration annoncée en Chine.

Mais comparer directement ces deux processeurs à partir d’un simple benchmark resterait assez peu pertinent. Android et iOS disposent de moteurs graphiques, d’API et de méthodes de gestion des ressources différentes.

La vraie bataille devrait surtout se jouer sur la capacité des deux smartphones à conserver leurs performances pendant plusieurs minutes dans les jeux, la vidéo 4K ou les traitements d’intelligence artificielle.

Honor arrive même à loger sa batterie de 8 800 mAh dans un téléphone plus léger

C’est probablement l’autre chiffre qui interpelle.

Le Magic 9 Pro Max pèse environ 233 grammes, malgré son immense batterie. Son épaisseur reste contenue autour de 8,6 mm.

Honor ajoute également des certifications IP68, IP69 et IP69K ainsi qu’un écran OLED LTPO de 6,8 pouces dont la luminosité maximale annoncée peut atteindre 10 000 nits dans certaines conditions très précises.

L’iPhone 18 Pro Max conserve pour sa part son grand écran de 6,9 pouces avec ProMotion 120 Hz, accompagné cette année d’une Dynamic Island plus compacte.

Mais cette confrontation montre surtout les priorités différentes des deux fabricants.

iPhone 18 Pro Max Honor Magic 9 Pro Max Écran 6,9 pouces 6,8 pouces Appareil principal 48 MP 200 MP Ouverture principale f/1,48 à f/4 variable f/1,57 fixe Téléobjectif 48 MP, jusqu’à 200 mm 200 MP, 85 mm Ultra grand-angle 48 MP 50 MP Batterie capacité non communiquée par Apple 8 800 mAh Recharge filaire recharge rapide Apple 100 W Recharge sans fil MagSafe 80 W Vidéo Apple Log 2, ProRes RAW ARRI Image Science Processeur Apple A20 Pro Snapdragon haut de gamme 2 nm

Le Honor frappe beaucoup plus fort sur la fiche technique, mais Apple introduit quelque chose de rare

Si l’on regarde uniquement les nombres, le Magic 9 Pro Max donne presque l’impression de jouer dans une autre catégorie.

200 MP + 200 MP, 8 800 mAh, recharge 100 W et partenariat ARRI : Honor concentre énormément de technologies dans un seul appareil.

L’iPhone 18 Pro Max paraît presque raisonnable avec ses trois appareils photo de 48 MP.

Mais son ouverture variable change justement la lecture de cette comparaison.

Apple ne cherche pas à gagner la bataille des mégapixels. La société introduit cette année un mécanisme optique physique qui modifie réellement le comportement de son appareil photo principal, avec quatre ouvertures accessibles à l’utilisateur.

Deux philosophies apparaissent ainsi clairement.

Honor veut transformer son smartphone en outil de création extrêmement polyvalent, avec beaucoup de réserve matérielle, tandis qu’Apple rapproche progressivement l’iPhone du fonctionnement d’un appareil photo traditionnel tout en conservant son traitement computationnel.

Le duel photo entre les deux modèles pourrait donc être nettement plus intéressant que ne le laisse penser la simple comparaison entre 48 et 200 mégapixels.