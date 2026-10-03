One UI 9 arrive sur les Galaxy S25 américains : ce que cela signifie pour la France

Le déploiement de One UI 9 franchit une nouvelle étape sur la génération Galaxy S25. Une arrivée de la version stable aux États-Unis est rapportée ce 3 octobre, après la Corée du Sud. Pour les utilisateurs français, cette progression mérite d’être suivie, mais elle ne constitue pas encore une confirmation de disponibilité sur leur téléphone.

Plusieurs Galaxy S25 commencent à recevoir la version stable américaine

Selon les informations publiées par SammyGuru, les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra américains commencent à recevoir One UI 9, basée sur Android 17. Le média mentionne également le S25 FE.

Les firmwares signalés se terminent par DZIF pour le trio principal et CZIF pour le FE. Leur disponibilité peut varier selon l’opérateur et la variante du téléphone. Ces références restent ici des informations rapportées, faute de confirmation indépendante obtenue dans un journal officiel Samsung.

Pour un appareil venant de One UI 8.5, le téléchargement approcherait 4 Go. Le passage depuis la bêta demande un fichier plus petit.

La disponibilité américaine ne donne pas encore de date française

L’extension à un nouveau marché montre que la distribution avance. Elle ne permet pas de fixer le jour où un Galaxy S25 français recevra sa notification.

La semaine prochaine reste une estimation du média, pas une date annoncée par Samsung.

Cette distinction entre compatibilité et disponibilité est détaillée dans notre dossier sur One UI 9, les Galaxy concernés et le déploiement en France. Samsung rappelle que les fonctions et leur disponibilité peuvent varier selon les appareils et les marchés.

Pour vérifier votre téléphone, ouvrez Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation. Samsung Members constitue également un point de consultation pour les annonces concernant votre modèle. L’absence de notification ne suffit pas à conclure que votre appareil est exclu.

Sources : SammyGuru et Samsung.