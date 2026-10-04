Samsung lance déjà la mise à jour d’octobre sur 7 Galaxy : voici les premiers modèles concernés

Samsung n’aura pas attendu longtemps avant de lancer son nouveau correctif mensuel. La mise à jour de sécurité d’octobre 2026 circule déjà sur sept smartphones Galaxy, quelques jours seulement après le début du mois. Les Galaxy S26 avaient ouvert le bal, mais le déploiement s’étend désormais au Galaxy S26 FE ainsi qu’aux trois derniers smartphones pliables de la marque. Une nuance reste essentielle pour les utilisateurs français : tous les modèles concernés ne reçoivent pas encore le firmware dans les mêmes pays.

Sept Galaxy ont déjà reçu le correctif d’octobre 2026

À ce stade, la liste des smartphones Samsung sur lesquels le nouveau niveau de sécurité a été repéré comprend :

Galaxy S26

Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 FE

Galaxy Z Fold 8

Galaxy Z Fold 8 Ultra

Galaxy Z Flip 8

Samsung commence donc sans surprise par ses appareils les plus récents.

Les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra avaient déjà reçu ce correctif en Europe pratiquement dans la foulée du passage à One UI 9 et Android 17. Samsung poursuit maintenant son déploiement sur les autres modèles haut de gamme commercialisés cette année.

Ce calendrier ne signifie pas que les sept smartphones peuvent immédiatement télécharger la mise à jour en France. Samsung distribue ses firmwares par vagues selon le pays, la variante de l’appareil et parfois l’opérateur.

Les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 sont servis en Corée

La situation est particulièrement intéressante pour les nouveaux smartphones pliables.

Le correctif d’octobre est actuellement signalé en Corée du Sud sur les Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8.

Sur le Galaxy Z Fold 8 Ultra, la version repérée porte notamment le numéro de firmware F976NKSS3AZIJ.

Le téléchargement atteint environ 5,3 Go sur cet appareil. Une taille particulièrement importante pour ce qui est présenté comme une mise à jour de sécurité, mais qui peut varier selon la configuration logicielle précédente du téléphone et les éléments inclus dans le package.

Pour un propriétaire français de Fold 8 ou Flip 8, inutile donc de s’inquiéter si aucune notification n’apparaît encore. Le déploiement international n’est simplement pas arrivé au même stade partout.

Samsung étend généralement ce type de firmware à d’autres marchés dans les jours ou semaines qui suivent.

Le Galaxy S26 FE reçoit aussi la mise à jour

Le Galaxy S26 FE rejoint lui aussi très rapidement la liste.

La mise à jour a commencé à apparaître aux États-Unis sur certaines variantes liées aux opérateurs. Le firmware S741USQS2AZI5 apporte le niveau de sécurité d’octobre 2026 sans nouvelle fonction majeure annoncée.

C’est un point intéressant, car le S26 FE est commercialisé directement avec One UI 9. Samsung n’a donc pas besoin de lui faire franchir la grosse étape de migration vers Android 17 avant de lui fournir son correctif mensuel.

Le téléphone rejoint ainsi les S26 classiques parmi les premiers appareils Samsung mis à jour ce mois-ci.

Ce patch n’apporte pas de nouvelle fonction majeure

Il faut surtout distinguer cette mise à jour du déploiement actuellement beaucoup plus visible de One UI 9.

Le correctif d’octobre ne constitue pas une nouvelle version de l’interface Samsung. Les smartphones déjà sous One UI 9 restent sous One UI 9.

Son rôle est principalement de renforcer la sécurité et de corriger des problèmes logiciels.

Samsung n’a pas encore publié, au moment du lancement de ces premiers firmwares, le détail complet des vulnérabilités corrigées par son bulletin de sécurité d’octobre. Il serait donc prématuré d’annoncer un nombre précis de failles éliminées ou de présenter la mise à jour comme la correction d’une vulnérabilité critique particulière.

Pour l’utilisateur, la recommandation reste simple : installer le correctif lorsqu’il devient disponible, sans interpréter son absence actuelle comme un problème avec le téléphone.

Les Galaxy S26 européens sont en avance

Les Galaxy S26 occupent une position un peu particulière.

Samsung vient tout juste d’étendre largement One UI 9 basé sur Android 17 à cette génération. En Europe, une deuxième mise à jour est apparue presque immédiatement après l’installation de la nouvelle interface.

Elle pèse environ 544 Mo sur les variantes européennes où elle a été observée et intègre déjà le correctif d’octobre.

Le calendrier peut sembler étonnant : certains propriétaires ont ainsi installé une mise à niveau de plusieurs gigaoctets vers One UI 9 avant de voir apparaître presque aussitôt un nouveau téléchargement.

Cela ne signifie pas que la première mise à jour était défectueuse. Les deux firmwares répondent simplement à deux calendriers différents : la grande évolution vers Android 17 d’un côté et le cycle mensuel de sécurité de l’autre.

Comment vérifier si votre Galaxy peut déjà l’installer ?

Sur les sept smartphones concernés, la vérification se fait directement depuis :

Paramètres > Mise à jour du logiciel > Téléchargement et installation

Si aucune mise à jour n’apparaît, il n’est pas nécessaire de multiplier les recherches manuelles.

Samsung fonctionne par vagues. Deux Galaxy identiques peuvent recevoir le même firmware à plusieurs jours d’intervalle selon leur CSC, leur pays ou leur opérateur.

La liste devrait maintenant s’allonger rapidement. Les Galaxy S25 et les pliables de génération précédente sont notamment des candidats logiques pour les prochaines vagues, même si leur présence dans le déploiement d’octobre doit être confirmée modèle par modèle.

Pour l’instant, Samsung donne clairement la priorité à sa gamme 2026 : les sept premiers appareils servis appartiennent tous aux familles S26 ou Z8.