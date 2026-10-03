PS Plus : 3 sélections avec un seul mois d’abonnement, pourquoi le 2 novembre change tout

Un mois de PlayStation Plus Essential peut parfois couvrir trois sélections de jeux mensuels. Le calendrier de novembre 2026 offre justement une fenêtre intéressante : en s’abonnant le 2 novembre, il serait possible de réclamer les jeux d’octobre, puis ceux de novembre et de décembre. Cette possibilité dépend du maintien du calendrier habituel de Sony et de la date d’expiration affichée sur votre compte.

Le 2 novembre se situe juste avant le changement de sélection

Les jeux mensuels du PS Plus restent disponibles pendant une période déterminée. Il faut les ajouter à sa bibliothèque avant leur remplacement, avec un abonnement actif.

La sélection d’octobre est annoncée jusqu’au 2 novembre 2026 inclus. Une souscription ce jour-là permettrait donc de récupérer les jeux PS Plus d’octobre, dont F1 25 et Hunt: Showdown 1896, avant leur retrait de l’offre mensuelle.

Le calendrier crée ensuite une configuration particulière :

Date Ce qu’il serait possible de faire 2 novembre 2026 Souscrire un mois et réclamer la sélection d’octobre 3 novembre 2026 Réclamer la sélection de novembre, si Sony conserve son calendrier habituel 1er décembre 2026 Réclamer la sélection de décembre, si elle arrive bien ce jour-là et que l’abonnement est encore actif

Le 3 novembre et le 1er décembre sont les premiers mardis de leurs mois respectifs. Avec une échéance située au 2 décembre, un abonnement commencé le 2 novembre couvrirait donc les trois fenêtres.

Ce calendrier constitue une possibilité à surveiller, pas une offre spéciale annoncée par Sony.

Il faut réclamer chaque sélection pendant sa période de disponibilité

L’abonnement n’ajoute pas automatiquement tous les jeux au compte. Il faut ouvrir la rubrique des jeux mensuels et valider leur ajout à la bibliothèque à chaque changement de sélection.

L’opération doit donc être répétée en novembre, puis en décembre. Ajouter les jeux d’octobre le 2 novembre ne réserve pas les sélections suivantes.

Avant de payer, vérifiez également que vous achetez bien un mois de PS Plus Essential et contrôlez l’échéance indiquée. Si vous disposez déjà d’un abonnement, l’achat peut prolonger votre période existante plutôt que créer une nouvelle fenêtre correspondant à cet exemple.

Pour décembre, attendez que les nouveaux jeux apparaissent réellement dans votre région. La date du calendrier ne garantit pas leur disponibilité dès minuit.

Trois sélections récupérées ne donnent pas trois mois de jeu

C’est la limite essentielle de cette méthode : vous ne payez qu’un mois et vous ne bénéficiez que de cette durée d’accès.

Les jeux mensuels réclamés restent associés au compte, mais ils deviennent normalement inaccessibles à l’expiration du PS Plus. Un réabonnement permet de retrouver l’accès aux titres précédemment réclamés, selon les conditions du service.

Cette fenêtre intéresse donc surtout les joueurs qui souhaitent enrichir leur bibliothèque pour y revenir plus tard. Elle laisse, en revanche, très peu de temps pour profiter de la sélection de décembre avant l’échéance.

Il faut aussi distinguer ces jeux mensuels des catalogues Extra et Premium : ajouter un titre du catalogue ne permet pas de le conserver jouable après son retrait du service.

Vérifiez les annonces de Sony avant de choisir votre date

Les sélections de novembre et de décembre ne sont pas encore connues. Leur intérêt dépendra des titres proposés, de leurs versions PS4 ou PS5 et de vos préférences.

Une éventuelle promotion du Black Friday mérite également d’être comparée lorsqu’elle sera annoncée. Ni son montant ni ses conditions d’éligibilité ne doivent être présumés aujourd’hui.

Si vous souhaitez limiter la dépense à un seul mois, vous pouvez annuler le renouvellement après la souscription : les avantages restent disponibles jusqu’à la fin de la période payée. L’essentiel sera ensuite de vérifier trois éléments : la disponibilité des jeux d’octobre le 2 novembre, les dates des deux sélections suivantes et l’échéance exacte de votre abonnement.