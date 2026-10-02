ChatGPT change la publicité : vous pourrez discuter directement avec l’IA d’une marque après avoir vu son annonce

La publicité dans ChatGPT commence à dépasser le simple encart sponsorisé affiché sous une réponse. OpenAI teste désormais les Sponsored Agents, un nouveau format qui permet d’ouvrir directement une conversation avec l’intelligence artificielle d’une entreprise après avoir vu une publicité.

Au lieu d’être immédiatement redirigé vers un site marchand, l’utilisateur peut poser ses questions, comparer des produits ou demander des précisions avant de poursuivre éventuellement son achat. OpenAI transforme ainsi progressivement la publicité en conversation commerciale interactive.

Une publicité peut maintenant devenir une conversation

Lorsqu’une annonce compatible apparaît dans ChatGPT, l’utilisateur peut ouvrir un échange séparé avec un agent sponsorisé par l’entreprise.

Ce représentant IA est conçu pour répondre directement aux questions portant sur les produits ou les services de la marque. OpenAI cite par exemple le cas d’un meuble : l’utilisateur pourrait demander si ses dimensions conviennent à son salon, combien de personnes peuvent s’y installer ou comment entretenir le matériau utilisé.

La différence avec une publicité traditionnelle est importante.

Jusqu’ici, le parcours consistait généralement à cliquer sur une annonce, arriver sur une page produit puis rechercher soi-même les informations nécessaires. Avec les Sponsored Agents, une partie de ce travail peut être réalisée directement dans ChatGPT.

L’annonce ne cherche donc plus uniquement à obtenir un clic : elle peut commencer à répondre aux objections de l’utilisateur avant même son arrivée sur le site marchand.

ChatGPT devient aussi un canal d’acquisition

Cette évolution intervient alors que les marques cherchent déjà à apparaître directement dans les réponses générées par les assistants IA.

Le référencement GEO vise justement à améliorer la visibilité d’une entreprise dans ChatGPT, Gemini, Claude ou Perplexity.

Les Sponsored Agents ajoutent une dimension supplémentaire.

Une entreprise ne cherche plus seulement à être citée par une intelligence artificielle. Elle peut désormais acheter un emplacement publicitaire puis prolonger directement l’interaction grâce à son propre agent.

Pour les annonceurs, ChatGPT commence donc à réunir dans une même interface visibilité, découverte, comparaison et conversation commerciale.

L’agent sponsorisé reste séparé de ChatGPT

OpenAI insiste néanmoins sur une distinction importante.

Le Sponsored Agent n’intervient pas dans la réponse normale de ChatGPT. La conversation commerciale est ouverte séparément et reste identifiée comme sponsorisée. OpenAI précise également qu’une publicité affichée dans ChatGPT ne constitue pas une recommandation ou une validation du produit concerné.

Les annonceurs ne reçoivent pas non plus les conversations privées, l’historique, les souvenirs ou les informations personnelles de l’utilisateur. Dans le cadre publicitaire actuel, OpenAI indique partager principalement des mesures agrégées comme les impressions et les clics.

Cette séparation devient essentielle puisque la publicité utilise précisément une interface que beaucoup d’utilisateurs associent déjà à une conversation personnelle avec une IA.

Les questions autour de la confidentialité dans ChatGPT prennent donc encore plus d’importance à mesure que de nouveaux usages commerciaux apparaissent.

Shopify et HubSpot entrent dans la stratégie publicitaire

OpenAI accompagne ces Sponsored Agents de plusieurs intégrations destinées aux entreprises.

La société a notamment annoncé Shopify comme premier partenaire e-commerce et HubSpot comme premier partenaire CRM pour ChatGPT Ads. L’objectif est de rapprocher la gestion des campagnes des outils déjà utilisés quotidiennement par les marques.

OpenAI veut également simplifier la création publicitaire grâce à ChatGPT Work.

Un annonceur peut progressivement utiliser l’IA pour préparer une campagne, produire certaines créations, analyser les performances puis exploiter les données issues de ses outils professionnels.

Cette logique rejoint une autre évolution récente : ChatGPT analyse les données d’une entreprise et peut générer directement des tableaux de bord à partir de plusieurs sources.

La frontière entre assistant de travail, outil marketing et plateforme publicitaire devient donc de plus en plus fine.

Une publicité pourrait répondre avant même la visite du site

Pour un site e-commerce, l’arrivée de ces agents change potentiellement la manière de penser une campagne.

Une fiche produit doit aujourd’hui répondre à un maximum de questions pour convaincre le visiteur : dimensions, caractéristiques, différences entre modèles, livraison, compatibilité ou conditions d’utilisation.

Une partie de ces informations pourrait demain être extraite et présentée directement par l’agent sponsorisé.

Cela signifie également que les entreprises devront structurer davantage leurs données produits et leurs contenus. Une IA commerciale ne peut fournir une réponse pertinente que si elle dispose elle-même d’informations précises et actualisées.

La qualité des contenus destinés aux IA pourrait ainsi devenir aussi importante que celle d’une landing page classique.

Cette évolution fait écho à un mouvement déjà ancien : l’IA dans la publicité était jusqu’ici surtout utilisée pour créer les textes et visuels. Elle commence désormais à intervenir directement dans la relation avec le client.

Les Sponsored Agents restent encore en phase de test

Il ne faut cependant pas s’attendre à voir ces conversations sponsorisées dans toutes les publicités immédiatement.

OpenAI précise que les Sponsored Agents sont actuellement accessibles uniquement à certains annonceurs dans le cadre d’un test alpha limité. L’entreprise n’accepte pas encore de demandes générales d’accès anticipé.

Les publicités dans ChatGPT sont elles-mêmes encore déployées progressivement. Elles peuvent actuellement apparaître sur les offres Free et Go dans certaines régions, tandis que les abonnements Plus, Pro, Business, Enterprise et Edu restent sans publicité.

Le changement de fond est néanmoins déjà visible.

ChatGPT ne veut plus seulement afficher une publicité pertinente : OpenAI prépare un modèle dans lequel l’utilisateur peut continuer son parcours d’achat sans quitter immédiatement la conversation.