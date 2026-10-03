PS6 : un nom repéré dans un pilote AMD relance la piste de son futur GPU

Un nom de code attribué à un GPU encore inconnu pourrait apporter un nouvel indice sur la PS6. « ATLite3 » aurait été repéré dans le pilote AMD Adrenalin 26.9.2, aux côtés d’autres références matérielles. Le leaker Kepler_L2 estime qu’il pourrait correspondre à la partie graphique d’Orion, la puce évoquée pour la prochaine PlayStation. Une piste intéressante, mais qui ne révèle pas encore les caractéristiques de la console.

ATLite3 pourrait désigner la partie graphique de la puce Orion

Sur les forums AnandTech, l’utilisateur SixPie rapporte avoir trouvé trois noms de code : ATLite3, AT2 et Gainsborough dans le pilote AMD. Kepler_L2 rapproche le premier d’Orion, en s’appuyant sur un précédent : AMD aurait utilisé le nom Navi10Lite pour le GPU de la PS5.

Le raisonnement repose donc sur une ressemblance dans la nomenclature. Le suffixe « Lite » pourrait désigner une déclinaison adaptée à un produit spécifique, mais il ne suffit pas à identifier son destinataire.

Le lien avec la PS6 reste une hypothèse. Kepler_L2 emploie lui-même une formulation prudente dans son message, sans présenter cette correspondance comme une confirmation de Sony ou d’AMD.

Le nom ne permet pas de connaître la puissance de la PS6

L’article japonais évoque une configuration de 30 à 40 unités de calcul, avec une possibilité autour de 36 CU. Cette estimation provient de rapprochements avec d’autres informations supposées sur les futurs GPU AMD. Elle ne constitue pas une caractéristique révélée par la simple présence du nom ATLite3.

La même prudence s’applique aux 40 TFLOPS déjà évoqués pour Orion. Ce chiffre appartient à des informations antérieures et n’est pas démontré par cette découverte.

Pour les joueurs, le nombre d’unités de calcul ne donnerait de toute façon qu’une partie de la réponse. Les performances dépendent aussi de l’architecture, des fréquences, de la mémoire et des techniques de reconstruction d’image. Un GPU d’une nouvelle génération peut modifier cet équilibre sans augmenter proportionnellement tous les chiffres de sa fiche technique.

Compter les CU ne permet donc pas de prédire les images par seconde.

L’enjeu dépasse également la puissance brute : la consommation, le refroidissement et le coût de fabrication influencent la conception d’une console. La piste d’une PS6 qui viserait une consommation de 160 W illustre ces autres contraintes, même si cette estimation reste elle aussi non officielle.

Gainsborough ouvre une autre piste autour du prochain Steam Deck

Un second nom attire l’attention dans la liste : Gainsborough. Kepler_L2 suggère qu’il pourrait correspondre à une puce destinée au Steam Deck 2. Le rapprochement s’appuie notamment sur le nom Aerith utilisé pour la plateforme du premier Steam Deck : Aerith Gainsborough est un personnage de Final Fantasy VII.

Cette association ne vaut pas davantage annonce de Valve. Elle montre surtout comment des références techniques peuvent servir de point de départ aux recherches sur de futurs produits.

Pour la PS6, l’élément à retenir reste précis : ATLite3 est un nom signalé dans un pilote et rapproché d’Orion par un leaker. Il ne confirme ni une architecture RDNA 5, ni une configuration mémoire, ni une date de sortie. La prochaine étape décisive sera de disposer d’un document reliant explicitement cette référence au matériel de Sony.

Source : AnandTech Forums — messages de SixPie et Kepler_L2.