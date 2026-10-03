L’iPhone 18 Pro Max sans réseau : Apple indique que les appareils touchés doivent être remplacés

Apple apporte une réponse au problème de connexion qui touche certains iPhone 18 Pro Max sur le réseau américain AT&T. Les mises à jour doivent empêcher de nouveaux incidents, mais elles ne permettent pas de rétablir le service sur les appareils déjà affectés. Pour ces utilisateurs, la solution passe par un remplacement du téléphone.

Les mises à jour préviennent le problème sans réparer les appareils touchés

Dans une déclaration transmise à MacRumors, Apple distingue la prévention du problème et la prise en charge des iPhone déjà privés de réseau. L’entreprise recommande d’installer iOS 27.0.1, accompagné d’une mise à jour des réglages opérateur AT&T.

Les appareils déjà affectés doivent être remplacés. Leurs propriétaires sont invités à contacter Apple ou AT&T.

Cette réponse précise la situation après les premiers signalements de pertes d’appels, de SMS et de connexion mobile sur certains iPhone 18 Pro Max.

Apple limite ses observations au réseau américain AT&T

Aucun autre modèle ni opérateur n’est identifié par Apple à ce stade. Il ne faut donc pas présenter cette affaire comme une panne générale des iPhone 18 Pro Max, ni considérer automatiquement les appareils français comme concernés.

Pour installer iOS 27.0.1, le chemin est Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Les clients AT&T peuvent également ouvrir Réglages > Général > Informations pour déclencher la recherche des réglages opérateur.

La cause précise n’a pas été rendue publique. Le point décisif reste la distinction entre un téléphone encore fonctionnel, à mettre à jour, et un appareil déjà touché, pour lequel Apple préconise un remplacement.

Source : MacRumors — déclaration d’Apple.