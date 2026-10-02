HyperOS 4 prépare un gros changement : votre Xiaomi pourra effectuer plusieurs actions à votre place

HyperOS 4 ne va pas seulement modifier l’apparence des smartphones Xiaomi ou améliorer leur fluidité. Avec Hyper XiaoAi 2.0, Xiaomi veut faire évoluer son assistant vers une IA capable d’exécuter des tâches impliquant plusieurs applications, voire plusieurs appareils. Le constructeur ne parle plus seulement d’une intelligence artificielle qui comprend une demande, mais d’un système capable de réellement la mener à bien.

Cette évolution complète les nombreuses nouveautés d’HyperOS 4 déjà prévues par Xiaomi, mais pourrait avoir un impact beaucoup plus profond sur l’utilisation quotidienne d’un smartphone.

Hyper XiaoAi 2.0 veut passer de la réponse à l’action

Xiaomi a détaillé cette évolution dans ses dernières communications officielles consacrées à HyperOS 4. L’assistant Hyper XiaoAi 2.0 repose désormais davantage sur le modèle Xiaomi MiMo et profite d’une architecture retravaillée pour améliorer ses capacités de génération, mais surtout ce que le constructeur appelle l’« orchestration des tâches ».

Derrière cette formulation assez technique se cache une idée beaucoup plus simple : une seule demande pourrait nécessiter plusieurs actions successives, et l’IA serait chargée de les coordonner.

Xiaomi explique avoir particulièrement travaillé sur les scénarios entre plusieurs applications et plusieurs appareils. L’entreprise résume cette évolution comme le passage d’une IA qui comprend les instructions à une IA capable de réellement accomplir les tâches.

Ce changement rapproche HyperOS 4 des nouveaux assistants dits agentiques, capables de choisir eux-mêmes les outils nécessaires pour atteindre un objectif.

Une seule demande pourrait déclencher plusieurs actions

C’est là que l’approche devient particulièrement intéressante.

Aujourd’hui, un assistant peut par exemple expliquer comment effectuer une action dans une application ou retrouver une information. Hyper XiaoAi 2.0 est conçu pour aller plus loin en coordonnant directement les différentes étapes nécessaires.

Xiaomi montre déjà plusieurs scénarios. Une adresse affichée à l’écran peut être reconnue puis envoyée directement vers la navigation. Une date et un lieu présents dans une conversation peuvent être interprétés pour créer un événement dans le calendrier. L’assistant peut également identifier un produit affiché à l’écran ou travailler à partir d’une photo.

Le système pourrait aussi combiner plusieurs informations pour accomplir une demande plus complexe.

L’intérêt n’est donc plus simplement d’obtenir une réponse, mais d’éviter à l’utilisateur d’ouvrir successivement plusieurs applications.

HyperOS 4 relie davantage vos appareils

Cette évolution prend encore plus de sens lorsqu’elle est associée à l’écosystème Xiaomi.

Smartphones, tablettes, ordinateurs, objets connectés, téléviseurs et voitures peuvent progressivement fonctionner comme les différentes parties d’un même environnement. Xiaomi indique précisément avoir optimisé son IA pour les interactions entre appareils.

HyperOS 4 permet déjà à un smartphone Xiaomi de retrouver un fichier sur PC ou sur Mac simplement en formulant une demande.

Cette fonction donne une bonne idée de ce que Xiaomi cherche à construire.

Le smartphone pourrait récupérer une information stockée sur un autre appareil, l’exploiter dans une application puis éventuellement déclencher une nouvelle action sans demander à l’utilisateur de passer manuellement d’un service à l’autre.

Les tâches longues peuvent continuer en arrière-plan

Xiaomi a également revu la manière dont l’utilisateur interagit avec son assistant.

Les tâches nécessitant davantage de temps peuvent continuer à fonctionner en arrière-plan grâce à la nouvelle interface de Hyper XiaoAi 2.0. L’utilisateur peut reprendre autre chose sur son téléphone puis revenir consulter la progression ou le résultat lorsqu’il est disponible.

L’assistant peut aussi être invoqué depuis une petite barre située en bas de l’écran sans quitter l’application actuellement utilisée.

Ce fonctionnement devient particulièrement utile lorsque l’IA doit effectuer plusieurs opérations.

Au lieu de bloquer l’écran pendant toute l’exécution, HyperOS 4 laisse l’assistant travailler pendant que l’utilisateur continue d’utiliser son smartphone.

Xiaomi MiMo devient central dans HyperOS 4

Derrière Hyper XiaoAi 2.0 se trouve également Xiaomi MiMo, la famille de modèles d’intelligence artificielle développée par le constructeur.

Jusqu’ici, Xiaomi était surtout identifié par le grand public pour ses fonctions d’IA liées aux photos, à la traduction, à la transcription ou à la génération de contenu. HyperOS 4 donne désormais à MiMo un rôle beaucoup plus structurel.

Il ne s’agit plus seulement de produire une image ou un texte.

Le modèle doit comprendre ce que souhaite l’utilisateur, identifier les services nécessaires puis coordonner leur utilisation. Cette évolution place progressivement l’IA Xiaomi au cœur du fonctionnement du système.

Toutes ces fonctions arriveront-elles en France ?

Une grosse inconnue subsiste toutefois pour les utilisateurs européens.

Hyper XiaoAi est historiquement beaucoup plus développé en Chine que sur les versions internationales des smartphones Xiaomi. Les fonctions présentées autour d’HyperOS 4 ne seront donc pas nécessairement disponibles à l’identique en France.

Xiaomi propose déjà plusieurs fonctions HyperAI sur ses modèles internationaux, mais leur disponibilité dépend du smartphone, de la langue et de la région.

Il faudra également surveiller le déploiement d’HyperOS 4 pour savoir quelles fonctions seront conservées dans la version européenne.

La direction choisie par Xiaomi est en revanche beaucoup plus claire.

HyperOS 4 prépare un système dans lequel l’intelligence artificielle ne se contente plus de vous expliquer quoi faire : elle commence à utiliser les applications et les appareils de l’écosystème pour accomplir la tâche à votre place.