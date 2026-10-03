Xbox rend 5 gros jeux Ubisoft gratuits ce week-end, même sans Game Pass

Les joueurs Xbox ont rarement autant de choix pour un simple week-end gratuit. Jusqu’au 4 octobre 2026, Microsoft ouvre l’accès à cinq jeux Ubisoft particulièrement connus, dont Far Cry 6, Assassin’s Creed Odyssey et Avatar: Frontiers of Pandora. La particularité de l’opération est surtout qu’aucun abonnement Xbox Game Pass n’est nécessaire pour en profiter.

Il ne s’agit toutefois pas de jeux offerts définitivement. Les cinq titres peuvent être téléchargés et utilisés gratuitement pendant la durée de l’opération Free Play Days, puis l’accès disparaît une fois celle-ci terminée.

Cinq gros jeux Ubisoft accessibles gratuitement jusqu’au 4 octobre

Microsoft a consacré cette nouvelle édition des Free Play Days entièrement à Ubisoft. La sélection est assez inhabituelle puisqu’elle rassemble essentiellement de gros jeux en monde ouvert plutôt que des productions indépendantes ou des titres plus anciens.

Voici les cinq jeux concernés :

Far Cry 6

Assassin’s Creed Odyssey

Avatar: Frontiers of Pandora

Skull and Bones

The Crew Motorfest

Xbox confirme officiellement que l’opération est ouverte à tous les membres Xbox, sans nécessiter de formule Game Pass Ultimate, Premium ou Essential. Elle a débuté le 1er octobre et doit s’achever le dimanche 4 octobre.

Pour quelqu’un qui hésitait justement à acheter l’un de ces jeux, l’offre est donc particulièrement intéressante : les versions proposées ne se limitent pas à une démo de quelques heures.

Far Cry 6 et Assassin’s Creed Odyssey sont probablement les plus difficiles à terminer

Il existe néanmoins une différence importante entre pouvoir essayer un jeu gratuitement et réellement le terminer pendant le week-end.

Assassin’s Creed Odyssey est par exemple un RPG particulièrement long. Même en se concentrant presque exclusivement sur l’histoire principale, quelques jours seront difficiles à suffire. Le week-end gratuit est davantage une occasion de découvrir son immense Grèce antique, son système de combat et sa progression avant de décider éventuellement de poursuivre l’aventure.

Far Cry 6 se prête déjà mieux à plusieurs longues sessions. Le monde ouvert de Yara permet aussi de comprendre assez rapidement ce que propose le jeu sans avoir besoin d’atteindre la fin de l’histoire.

Avatar: Frontiers of Pandora mérite également une attention particulière. Son immense environnement inspiré de Pandora et son gameplay à la première personne en font probablement l’un des titres de cette sélection pour lesquels quelques heures suffisent à se faire une véritable idée.

The Crew Motorfest est probablement le plus simple à découvrir en quelques heures

À l’inverse, The Crew Motorfest convient parfaitement à cette opération. Pas besoin d’y consacrer vingt heures avant de savoir si la formule fonctionne : quelques courses permettent déjà de tester la conduite, les différentes catégories de véhicules et le monde ouvert installé à Hawaï.

Même logique pour Skull and Bones. Le jeu de pirates d’Ubisoft repose en grande partie sur sa progression, ses affrontements navals et ses activités en ligne. Le week-end gratuit permet surtout de vérifier si cette boucle de gameplay donne envie d’y consacrer davantage de temps.

La sélection couvre donc finalement plusieurs usages : essayer rapidement The Crew Motorfest, commencer une longue aventure avec Assassin’s Creed Odyssey ou passer plusieurs soirées sur Far Cry 6 et Avatar.

Les sauvegardes ne disparaissent pas après la période gratuite

C’est un détail particulièrement intéressant pour les joueurs qui envisagent un achat.

Microsoft indique que les succès et la progression obtenus pendant les Free Play Days sont conservés. Si vous achetez ensuite le jeu, vous pouvez donc reprendre votre partie plutôt que tout recommencer.

Ubisoft mène également plusieurs promotions sur ses jeux durant cette période. Les réductions exactes dépendent toutefois du pays, de l’édition choisie et du Microsoft Store utilisé. Mieux vaut donc regarder directement le tarif affiché depuis une console française plutôt que de se fier aux prix américains parfois repris ailleurs.

Attention également à la formulation “jeux gratuits” : vous ne gardez pas les cinq titres dans votre bibliothèque une fois l’opération terminée. C’est l’accès aux jeux complets qui est gratuit temporairement.

Comment télécharger les cinq jeux gratuitement sur Xbox

La méthode est relativement simple. Depuis une Xbox One ou une Xbox Series X|S, il faut ouvrir le Microsoft Store, se rendre dans la partie consacrée aux abonnements puis chercher la collection Free Play Days.

Les cinq jeux Ubisoft peuvent ensuite être installés individuellement.

Il est également possible de passer par les pages des jeux sur Xbox.com en étant connecté au même compte Microsoft que celui utilisé sur la console. Microsoft renvoie alors vers le Store et permet de lancer l’installation lorsque l’option est disponible.

Compte tenu de la taille de certains jeux, mieux vaut ne pas attendre dimanche pour commencer les téléchargements. Avatar: Frontiers of Pandora ou Far Cry 6 peuvent rapidement occuper plusieurs dizaines de gigaoctets.

Le meilleur moment pour tester avant d’acheter

Cette opération est finalement plus intéressante comme immense session d’essai que comme distribution de jeux gratuits.

The Crew Motorfest peut être testé tranquillement pendant quelques courses. Far Cry 6 laisse suffisamment de temps pour découvrir Yara. Avatar permet de juger rapidement son univers et son gameplay. Skull and Bones peut être confronté directement à ses mécaniques actuelles. Quant à Assassin’s Creed Odyssey, quelques heures devraient déjà permettre de savoir si l’on souhaite s’engager dans son aventure beaucoup plus longue.

Il reste cependant peu de temps : nous sommes le 3 octobre et l’opération prend fin le 4 octobre 2026. Pour ceux qui souhaitent profiter des cinq téléchargements, c’est donc clairement le moment de les ajouter à la console.