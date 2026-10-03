Votre Pixel ralentit depuis la mise à jour de septembre ? Des utilisateurs signalent plusieurs problèmes

Des propriétaires de Google Pixel rapportent des ralentissements apparus après la mise à jour de septembre. Les témoignages décrivent une saisie vocale moins réactive, des applications qui répondent tardivement et des messages d’erreur réseau. Certains utilisateurs évoquent une amélioration après avoir vidé un cache, mais aucune solution universelle n’est établie. Le lien exact avec la mise à jour reste à déterminer.

La saisie vocale peut mettre plusieurs secondes à afficher le texte

Un propriétaire de Pixel 6 Pro décrit sur Reddit un délai pouvant atteindre six secondes entre la dictée et l’apparition du texte. Il rapporte également des alertes de connexion instable malgré un signal apparemment satisfaisant, ainsi que des moments où son téléphone tarde à répondre.

Dans les commentaires, des utilisateurs de Pixel 8 évoquent eux aussi une perte de fluidité. Un propriétaire de Pixel 10 Pro XL se plaint de problèmes de connectivité.

Ces témoignages ne constituent pas une liste officielle d’appareils affectés. D’autres participants, notamment sur Pixel 10 et Pixel 10 Pro XL, indiquent ne rencontrer aucun problème. Les symptômes ne sont donc ni systématiques ni identiques d’un téléphone à l’autre.

Le cache de System UI est une piste, pas un correctif confirmé

L’article japonais mentionne des retours positifs après la suppression du cache de System UI, le composant chargé de plusieurs éléments de l’interface Android. Cette manipulation pourrait aider dans certains cas de lenteur, mais elle ne démontre pas l’origine du problème et ne garantit pas de résoudre les difficultés de dictée ou de connexion.

Si cette option est accessible sur votre appareil, le chemin généralement indiqué est :

Ouvrez Paramètres > Applications > Afficher toutes les applis. Utilisez le menu pour afficher les applications système. Recherchez System UI, éventuellement nommé Interface utilisateur système. Ouvrez Espace de stockage et cache, puis choisissez Vider le cache.

Les intitulés et l’accès à ce composant peuvent varier. Si vous ne trouvez pas l’option, inutile de chercher à la débloquer avec un outil supplémentaire. Un redémarrage constitue une première vérification plus simple.

Surtout, vider le cache et effacer le stockage sont deux opérations différentes. Google précise que la première supprime des fichiers temporaires, tandis que la seconde efface les données de l’application. Il ne faut pas remplacer l’une par l’autre en pensant obtenir le même résultat.

Quelques vérifications permettent de mieux identifier le ralentissement

Avant de modifier plusieurs réglages, observez ce qui ralentit réellement : la dictée uniquement, une application précise ou toute l’interface. Cette distinction aide à choisir une intervention adaptée et à décrire le problème au support.

Pour un Pixel devenu lent, Google recommande notamment de redémarrer le téléphone, de rechercher les mises à jour du système et des applications, puis de contrôler l’espace disponible. L’assistance indique qu’un appareil peut rencontrer des difficultés lorsque moins de 10 % de son stockage reste libre.

Si une seule application pose problème, commencez par sa mise à jour et, éventuellement, par son cache. Effacer toutes ses données n’est pas une étape anodine : cela peut supprimer des réglages ou des contenus enregistrés localement.

Changez un élément à la fois. Vous pourrez ainsi vérifier ce qui améliore réellement la situation.

Les témoignages ne permettent pas encore d’attribuer tous les bugs à septembre

Le fait qu’un ralentissement apparaisse après une installation constitue un indice chronologique, pas une preuve de sa cause. Les messages consultés ne fournissent pas tous le numéro de version installé, les versions des applications ou les conditions précises de reproduction.

Aucune confirmation officielle d’un bug commun à l’ensemble de ces signalements n’a été identifiée dans les sources vérifiées. Il serait donc prématuré d’accuser un composant précis ou d’annoncer qu’un correctif arrive.

Si le problème persiste, relevez le modèle du Pixel, le numéro de build et les étapes qui déclenchent la lenteur avant de contacter l’assistance. Un signalement précis sera plus utile qu’une réinitialisation complète effectuée sans avoir identifié ce qui dysfonctionne.

Sources : témoignages sur Reddit et assistance Google Pixel.