Xiaomi 18 : une batterie de 7 200 mAh et un capteur de 200 MP dans un smartphone compact

Xiaomi ne semble plus vouloir réserver les fiches techniques spectaculaires à ses modèles Ultra. De nouvelles informations concernant le futur Xiaomi 18 évoquent un smartphone relativement compact, mais équipé d’une batterie de 7 200 mAh, d’une recharge de 100 W et surtout d’un appareil photo principal de 200 mégapixels.

Si ces caractéristiques se confirment, le modèle standard pourrait devenir l’un des appareils les plus intéressants de la prochaine génération Xiaomi. Sa présentation en Chine serait prévue avant la fin de l’année 2026.

Une batterie de 7 200 mAh sans passer à un smartphone géant

Le changement le plus impressionnant concernerait l’autonomie. Le Xiaomi 18 intégrerait une batterie d’environ 7 200 mAh, une capacité qui était encore difficilement imaginable sur un smartphone classique il y a quelques années.

Selon les informations relayées par Notebookcheck à partir du leaker chinois Panda is Bald, cette batterie serait associée à une recharge filaire de 100 W ainsi qu’à la recharge sans fil.

Le plus intéressant est que Xiaomi ne réserverait pas cette capacité à un appareil particulièrement imposant. Le constructeur conserverait une approche relativement compacte pour son modèle standard.

Cela permettrait surtout de répondre à l’un des principaux compromis actuels du marché : les utilisateurs qui veulent beaucoup d’autonomie doivent encore souvent choisir les smartphones les plus grands.

Xiaomi miserait également sur un capteur Leica de 200 MP

La photographie ferait également un bond important.

Le Xiaomi 18 standard disposerait d’un capteur principal de 200 mégapixels associé à Leica. Un téléobjectif périscopique serait également prévu avec un zoom optique d’environ 3x.

Le modèle Pro conserverait néanmoins un petit avantage sur ce point avec un grossissement optique légèrement supérieur, autour de 3,2x.

Cette différence relativement faible montre surtout que Xiaomi pourrait réduire l’écart entre ses différentes versions. Le modèle standard ne serait plus nécessairement celui auquel il faut renoncer dès que l’on souhaite disposer d’un système photo ambitieux.

Un Xiaomi 18 classique pourrait ainsi réunir grosse batterie, photo haut de gamme et format raisonnable.

Le petit écran arrière resterait réservé aux modèles Pro

Xiaomi conserverait malgré tout quelques arguments pour différencier ses modèles les plus chers.

Le Xiaomi 18 standard ne devrait notamment pas recevoir le petit écran installé à l’arrière des versions Pro. Cet affichage secondaire peut servir à afficher certaines informations, mais également à faciliter les selfies réalisés avec les capteurs photo principaux.

Le constructeur semble donc privilégier une segmentation davantage fondée sur les fonctions supplémentaires que sur les composants essentiels.

Pour un utilisateur qui cherche avant tout l’autonomie, les performances et la qualité photo, cette stratégie pourrait rendre le modèle classique particulièrement compétitif.

Un lancement attendu avant la fin de l’année

Le Xiaomi 18 utiliserait naturellement la prochaine plateforme haut de gamme de Qualcomm, actuellement associée au Snapdragon 8 Elite Gen 6 dans les premières informations.

Sa présentation chinoise serait envisagée pour décembre 2026.

Comme toujours avec un appareil encore non annoncé, les caractéristiques peuvent évoluer avant le lancement. Xiaomi n’a pour le moment confirmé ni la capacité de la batterie ni la configuration photographique du modèle standard.

Mais si les informations actuelles sont exactes, le Xiaomi 18 pourrait illustrer une tendance de plus en plus nette : les batteries dépassant largement les 7 000 mAh ne seront bientôt plus réservées aux smartphones particulièrement épais ou imposants.