iPadOS 27 : nouveautés, iPad compatibles et déploiement

iPadOS 27 est disponible depuis le 14 septembre 2026 sur les iPad compatibles. Cette nouvelle version poursuit le rapprochement entre l’iPad et le Mac avec un multitâche plus poussé, tout en faisant une place beaucoup plus importante à Apple Intelligence, à l’Apple Pencil, aux automatisations et aux fonctions de productivité.

Tous les iPad capables d’installer iPadOS 27 ne profitent cependant pas de la même expérience. Les fonctions Apple Intelligence nécessitent au minimum un iPad équipé d’une puce M1 ou un iPad mini avec puce A17 Pro, tandis que Siri AI reste pour le moment limité dans l’Union européenne.

Ce dossier rassemble les nouveautés importantes d’iPadOS 27, la liste des iPad compatibles, les conditions d’accès à Apple Intelligence et les informations à connaître sur son déploiement.

iPadOS 27 est disponible depuis le 14 septembre 2026

Apple a commencé le déploiement public d’iPadOS 27 le 14 septembre 2026, en même temps qu’iOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 et tvOS 27.

La mise à jour est gratuite et peut être installée depuis :

Réglages > Général > Mise à jour logicielle

Apple précise également qu’il est recommandé d’effectuer une sauvegarde de l’iPad avant de lancer l’installation.

iPadOS 27 ne cherche pas uniquement à ajouter de nouvelles fonctions. Apple travaille également sur les performances, la gestion des fenêtres, les transferts de fichiers et l’intégration de son intelligence artificielle dans les applications les plus utilisées.

Quels iPad sont compatibles avec iPadOS 27 ?

Apple conserve une compatibilité assez large, mais plusieurs anciens modèles quittent progressivement le cycle des mises à jour majeures.

iPadOS 27 peut être installé sur les modèles suivants :

Famille Modèles compatibles iPad Pro iPad Pro 4e génération et modèles ultérieurs, ainsi que les modèles M1 et plus récents iPad Air iPad Air 4e génération et modèles ultérieurs, ainsi que les modèles M2 et plus récents iPad iPad 9e génération et modèles ultérieurs, dont l’iPad A16 iPad mini iPad mini 6e génération et iPad mini A17 Pro

Apple confirme cette liste dans sa documentation consacrée au téléchargement d’iPadOS 27.

La compatibilité avec iPadOS 27 ne signifie cependant pas que toutes les fonctions seront disponibles.

Quels iPad profitent d’Apple Intelligence ?

Apple Intelligence impose des exigences matérielles nettement plus strictes.

Pour bénéficier des nouvelles fonctions d’intelligence artificielle, il faut disposer :

d’un iPad mini avec puce A17 Pro ;

; ou d’un iPad équipé d’une puce M1 ou plus récente.

Un iPad classique ou un ancien iPad Air peut donc installer iPadOS 27 tout en restant privé de certaines fonctions IA.

Cette distinction devient particulièrement importante avec Siri AI, Visual Intelligence, les nouveaux outils de retouche photo et certaines automatisations avancées.

Quelles sont les principales nouveautés d’iPadOS 27 ?

iPadOS 27 mélange trois grands axes : productivité, intelligence artificielle et performances.

Apple continue notamment de transformer l’iPad en machine capable de travailler avec plusieurs fenêtres tout en ajoutant des fonctions qui exploitent directement le contexte affiché à l’écran.

Le multitâche continue de rapprocher l’iPad du Mac

Le système Apps en fenêtres permet d’utiliser plusieurs applications simultanément et de redimensionner ou déplacer librement leurs fenêtres.

Certaines applications comme Safari ou Notes peuvent également ouvrir plusieurs fenêtres indépendantes. L’utilisateur peut afficher deux applications côte à côte, réduire une fenêtre, la déplacer ou la passer en plein écran.

Une véritable barre des menus est également disponible dans les applications compatibles. Elle peut être affichée par un glissement depuis le haut de l’écran ou en approchant le pointeur de cette zone.

L’iPad conserve donc son interface tactile, mais plusieurs comportements rappellent désormais clairement macOS.

Raccourcis peut créer une automatisation depuis une simple phrase

L’une des nouveautés les plus intéressantes concerne l’application Raccourcis.

Il devient possible de décrire simplement ce que l’on souhaite automatiser, puis de laisser Apple Intelligence assembler les actions nécessaires.

Apple donne notamment l’exemple suivant : connecter un clavier, activer automatiquement les applications en fenêtres, puis afficher Safari et Notes côte à côte.

Cette approche rend les automatisations beaucoup plus accessibles aux utilisateurs qui n’ont jamais pris le temps de construire manuellement un raccourci complexe.

Safari peut surveiller les prix et les stocks

Safari profite lui aussi d’Apple Intelligence.

Les onglets peuvent être regroupés automatiquement par thème afin de faciliter la navigation lorsque de nombreuses pages sont ouvertes.

La fonction Me prévenir peut également surveiller l’évolution d’une page web. Apple cite notamment deux utilisations très concrètes : être averti lorsqu’un prix baisse ou lorsqu’un produit revient en stock.

Safari devient ainsi capable de suivre une information sans obliger l’utilisateur à retourner manuellement sur la page.

Photos gagne de nouveaux outils de retouche IA

Photos reçoit plusieurs fonctions destinées à faciliter les retouches.

Le Recadrage spatial permet d’ajuster le cadrage après la prise de vue, tandis que la fonction Étendre utilise l’intelligence artificielle pour reconstruire les parties manquantes autour d’une image.

L’outil Correction amélioré peut quant à lui supprimer des éléments plus importants tout en tentant de recréer naturellement l’arrière-plan.

Ces traitements sont réservés aux appareils compatibles avec Apple Intelligence lorsqu’ils nécessitent les nouveaux modèles d’Apple.

L’Apple Pencil devient encore plus utile pour le texte

iPadOS 27 pousse davantage la reconnaissance de l’écriture manuscrite.

Apple étend cette technologie à davantage d’applications et de langues. L’utilisateur peut écrire naturellement avec l’Apple Pencil puis convertir son écriture en texte exploitable, recherchable ou modifiable.

La fonction Griffonner permet déjà d’écrire directement dans des champs de texte, tandis que Notes peut améliorer la lisibilité de l’écriture, la redresser, corriger certaines fautes ou convertir du texte tapé en écriture manuscrite.

L’iPad devient ainsi encore plus adapté aux prises de notes longues ou au travail sur des documents.

Apple Intelligence comprend mieux ce qui est affiché

Visual Intelligence permet d’interroger Apple Intelligence à partir du contenu visible à l’écran.

L’utilisateur peut sélectionner une partie d’une image, d’un document ou d’un PDF puis poser une question à Siri à propos de cet élément.

Sur iPad, cette interaction prend davantage de sens grâce à l’Apple Pencil, qui permet de désigner précisément une zone ou un objet.

Apple veut ainsi transformer l’écran lui-même en source d’informations pour son assistant.

Siri AI devient plus ambitieux

Siri AI constitue l’une des évolutions les plus importantes de cette génération.

Apple veut que son assistant comprenne davantage le contexte personnel, les applications ouvertes et le contenu affiché à l’écran.

Il doit être capable de répondre à des demandes plus complexes, d’exploiter différents éléments présents sur l’iPad et d’effectuer davantage d’actions sans demander à l’utilisateur de passer manuellement d’une application à l’autre.

Apple Intelligence et Siri AI sont compatibles avec l’iPad mini A17 Pro ainsi qu’avec les iPad équipés d’une puce M1 ou plus récente.

Siri AI est-il disponible en France ?

La situation mérite une distinction importante.

Apple Intelligence est disponible en français sur les appareils compatibles, mais Siri AI n’est pas encore proposé sur iPad dans l’Union européenne au lancement.

Apple prévoit d’étendre Siri AI à plusieurs nouvelles langues, dont le français, au cours du mois d’octobre 2026. Cette disponibilité linguistique ne signifie cependant pas que toutes les fonctions seront immédiatement accessibles sur iPad dans l’UE.

Pour les utilisateurs français, certaines nouveautés d’iPadOS 27 sont donc déjà disponibles tandis que d’autres arriveront progressivement selon les décisions d’Apple et les contraintes réglementaires.

Les transferts vers un disque externe peuvent être jusqu’à cinq fois plus rapides

iPadOS 27 ne repose pas uniquement sur l’intelligence artificielle.

Apple annonce également une nette amélioration des transferts de fichiers entre l’iPad et les supports externes.

Selon l’entreprise, le parcours et la copie de fichiers entre un iPad et un disque externe peuvent être jusqu’à cinq fois plus rapides qu’auparavant.

Cette amélioration est particulièrement intéressante pour les photographes, vidéastes et utilisateurs qui travaillent avec des SSD USB-C.

Apple cherche clairement à rapprocher la gestion des fichiers de celle proposée par le Finder sur Mac.

Les applications et AirDrop gagnent également en réactivité

Apple indique aussi avoir amélioré le lancement des applications, la gestion de certaines tâches CPU et les transferts AirDrop.

L’objectif est de rendre l’ensemble du système plus réactif, y compris lorsque plusieurs applications sont ouvertes simultanément.

Les gains réels peuvent évidemment varier selon le modèle d’iPad, la puce utilisée et le type de fichier transféré.

Le passage entre Wi-Fi et réseau mobile devient plus fluide

iPadOS 27 améliore également la gestion de la connexion réseau.

Les modèles cellulaires peuvent sélectionner plus naturellement la meilleure connexion entre Wi-Fi et réseau mobile.

Apple donne notamment l’exemple d’un appel FaceTime qui continue lorsqu’un utilisateur quitte une zone Wi-Fi et bascule sur le réseau cellulaire.

Ce changement devrait être particulièrement utile pour les iPad utilisés en mobilité.

Liquid Glass évolue encore

Le design Liquid Glass reste présent dans iPadOS 27, mais Apple a travaillé sur sa lisibilité.

La réfraction devient plus uniforme, le contraste est amélioré et les icônes doivent apparaître plus nettes.

Un nouveau réglage permet aussi d’ajuster l’intensité de l’effet, depuis une apparence très transparente jusqu’à une présentation beaucoup plus teintée.

Cette personnalisation devrait notamment répondre aux utilisateurs qui trouvaient certains éléments trop transparents.

Les AirPods gagnent enfin un véritable égaliseur

iPadOS 27 introduit également une nouveauté intéressante pour les utilisateurs d’AirPods compatibles.

Apple permet désormais de régler séparément les graves, les médiums et les aigus depuis les réglages de l’iPad.

L’égalisation choisie est enregistrée directement dans les AirPods et peut ensuite être conservée lorsqu’ils sont utilisés avec d’autres appareils jumelés.

C’est une petite fonction, mais elle offre enfin davantage de contrôle sur la signature sonore sans passer par une application tierce.

Les fonctions d’accessibilité progressent avec l’IA

Apple Intelligence intervient aussi dans plusieurs fonctions d’accessibilité.

VoiceOver propose des descriptions d’images plus riches et plus contextuelles pour des contenus comme les photos, les reçus ou les factures.

L’utilisateur peut également poser des questions concernant ce qui apparaît dans le viseur de l’appareil photo.

Apple ajoute par ailleurs des fonctions de sous-titrage et de traduction ainsi que de nouveaux outils destinés aux utilisateurs malvoyants.

Les contrôles parentaux deviennent plus précis

iPadOS 27 améliore également Temps d’écran.

Les parents peuvent plus facilement limiter l’accès à certaines catégories d’applications, modifier temporairement les règles ou définir différents programmes selon les jours ou les horaires.

Apple veut rendre ces réglages plus faciles à ajuster sans devoir reconstruire l’ensemble de la configuration familiale à chaque changement.

Ces nouveautés sont déployées en parallèle sur plusieurs plateformes Apple.

Comment installer iPadOS 27 ?

Pour installer la mise à jour, il suffit d’ouvrir :

Réglages > Général > Mise à jour logicielle

L’iPad affiche uniquement les versions compatibles avec le modèle utilisé.

Apple recommande d’effectuer une sauvegarde avant la mise à jour afin de conserver une copie des données importantes.

Il est également préférable de disposer d’un espace de stockage suffisant, d’une batterie correctement chargée et d’une connexion Wi-Fi stable avant de lancer le téléchargement.

Le déploiement d’iPadOS 27 est-il terminé ?

La version initiale d’iPadOS 27 est disponible depuis le 14 septembre 2026, mais le système continuera naturellement d’évoluer avec plusieurs mises à jour 27.x.

Apple peut également activer certaines fonctions progressivement selon les régions, les langues et les modèles d’iPad.

Cette distinction est particulièrement importante pour les fonctions liées à Apple Intelligence et Siri AI.

Une fonction annoncée pour iPadOS 27 peut donc être présente dans le système sans être immédiatement disponible en France.

Faut-il installer iPadOS 27 ?

Pour les iPad compatibles, iPadOS 27 apporte des améliorations suffisamment importantes pour dépasser la simple mise à jour annuelle.

Les modèles récents équipés d’une puce M profitent naturellement le plus des nouveautés grâce à Apple Intelligence, au multitâche et aux performances disponibles.

Les appareils plus anciens conservent néanmoins plusieurs évolutions intéressantes autour du système de fenêtres, de la connectivité, des applications Apple et de l’interface.

L’intérêt d’iPadOS 27 dépend donc fortement du modèle utilisé.

Sur un iPad récent, la mise à jour poursuit surtout la transformation de la tablette en véritable outil de travail : plusieurs fenêtres, Apple Pencil, automatisations, transferts rapides et intelligence artificielle commencent désormais à fonctionner comme les différentes pièces d’un même environnement.