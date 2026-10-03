GTA 6 : la police pourra se souvenir de votre apparence et de votre véhicule

Les poursuites de GTA 6 seront plus difficiles à casser que dans GTA 5.

Rockstar a ajouté un nouveau système baptisé Heat, qui permet à la police de conserver certaines informations sur le joueur après un crime. Les forces de l’ordre peuvent notamment mémoriser l’apparence du suspect, son véhicule et le lieu où l’infraction a été commise.

Cela change profondément une mécanique historique de GTA : perdre les étoiles ne suffira plus forcément à repartir comme si rien ne s’était passé.

Les six étoiles reviennent, mais avec une mémoire persistante

GTA 6 conserve le système d’indice de recherche, avec un retour jusqu’à six étoiles.

La nouveauté se trouve au-dessus de ce système classique.

Le niveau de Heat permet à la police de construire progressivement une description du suspect. Rockstar veut ainsi éviter le comportement des anciens GTA où l’on pouvait disparaître quelques instants derrière un bâtiment, perdre les étoiles et voir la police oublier immédiatement le joueur.

Rob Nelson, codirecteur de Rockstar North, explique que l’objectif est de donner aux forces de l’ordre une mémoire plus persistante.

Changer de voiture pourra réellement servir à semer la police

Le véhicule utilisé lors d’un crime pourra faire partie des éléments connus par la police.

Cela signifie qu’une voiture repérée pendant une poursuite pourrait rester associée au suspect même après la disparition des étoiles.

Abandonner le véhicule puis en prendre un autre ne serait donc plus seulement une manière d’échapper à une voiture de police située derrière soi.

Cela pourrait permettre de faire disparaître un élément de la description conservée par les forces de l’ordre.

Rockstar confirme que changer de véhicule fait partie des méthodes permettant de réduire cette pression persistante.

Vos vêtements peuvent également devenir un problème

L’apparence du personnage compte elle aussi.

Si Jason ou Lucia commet un crime avec une tenue facilement identifiable, la police peut conserver cette information.

Changer de vêtements peut ensuite aider à devenir moins reconnaissable.

Cette mécanique donne enfin une véritable utilité aux changements de tenue pendant une fuite, au lieu d’en faire uniquement un élément cosmétique.

Le système confirmé repose donc au minimum sur trois types d’informations :

l’apparence du suspect ;

son véhicule ;

le lieu du crime.

Perdre les étoiles ne remettra plus forcément les compteurs à zéro

C’est probablement le changement le plus important.

Dans GTA 5, perdre l’indice de recherche signifie généralement que la poursuite est terminée.

GTA 6 sépare davantage deux notions :

les étoiles, qui indiquent l’intensité immédiate de la poursuite ;

le Heat, qui représente les informations encore détenues par la police.

On peut donc imaginer une situation où les voitures de police ne poursuivent plus directement le joueur, mais où son véhicule ou son apparence restent connus.

Rockstar indique que cette nouvelle approche doit obliger le joueur à réfléchir davantage à sa fuite, plutôt que simplement sortir du champ de vision des policiers.

Les témoins et les caméras devraient aussi avoir plus d’importance

La police de GTA 6 ne semble plus être automatiquement omnisciente.

Les informations disponibles dépendent davantage de ce qui a réellement été observé ou signalé.

Cela donne plus d’importance aux témoins, aux alarmes et aux caméras.

Un crime commis sans être correctement identifié pourrait donc produire une situation différente d’un braquage réalisé devant plusieurs témoins et caméras.

Ce système devrait rendre les poursuites moins mécaniques et plus dépendantes du contexte.

Ce qui est confirmé, et ce qui ne l’est pas encore

Rockstar a bien confirmé :

le retour des six étoiles ;

; le système Heat ;

; une mémoire liée à l’apparence ;

une mémoire liée au véhicule ;

la possibilité de réduire cette identification en changeant de tenue ou de voiture.

En revanche, on ne connaît pas encore précisément :

combien de temps ces informations restent mémorisées ;

si la police reconnaît automatiquement un visage ;

si certaines zones de Leonida conservent davantage de Heat ;

si repeindre ou modifier un véhicule suffit ;

si les vêtements sont reconnus individuellement ou par catégorie.

Ces détails restent à confirmer.

Les poursuites pourraient devenir beaucoup plus tactiques

Ce système apporte surtout une logique qui manquait aux anciens épisodes.

Voler une autre voiture, changer de vêtements ou éviter les témoins devient potentiellement une partie intégrante de la fuite.

GTA 6 ne cherche donc plus seulement à rendre les policiers plus agressifs.

Rockstar veut surtout qu’ils soient plus difficiles à tromper de la même manière à chaque poursuite.