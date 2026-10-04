POCO F9 Ultra : Xiaomi garde l’ancien Snapdragon malgré une forte hausse de prix

Le POCO F9 Ultra adopte une stratégie assez inhabituelle pour un smartphone présenté comme le nouveau porte-étendard de la marque. Xiaomi conserve en effet le Snapdragon 8 Elite Gen 5, déjà utilisé sur la génération précédente, alors que le reste de la fiche technique progresse fortement. Écran 185 Hz, batterie de 8 050 mAh, appareil photo de 200 Mpx et téléobjectif périscopique 5x : le F9 Ultra est loin d’être une simple mise à jour mineure. Le problème vient surtout du positionnement tarifaire, nettement plus ambitieux cette année.

Le POCO F9 Ultra conserve le Snapdragon 8 Elite Gen 5

C’est probablement le détail qui surprend le plus.

Le POCO F9 Ultra utilise officiellement le Snapdragon 8 Elite Gen 5, une puce gravée en 3 nm et capable d’atteindre 4,6 GHz sur ses cœurs les plus rapides. POCO l’accompagne de mémoire LPDDR5X à 9 600 Mbps et de stockage UFS 4.1.

Sur le papier, les performances restent donc extrêmement élevées.

Le problème est ailleurs : le POCO F8 Ultra utilisait déjà ce même processeur. Xiaomi ne propose donc pas ici le saut générationnel auquel on pourrait normalement s’attendre entre deux smartphones Ultra successifs.

Ce choix ne signifie pas que le F9 Ultra manque de puissance. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 reste une puce haut de gamme particulièrement performante pour les jeux, le multitâche ou les traitements photo.

Mais pour un acheteur qui renouvelle son smartphone chaque année, le gain ne vient clairement pas du processeur.

Xiaomi mise plutôt sur un meilleur refroidissement

POCO semble avoir choisi une autre voie : exploiter davantage la même puce.

Les premiers tests poussés montrent que le F9 Ultra parvient à maintenir ses performances plus longtemps sous forte charge, là où le F8 Ultra avait tendance à réduire davantage ses fréquences au bout de plusieurs minutes de jeu intensif.

Le nouveau système de refroidissement améliore donc la stabilité des performances.

C’est particulièrement intéressant pour les joueurs. Un smartphone très puissant au lancement d’un jeu n’est pas forcément le plus rapide après vingt ou trente minutes si la chaleur force le processeur à ralentir.

Sur ce point, le F9 Ultra apporte une amélioration réelle.

La contrepartie est une température de surface plus élevée lorsque le téléphone fonctionne longtemps à pleine puissance. POCO semble donc accepter davantage de chaleur extérieure pour éviter une chute trop importante des performances internes.

Un écran AMOLED 185 Hz qui vise clairement les joueurs

Le processeur ne change pas, mais l’écran évolue fortement.

Le POCO F9 Ultra utilise une dalle AMOLED de 6,9 pouces capable de monter jusqu’à 185 Hz, contre 120 Hz sur le F8 Ultra. Sa définition atteint 2 608 x 1 200 pixels.

POCO annonce également une luminosité maximale pouvant atteindre 10 000 nits sur une très petite zone de l’écran, avec 2 200 nits en HBM.

Il faut évidemment éviter de comparer directement la valeur de 10 000 nits à la luminosité utilisable en permanence sur toute la dalle. Ce chiffre correspond à une situation extrêmement ciblée.

Le passage à 185 Hz reste en revanche intéressant.

Dans les applications ordinaires, la différence avec un écran 120 Hz sera difficile à percevoir. Dans certains jeux compatibles, POCO utilise son chipset graphique VisionBoost D8 pour proposer de l’interpolation d’images et annoncer une expérience pouvant grimper jusqu’à 185 FPS.

Le F9 Ultra assume donc encore davantage son positionnement de smartphone orienté performances et gaming.

La batterie passe à 8 050 mAh

L’une des améliorations les plus concrètes concerne l’autonomie.

POCO annonce une batterie de 8 050 mAh, soit la plus grande capacité jamais proposée jusqu’ici sur un smartphone de la série F. Elle est accompagnée d’une charge filaire de 100 W et d’une charge sans fil pouvant atteindre 50 W.

Le téléphone accepte également jusqu’à 27 W en recharge filaire inversée et 22,5 W en recharge sans fil inversée.

Cette batterie nettement plus importante compense en partie la consommation potentielle du grand écran 185 Hz et les performances élevées du Snapdragon.

C’est aussi l’une des évolutions qui différencient vraiment le F9 Ultra du F8 Ultra.

Le précédent modèle disposait d’une batterie de 6 500 mAh. Le gain atteint donc 1 550 mAh en une génération.

POCO passe également au capteur photo de 200 Mpx

La photographie constitue l’autre grosse évolution.

Le POCO F9 Ultra embarque désormais un capteur principal de 200 Mpx avec stabilisation optique, accompagné d’un téléobjectif périscopique de 50 Mpx équivalent à 120 mm et d’un ultra grand-angle de 50 Mpx.

Le téléobjectif propose un grossissement optique 5x.

POCO annonce également un zoom sans perte 10x reposant sur le recadrage et le traitement d’image, ainsi qu’un mode de zoom assisté par IA pouvant aller plus loin.

Pour une série historiquement très centrée sur les performances et le rapport puissance-prix, l’évolution est notable.

Le F9 Ultra cherche désormais davantage à se rapprocher des smartphones premium classiques, avec un système photo beaucoup plus polyvalent qu’auparavant.

F8 Ultra contre F9 Ultra : les principales différences

Caractéristique POCO F8 Ultra POCO F9 Ultra Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Écran AMOLED 6,9 pouces 120 Hz AMOLED 6,9 pouces 185 Hz Batterie 6 500 mAh 8 050 mAh Charge filaire 100 W 100 W Charge sans fil 50 W 50 W Caméra principale génération précédente 200 Mpx avec OIS Téléobjectif périscopique 5x 50 Mpx périscopique 5x Stockage maximum 512 Go 1 To Poids environ 218 à 220 g 235 g

Le constat est donc assez particulier : le processeur reste identique, mais presque tout ce qui l’entoure monte en gamme.

Le vrai problème reste son prix

Cette stratégie serait assez facile à défendre si le prix restait proche de celui du modèle précédent.

Or, les premiers tarifs observés placent le F9 Ultra nettement plus haut.

En France, le smartphone est proposé dans plusieurs configurations, avec un tarif officiel dépassant les 1 000 euros sur les versions supérieures. Plusieurs relevés indiquent notamment une version 12 Go + 256 Go autour de 1 099,90 euros, avant promotions et offres de lancement.

C’est ici que la conservation du Snapdragon devient beaucoup plus difficile à ignorer.

Un processeur vieux d’une génération supplémentaire ne constitue pas forcément un problème lorsqu’un constructeur baisse son prix ou améliore fortement le rapport qualité-prix.

Mais lorsqu’un smartphone devient plus cher, l’acheteur peut légitimement attendre la plateforme Qualcomm la plus récente.

Selon Notebookcheck, le prix catalogue du F9 Ultra serait environ un tiers supérieur à celui du F8 Ultra, dans certaines configurations et selon les marchés étudiés.

La hausse exacte dépend toutefois des versions et des pays, ce qui impose de comparer des capacités de stockage équivalentes avant de parler d’une augmentation uniforme de 33 %.

Pourquoi POCO garde-t-il l’ancien Snapdragon ?

L’explication serait avant tout économique.

POCO évoque notamment la forte hausse du coût de la mémoire, qui pèse sur les prix de fabrication des smartphones.

Adopter simultanément une nouvelle plateforme Qualcomm, davantage de mémoire, une batterie plus grande et un nouveau système photo aurait encore augmenté les coûts.

La marque aurait donc choisi de conserver le Snapdragon 8 Elite Gen 5 tout en investissant davantage dans d’autres composants.

Ce choix se défend techniquement.

Il est plus difficile à défendre commercialement.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 reste suffisamment puissant pour faire fonctionner pratiquement n’importe quel jeu Android dans d’excellentes conditions. Mais sur un smartphone qui dépasse désormais régulièrement les 1 000 euros hors promotion, l’argument du rapport performances-prix devient moins évident.

Le F9 Ultra progresse malgré tout beaucoup

Réduire le POCO F9 Ultra à son processeur serait toutefois une erreur.

La batterie gagne fortement en capacité, l’écran monte à 185 Hz, le système photo devient bien plus ambitieux et le refroidissement permet d’exploiter plus longtemps les performances du Snapdragon.

POCO ajoute même un subwoofer indépendant associé à ses haut-parleurs stéréo réglés avec Bose, un choix encore rare sur smartphone.

Le téléphone représente donc bien une évolution du F8 Ultra.

Simplement, cette évolution ne se trouve pas là où on l’attend habituellement.

Le F9 Ultra montre surtout les limites auxquelles les fabricants commencent à être confrontés : augmenter constamment les performances tout en absorbant la hausse du coût des composants devient de plus en plus difficile.

Pour un propriétaire d’un ancien POCO F6 ou F7, le saut reste considérable.

Pour quelqu’un qui possède déjà un F8 Ultra, l’intérêt est beaucoup plus discutable. À processeur identique, le changement se justifiera surtout par l’autonomie, le nouvel écran et le système photo, et beaucoup moins par les performances brutes.

Sources : POCO, Xiaomi France, Notebookcheck