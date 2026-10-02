iOS 27 : nouveautés, iPhone compatibles, date de sortie et mises à jour

iOS 27 est disponible depuis le 14 septembre 2026 sur les iPhone compatibles. Cette nouvelle version apporte plusieurs changements importants autour d’Apple Intelligence, de Photos, Safari, Messages, Raccourcis et des performances générales, tout en conservant une compatibilité particulièrement large jusqu’aux iPhone 11.

Toutes les nouveautés ne sont cependant pas accessibles sur tous les appareils. Certaines fonctions d’intelligence artificielle nécessitent au minimum un iPhone 15 Pro, tandis que Siri AI reste encore indisponible sur iPhone dans l’Union européenne au lancement. Apple a déjà commencé à corriger cette première version avec iOS 27.0.1, et d’autres mises à jour doivent suivre dans les prochains mois.

Ce dossier rassemble les informations essentielles sur iOS 27, les iPhone compatibles, les principales nouveautés et le calendrier des mises à jour.

iOS 27 est disponible depuis le 14 septembre 2026

Apple a publié la version finale d’iOS 27 le 14 septembre 2026 après plusieurs mois de bêta.

La mise à jour est gratuite et peut être téléchargée depuis :

Réglages > Général > Mise à jour logicielle

Elle succède à iOS 26 et conserve l’essentiel de sa base graphique tout en faisant évoluer plusieurs fonctions introduites ces dernières années.

Apple concentre surtout cette génération sur l’intelligence artificielle, l’automatisation et l’intégration entre ses applications. La première mise à jour corrective, iOS 27.0.1, est arrivée le 28 septembre 2026 avec le numéro de build 24A446.

Quels iPhone sont compatibles avec iOS 27 ?

Apple conserve une compatibilité particulièrement large avec cette génération.

La liste des iPhone compatibles iOS 27 commence encore avec l’iPhone 11 et l’iPhone SE de deuxième génération.

Gamme Modèles compatibles iPhone 18 iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max iPhone pliable iPhone Duo iPhone 17 iPhone 17e, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max iPhone Air iPhone Air iPhone 16 iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max iPhone 15 iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max iPhone 14 iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max iPhone 13 iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max iPhone 12 iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max iPhone 11 iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max iPhone SE iPhone SE 2 et iPhone SE 3

Un iPhone sorti en 2019 peut donc toujours recevoir la dernière grande version du système Apple.

C’est un point important pour les utilisateurs qui conservent leur smartphone plusieurs années.

Tous les iPhone compatibles n’ont pas les mêmes fonctions

Installer iOS 27 ne signifie pas profiter automatiquement de toutes ses nouveautés.

Apple distingue clairement la compatibilité avec le système de celle avec Apple Intelligence.

Pour bénéficier des fonctions IA les plus avancées, il faut au minimum :

iPhone 15 Pro ;

iPhone 15 Pro Max ;

iPhone 16 ou modèle plus récent.

Les iPhone 15, 15 Plus, 14, 13, 12 et 11 peuvent donc installer iOS 27, mais ils ne bénéficient pas de l’ensemble des fonctions utilisant les modèles d’intelligence artificielle d’Apple.

Cette différence devient particulièrement importante avec Siri AI sur iPhone, dont l’accès dépend à la fois du matériel, de la langue utilisée et de la région.

Quelles sont les principales nouveautés d’iOS 27 ?

iOS 27 ne bouleverse pas complètement l’interface de l’iPhone.

Apple concentre plutôt ses efforts sur l’intelligence artificielle, les applications système et plusieurs améliorations pratiques destinées à réduire le nombre d’actions nécessaires au quotidien.

Certaines nouveautés d’iOS 27 sont immédiatement visibles, tandis que d’autres travaillent davantage en arrière-plan.

Apple Intelligence prend une place beaucoup plus importante

Apple Intelligence devient l’un des piliers d’iOS 27.

Apple intègre ses modèles directement dans Photos, Safari, Messages, Raccourcis et plusieurs autres applications au lieu de concentrer l’IA dans une seule interface.

L’objectif est de rendre certaines actions plus rapides sans demander à l’utilisateur d’ouvrir systématiquement un assistant.

Apple Intelligence peut également utiliser des modèles exécutés localement sur l’iPhone ou, pour certaines demandes plus complexes, des modèles hébergés dans l’infrastructure Private Cloud Compute d’Apple.

Certaines fonctions peuvent donc dépendre du modèle d’iPhone utilisé et de la région.

Photos peut agrandir et reconstruire une image

L’application Photos bénéficie de plusieurs nouveaux outils utilisant Apple Intelligence.

La fonction Étendre peut reconstruire les zones manquantes autour d’une photo lorsqu’un utilisateur souhaite modifier son cadrage ou son format.

Apple ajoute également la réorientation spatiale, qui permet de modifier la perspective d’une image après la prise de vue.

L’outil de correction devient lui aussi plus puissant et peut supprimer des éléments plus importants tout en reconstruisant l’arrière-plan.

Ces fonctions cherchent à rendre les retouches plus avancées accessibles directement depuis l’application Photos sans passer par un logiciel externe.

Safari peut surveiller une page à votre place

Safari devient également plus actif.

Une nouvelle fonction permet de demander au navigateur de surveiller certains changements sur une page web.

L’utilisateur peut par exemple être averti lorsqu’un prix baisse ou lorsqu’un produit revient en stock.

Ce fonctionnement rapproche Safari d’un assistant capable de suivre une information dans le temps plutôt que d’attendre que l’utilisateur revienne vérifier manuellement la page.

Messages comprend mieux le contenu des conversations

Messages utilise davantage le contexte d’une discussion.

Une date, un lieu ou une information importante peut être transformé plus facilement en rappel, note ou autre action.

Apple cherche ici à éviter les allers-retours entre Messages, Calendrier et Rappels.

Cette logique participe à une évolution plus large d’iOS : le système essaie progressivement de comprendre ce que l’utilisateur souhaite faire à partir du contenu déjà affiché.

Raccourcis devient beaucoup plus accessible

Raccourcis a toujours été puissant, mais son fonctionnement pouvait rebuter les utilisateurs les moins expérimentés.

iOS 27 simplifie fortement son utilisation.

Il devient possible de décrire l’automatisation souhaitée, puis de laisser Apple Intelligence construire une partie du raccourci correspondant.

Un utilisateur peut donc expliquer ce qu’il veut obtenir sans devoir connaître chaque action disponible dans l’application.

Cette évolution pourrait rendre les automatisations iPhone accessibles à beaucoup plus de personnes.

Liquid Glass reste personnalisable

Apple conserve l’interface Liquid Glass introduite précédemment, mais continue d’affiner plusieurs réglages.

Il est notamment possible d’ajuster davantage certains effets de transparence.

Ces changements restent secondaires face aux nouveautés liées à l’intelligence artificielle, mais ils permettent de personnaliser davantage l’apparence générale du système.

Siri AI devient beaucoup plus personnel

Siri AI représente l’une des évolutions les plus ambitieuses associées à iOS 27.

Apple présente cette nouvelle génération comme un assistant capable de mieux comprendre le contexte personnel de l’utilisateur, ce qui apparaît à l’écran et les actions disponibles dans les différentes applications.

Siri peut ainsi utiliser davantage d’informations déjà présentes sur l’appareil pour répondre à une demande.

Le système doit également être capable d’enchaîner davantage d’actions sans demander à l’utilisateur de naviguer lui-même entre plusieurs applications.

Le changement est important : Siri ne doit plus seulement fournir une réponse, mais progressivement utiliser les données et les fonctions de l’iPhone pour accomplir une tâche.

Siri AI est-il disponible en France ?

La situation est plus compliquée pour les utilisateurs français.

Le français fait bien partie des langues prises en charge par la nouvelle génération d’Apple Intelligence.

En revanche, Apple précise qu’au lancement Siri AI n’est pas disponible sur iPhone dans l’Union européenne.

Cela signifie qu’un iPhone parfaitement compatible utilisé en France peut recevoir iOS 27 sans pour autant disposer immédiatement de toutes les fonctions du nouveau Siri.

Apple prévoit le lancement de Siri AI en français en version bêta en octobre 2026 sur certains appareils comme le Mac et l’Apple Vision Pro dans l’Union européenne.

La disponibilité complète sur iPhone doit être étendue ultérieurement.

Cette différence géographique restera donc un point important à surveiller lors des prochaines mises à jour d’iOS 27.

iOS 27 améliore aussi les performances

Apple annonce également plusieurs gains de performances.

Selon les mesures communiquées par l’entreprise, certaines applications peuvent se lancer jusqu’à 30 % plus rapidement, tandis que certains traitements dans Photos peuvent progresser jusqu’à 70 %.

AirDrop peut également être jusqu’à 80 % plus rapide dans certains scénarios.

Ces chiffres dépendent évidemment du modèle d’iPhone et des conditions d’utilisation.

Ils montrent néanmoins que cette version ne repose pas uniquement sur de nouvelles fonctions visibles.

Apple continue également d’optimiser les traitements effectués en arrière-plan.

AirDrop et les connexions deviennent plus rapides

Les améliorations concernent également la connectivité.

Apple a retravaillé le passage entre Wi-Fi et réseau mobile afin de rendre la transition plus fluide lorsque la connexion change.

Messages gère aussi mieux les envois lorsque la connexion devient instable.

Un transfert important, comme une vidéo, ne doit plus bloquer aussi facilement l’envoi des messages suivants.

AirDrop profite parallèlement des gains de performances introduits avec cette version.

iOS 27 renforce les contrôles parentaux

Apple apporte aussi plusieurs nouveautés autour de Temps d’écran.

Les parents disposent de davantage de possibilités pour limiter certaines catégories d’applications ou appliquer des règles différentes selon les jours.

Une fonction Demander à Naviguer permet également de solliciter l’autorisation d’un parent lorsqu’un enfant tente d’accéder à certains nouveaux sites dans Safari.

La Sécurité des communications évolue elle aussi.

Apple ne se limite plus aux contenus sexuels et peut désormais détecter certaines images ou vidéos considérées comme violentes ou particulièrement choquantes.

Ces traitements sont conçus pour fonctionner autant que possible directement sur l’appareil.

VoiceOver comprend mieux les images et documents

Les fonctions d’accessibilité profitent également d’Apple Intelligence.

VoiceOver peut fournir des descriptions plus détaillées de photos, documents et reçus.

L’utilisateur peut aussi poser davantage de questions sur ce que la caméra ou l’écran affiche.

Ces améliorations peuvent faciliter l’accès aux contenus visuels sans imposer le passage par une application tierce.

Quelle est la dernière version d’iOS 27 ?

Au 2 octobre 2026, la dernière version stable publiée par Apple est iOS 27.0.1.

Elle a été diffusée le 28 septembre 2026.

Version Date de sortie Situation iOS 27 14 septembre 2026 version initiale iOS 27.0.1 28 septembre 2026 dernière version stable iOS 27.1 à venir prochaine évolution 27.x iOS 27.2 en développement version future

Cette section devra naturellement être actualisée tout au long de l’année à mesure que les nouvelles versions arrivent.

L’intérêt d’un dossier iOS 27 est justement de pouvoir retrouver rapidement la dernière version disponible et les changements apportés par chaque mise à jour.

Que change iOS 27.0.1 ?

iOS 27.0.1 est avant tout une mise à jour corrective.

Apple publie traditionnellement ce type de version peu après une grosse mise à jour annuelle afin de résoudre les premiers problèmes observés après son déploiement massif.

La version porte le numéro de build 24A446.

Elle concerne l’ensemble des iPhone compatibles avec iOS 27.

Apple poursuivra ensuite avec des versions plus importantes comme iOS 27.1 et iOS 27.2, susceptibles d’ajouter de nouvelles fonctions en plus des corrections habituelles.

Peut-on revenir à iOS 26 après avoir installé iOS 27 ?

Pour la majorité des utilisateurs, ce n’est désormais plus possible.

Apple a cessé de signer certaines anciennes versions d’iOS 26 après le lancement d’iOS 27.

Un iPhone déjà passé sous la nouvelle branche ne peut donc plus forcément être restauré officiellement vers l’ancienne version avec les outils classiques.

Apple a ainsi progressivement fermé le retour vers iOS 26 pour les utilisateurs concernés.

C’est une raison supplémentaire de vérifier la compatibilité de ses applications et de sauvegarder son iPhone avant toute grosse mise à jour.

Comment installer iOS 27 ?

La procédure reste simple.

Il faut ouvrir :

Réglages > Général > Mise à jour logicielle

Si l’iPhone est compatible, la dernière version disponible apparaît automatiquement.

Avant l’installation, il est préférable de disposer :

d’une sauvegarde récente ;

de suffisamment d’espace libre ;

d’une batterie suffisamment chargée ;

d’une connexion Wi-Fi stable.

Ces précautions avant iOS 27 évitent notamment de découvrir au dernier moment un manque d’espace ou un problème de sauvegarde.

Faut-il installer iOS 27 maintenant ?

Pour un iPhone compatible, iOS 27 constitue désormais la branche principale maintenue par Apple.

La sortie rapide d’iOS 27.0.1 montre toutefois qu’Apple continue de corriger les premiers problèmes observés après la version initiale.

Les utilisateurs qui privilégient la stabilité peuvent donc surveiller les retours concernant leur modèle avant d’installer immédiatement chaque nouvelle version intermédiaire.

Pour les iPhone les plus récents, l’intérêt principal réside dans Apple Intelligence et dans les nouvelles fonctions intégrées aux applications.

Pour les modèles plus anciens, les changements concernent davantage les améliorations générales du système, Safari, Messages, la connectivité, les performances et la sécurité.

iOS 27 ne donne donc pas exactement la même expérience à tous les utilisateurs : le modèle d’iPhone, la région et l’accès à Apple Intelligence déterminent désormais une part importante des nouveautés réellement disponibles.