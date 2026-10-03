Google commence déjà à transférer des fonctions du Pixel 11 vers le Pixel 10

Le Google Pixel 10 commence déjà à récupérer certains éléments logiciels introduits avec le Pixel 11. La première bêta d’Android 17 QPR3 fait apparaître sur l’ancienne génération l’animation de démarrage Gemini Intelligence ainsi qu’un nouveau menu lié à Proactive Assistance, l’une des fonctions mises en avant sur les Pixel 11. Tout n’est pas encore pleinement actif, mais le mouvement est intéressant : Google semble préparer l’arrivée d’une partie de ses nouveautés IA sur les Pixel de 2025.

Gemini Intelligence apparaît désormais au démarrage du Pixel 10

Le changement le plus visible intervient juste après l’installation d’Android 17 QPR3 Beta 1.

Sur un Pixel 10 équipé de cette bêta, le démarrage affiche désormais le logo Gemini Intelligence, comme sur la gamme Pixel 11. Jusqu’ici, cette identité visuelle était surtout associée aux derniers smartphones de Google.

Ce détail pourrait sembler purement esthétique, mais il est intéressant lorsqu’on le rapproche des autres changements découverts dans la même version.

Le menu Proactive Assistance apparaît également dans les paramètres système du Pixel 10.

Google commence donc à rapprocher progressivement l’expérience logicielle des deux générations.

Proactive Assistance arrive aussi dans les paramètres

Sur le Pixel 11, Proactive Assistance constitue l’évolution de Magic Cue.

Le principe reste proche : Gemini analyse le contexte pour proposer une information ou une action au bon moment. Il peut par exemple exploiter les données d’un vol, un message reçu ou un rendez-vous afin d’afficher une suggestion directement utile.

Avec Android 17 QPR3 Beta 1, ce menu apparaît désormais sur le Pixel 10 au-dessus de Magic Cue.

C’est particulièrement intéressant, car Magic Cue reste encore présent en parallèle. Google n’a donc pas simplement remplacé une fonction par l’autre dans cette bêta.

La situation ressemble davantage à une phase de transition.

Google pourrait progressivement intégrer Magic Cue dans une offre Gemini Intelligence plus large, sous le nom Proactive Assistance.

La fonction n’est pas encore complètement disponible

Il faut toutefois éviter d’interpréter cette apparition comme un déploiement final.

Sur le Pixel 10 testé avec QPR3 Beta 1, le menu Proactive Assistance apparaît bien dans les paramètres Android, mais pas encore dans les réglages de l’application Gemini.

Autrement dit, une partie de l’interface est déjà présente sans que toutes les fonctions correspondantes soient réellement accessibles.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Google fait apparaître ces éléments sur le Pixel 10.

Durant le cycle QPR2, Proactive Assistance avait déjà brièvement été visible sur les Pixel 10 et Pixel 11 avant d’être modifié ou retiré dans certaines versions de test.

Le nouveau retour observé dans QPR3 renforce néanmoins l’idée que Google prépare une disponibilité plus large.

Le Pixel 10 est déjà compatible avec Gemini Intelligence

Ce rapprochement n’est pas complètement surprenant.

Le Pixel 10 dispose du matériel nécessaire pour prendre en charge plusieurs fonctions de Gemini Intelligence, même si Google a réservé certaines nouveautés au Pixel 11 lors de son lancement.

Menow avait déjà expliqué que le Pixel 10 fait partie des appareils compatibles avec la nouvelle IA de Google, contrairement à plusieurs générations plus anciennes de Pixel. Le matériel n’est donc pas nécessairement le principal obstacle.

La différence entre les Pixel 10 et Pixel 11 tient davantage à la disponibilité progressive des fonctions et à certaines capacités liées au nouveau Tensor G6.

Google semble donc appliquer une stratégie assez classique : lancer certaines fonctions sur sa dernière génération avant d’en transférer une partie sur les modèles compatibles précédents.

Toutes les nouveautés du Pixel 11 ne vont pas arriver sur le Pixel 10

Il faut malgré tout éviter de conclure que les deux smartphones finiront par proposer exactement la même expérience.

Certaines fonctions du Pixel 11 reposent directement sur son matériel.

Le Tensor G6, notamment, dispose d’une partie IA nettement plus performante que le Tensor G5 du Pixel 10. Google annonce jusqu’à 50 % de performances supplémentaires sur certains traitements dédiés à l’intelligence artificielle.

Des nouveautés liées au matériel, à la caméra ou à certaines fonctions exclusives du Pixel 11 peuvent donc rester réservées à cette génération.

Menow avait détaillé les principales différences dans son dossier consacré aux nouvelles fonctions du Google Pixel 11.

La nouveauté observée aujourd’hui concerne surtout les fonctions logicielles susceptibles d’être transférées sans modification matérielle.

Magic Cue pourrait progressivement laisser sa place à Gemini

L’évolution de Proactive Assistance mérite également d’être surveillée pour une autre raison.

Magic Cue avait été introduit avec le Pixel 10 pour faire apparaître des informations contextuelles directement dans certaines applications. Google semble maintenant vouloir intégrer cette logique plus profondément dans Gemini Intelligence.

Sur Pixel 11, Proactive Assistance peut par exemple détecter qu’un correspondant demande l’heure d’arrivée d’un vol et proposer immédiatement les informations correspondantes.

Dans d’autres situations, Gemini peut faire remonter une réservation, un lieu ou une information liée à Google Calendar et Maps.

L’objectif est clair : éviter que l’utilisateur doive lui-même passer d’une application à l’autre pour retrouver l’information dont il a besoin.

Le Pixel 10 pourrait donc récupérer une partie de cette nouvelle couche intelligente dans les prochains mois.

Android 17 QPR3 ne sera stable qu’en 2027

Il reste enfin un point essentiel : Android 17 QPR3 Beta 1 est une version de test.

Google vient tout juste d’ouvrir ce nouveau cycle de développement et la version stable n’est attendue qu’autour de mars 2027.

Les fonctions actuellement visibles peuvent encore changer, disparaître temporairement ou être modifiées avant cette échéance.

Installer la bêta uniquement pour profiter de Proactive Assistance n’aurait donc pas beaucoup de sens pour un utilisateur qui dépend de son Pixel au quotidien.

D’autant que la mise à jour corrige certes de nombreux bugs, mais reste une version bêta avec les risques habituels en matière de stabilité.

Le Pixel 10 pourrait devenir plus intéressant avec le temps

Ce transfert progressif montre surtout que l’arrivée du Pixel 11 ne signe pas la fin des nouveautés pour le Pixel 10.

Au contraire.

Google semble commencer à faire redescendre certaines fonctions Gemini Intelligence vers la génération précédente, à condition que le matériel puisse les supporter.

L’apparition du logo Gemini Intelligence et de Proactive Assistance ne signifie pas encore que toutes les nouveautés du Pixel 11 sont disponibles sur le Pixel 10. Mais c’est un premier signe concret que l’écart logiciel entre les deux générations pourrait progressivement se réduire.

Pour les propriétaires d’un Pixel 10, c’est probablement la partie la plus intéressante de QPR3 : leur smartphone pourrait continuer à récupérer des fonctions présentées quelques mois auparavant comme des nouveautés de la gamme Pixel 11.