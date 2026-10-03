iPhone Duo face au Galaxy Z Fold8 : 53 g de plus pour un écran de même diagonale

L’iPhone Duo et le Galaxy Z Fold8 proposent tous les deux un écran intérieur de 7,6 pouces, mais leur poids diffère nettement. Apple annonce 254 g pour son pliable, contre 201 g sur la fiche Samsung France. Le Galaxy est donc 53 g plus léger, tout en étant plus fin, ouvert comme fermé. Une différence à considérer pour un appareil que l’on tient et transporte chaque jour.

Le Galaxy Z Fold8 pèse environ 21 % de moins

53 g séparent les deux smartphones, soit un peu plus d’un cinquième du poids de l’iPhone Duo. Inversement, le modèle Apple pèse environ 26 % de plus que le Samsung : les deux pourcentages diffèrent simplement parce que la référence du calcul change.

Cet écart ne permet pas de mesurer à lui seul le confort en main. La largeur, la répartition du poids et la coque utilisée jouent aussi un rôle. Il reste suffisamment marqué pour mériter un essai avant achat, particulièrement si vous utilisez longtemps votre téléphone pour lire, regarder une vidéo ou consulter des documents.

Le grand écran ne fait pas disparaître le poids.

Pour quelqu’un qui alterne fréquemment entre utilisation à une main et à deux mains, la légèreté peut compter autant qu’une caractéristique plus spectaculaire de la fiche technique. C’est un avantage concret du Fold8 dans ce comparatif, sans suffire à désigner le meilleur téléphone pour tous les usages.

Le Samsung est aussi plus fin une fois replié

Le Galaxy Z Fold8 mesure 9,7 mm d’épaisseur fermé, contre 11,3 mm pour l’iPhone Duo. L’écart atteint donc 1,6 mm, soit environ 14 % de l’épaisseur du modèle Apple.

Une fois ouverts, les appareils mesurent respectivement 4,5 mm et 5,2 mm. Le Fold8 conserve ainsi un avantage de 0,7 mm.

Caractéristique Galaxy Z Fold8 iPhone Duo Écart Poids annoncé 201 g 254 g 53 g Épaisseur fermé 9,7 mm 11,3 mm 1,6 mm Épaisseur ouvert 4,5 mm 5,2 mm 0,7 mm Diagonale de l’écran intérieur 7,6 pouces 7,6 pouces Identique

Ces valeurs correspondent aux caractéristiques annoncées des appareils. Une coque ajoutera du poids et de l’épaisseur ; il faudra donc considérer l’ensemble réellement transporté pour apprécier l’encombrement dans une poche.

Une même diagonale ne garantit pas une expérience identique

Deux écrans de 7,6 pouces ne suffisent pas à rendre deux pliables équivalents. La diagonale ne décrit ni toutes les proportions de l’affichage, ni la façon dont les applications occupent cet espace. Le confort dépend également des tâches réalisées et de l’interface utilisée.

Pour choisir, une prise en main devrait idéalement reproduire vos habitudes : écrire un message téléphone fermé, ouvrir un document, puis tenir l’appareil déplié pendant quelques minutes. Vous pourrez ainsi juger la largeur, l’équilibre et l’accès aux commandes plutôt que vous limiter aux chiffres.

Sur la légèreté et la finesse, le Galaxy Z Fold8 possède un avantage mesurable. L’iPhone Duo demande d’accepter un appareil plus lourd et plus épais. Le choix entre les deux doit ensuite intégrer les applications, l’écosystème et les autres fonctions qui comptent réellement dans votre quotidien.