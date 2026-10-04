Honor prépare une tablette OLED à plus de 200 Hz avec une batterie proche de 10 000 mAh

Honor prépare une nouvelle tablette compacte clairement pensée pour le gaming. La marque a déjà confirmé un écran OLED capable de dépasser les 200 Hz ainsi que l’utilisation du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Plusieurs fuites ajoutent désormais un format de seulement 8,4 pouces et une batterie avoisinant les 10 000 mAh. Si ces caractéristiques se confirment, la future Honor Win Tablet pourrait proposer une combinaison assez rare : la puissance d’une tablette haut de gamme dans un format proche de celui d’un iPad mini.

Honor confirme un écran OLED à plus de 200 Hz

Le nouvel indice vient directement d’Honor.

Dans un teaser publié en Chine, la marque montre sa future Honor Win Tablet en orientation paysage et confirme que son écran dépassera les 200 Hz.

Honor ne donne pas encore la fréquence exacte.

Selon Digital Chat Station, la dalle pourrait toutefois atteindre 240 Hz, ce qui placerait cette tablette largement au-dessus des 120 ou 144 Hz que l’on retrouve encore sur une grande partie des modèles premium.

Ce choix montre surtout à quel public Honor destine son appareil.

Une fréquence aussi élevée apporte peu dans la lecture d’un site web ou le visionnage d’un film, mais elle devient beaucoup plus intéressante pour les jeux compétitifs capables d’afficher un nombre d’images élevé.

Une petite tablette de seulement 8,4 pouces

La Win Tablet devrait également se distinguer par ses dimensions.

Les informations disponibles évoquent une dalle OLED d’environ 8,4 pouces, soit un format nettement plus compact que celui des grandes tablettes Android de 12 ou 13 pouces.

C’est précisément ce qui rend le produit intéressant.

Honor vient de lancer une MagicPad 4 de 12,1 pouces avec écran 165 Hz et batterie de 10 100 mAh, beaucoup plus adaptée à la productivité, au multitâche et à une utilisation proche d’un ordinateur portable.

La Win Tablet prendrait la direction opposée.

Son écran plus petit faciliterait le transport et permettrait de tenir plus facilement l’appareil en main pendant une longue session de jeu. Honor semble donc vouloir couvrir deux usages très différents avec ses prochaines tablettes.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 est déjà confirmé

Honor ne se contente pas d’un écran rapide.

La marque a également confirmé que la tablette utilisera le Snapdragon 8 Elite Gen 5, l’une des puces Qualcomm les plus performantes actuellement disponibles sur Android.

Ce processeur dispose de suffisamment de puissance pour faire fonctionner les jeux Android les plus exigeants avec des réglages élevés.

Honor connaît d’ailleurs déjà très bien cette plateforme. La MagicPad 3 Pro avait été la première tablette annoncée avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5, avant que cette puce ne commence à apparaître sur davantage d’appareils. Menow avait suivi ce changement de génération dès son lancement avec la première tablette équipée du Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Sur la Win Tablet, le processeur sera associé à une approche encore plus orientée jeu.

Honor ajoute même un ventilateur intégré

Un autre élément a déjà été confirmé par Honor : la tablette disposera d’un ventilateur de refroidissement interne.

Ce choix est encore assez rare sur tablette.

La plupart des modèles Android se contentent d’un refroidissement passif reposant sur une chambre à vapeur, du graphite ou différentes couches destinées à répartir la chaleur.

Honor veut manifestement aller plus loin.

Un ventilateur permet de maintenir plus longtemps les fréquences élevées du processeur lorsque l’appareil est fortement sollicité. C’est particulièrement utile sur des jeux lourds, où les performances peuvent progressivement baisser lorsque la température monte.

Le principe est similaire à celui utilisé depuis plusieurs années par certains smartphones gaming.

Le véritable enjeu sera de voir si Honor parvient à limiter le bruit du ventilateur et la consommation supplémentaire qu’il entraîne.

Une batterie proche de 10 000 mAh serait prévue

C’est ici que la fiche technique devient particulièrement inhabituelle.

Selon plusieurs fuites apparues avant le teaser officiel, la Win Tablet pourrait embarquer une batterie appartenant à la catégorie des 10 000 mAh.

Une capacité de ce niveau n’est pas exceptionnelle sur une grande tablette de 12 ou 13 pouces.

Sur un modèle de seulement 8,4 pouces, c’est une autre histoire.

À titre de comparaison, la récente MagicPad 4 de 12,1 pouces atteint 10 100 mAh. Si Honor parvient réellement à intégrer une capacité proche dans un appareil beaucoup plus compact, la densité énergétique serait particulièrement intéressante.

Cette énorme batterie aurait également du sens avec les autres caractéristiques du produit.

Un écran OLED dépassant 200 Hz, un Snapdragon haut de gamme et un système de refroidissement actif peuvent tous augmenter la consommation lors des longues sessions de jeu.

240 Hz : utile ou simple chiffre marketing ?

Une fréquence de 240 Hz serait impressionnante sur une fiche technique.

Elle ne garantit pourtant pas que tous les jeux fonctionneront à 240 images par seconde.

Le taux de rafraîchissement de l’écran indique seulement le nombre maximal d’images que la dalle peut afficher chaque seconde. Pour réellement profiter de 240 Hz, le jeu doit être compatible et le processeur doit parvenir à produire suffisamment d’images.

De nombreux jeux Android restent limités à 60, 90 ou 120 FPS.

Honor pourrait néanmoins utiliser des technologies d’interpolation d’images ou proposer des optimisations spécifiques pour certains titres.

Même lorsque le jeu n’atteint pas 240 FPS, une dalle aussi rapide peut également réduire la latence d’affichage et rendre les mouvements plus fluides.

L’intérêt sera donc réel pour certains joueurs, mais probablement beaucoup moins visible dans un usage classique.

Honor veut visiblement créer une vraie gamme gaming Win

Le nom de cette tablette n’est pas anodin.

La famille Honor Win comprend déjà plusieurs smartphones conçus autour de performances élevées, de grosses batteries et d’un refroidissement particulièrement travaillé.

Certains modèles de la gamme utilisent déjà des batteries de 10 000 mAh, montrant qu’Honor cherche à faire de l’autonomie l’une des signatures de cette famille.

La Win Tablet reprendrait donc exactement cette philosophie.

Au lieu de créer une simple tablette Android haut de gamme, Honor semble vouloir proposer un appareil spécialisé :

écran OLED ultra-rapide ;

Snapdragon 8 Elite Gen 5 ;

refroidissement actif ;

format compact ;

très grosse batterie.

L’ensemble rappelle davantage une console portable Android qu’une tablette traditionnelle.

Elle pourrait devenir une rivale directe des petites tablettes gaming

Le marché des tablettes Android compactes connaît actuellement un regain d’intérêt.

Plusieurs constructeurs chinois développent des modèles de 8 à 9 pouces combinant des processeurs très puissants et des écrans rapides.

Oppo travaille notamment sur une tablette compacte OLED utilisant elle aussi une puce Snapdragon haut de gamme. Menow avait déjà détaillé ce projet autour d’une tablette Oppo compacte équipée du Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Honor pourrait toutefois aller beaucoup plus loin avec le rafraîchissement supérieur à 200 Hz et surtout son refroidissement actif.

La Win Tablet se positionnerait ainsi davantage face aux modèles gaming spécialisés qu’aux iPad classiques.

Le lancement est attendu dans le courant du mois d’octobre

Honor n’a pas encore communiqué de date précise.

La présentation est néanmoins attendue plus tard en octobre 2026 en Chine, probablement aux côtés des nouveaux smartphones Honor Win 2.

Les pré-réservations de la tablette ont déjà été ouvertes sur certaines plateformes chinoises.

Honor devrait donc révéler rapidement les derniers détails manquants, notamment :

la fréquence exacte de l’écran ;

la capacité définitive de la batterie ;

la puissance de charge ;

les configurations mémoire ;

le poids et l’épaisseur ;

le prix.

La disponibilité internationale reste, elle, beaucoup plus incertaine.

Plusieurs produits de la gamme Win sont actuellement centrés sur le marché chinois.

Une tablette qui pourrait surtout se distinguer par son équilibre

Pris séparément, aucun des éléments annoncés n’est totalement inédit.

Il existe déjà des tablettes OLED, des modèles équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 5 et des appareils avec des batteries de 10 000 mAh.

Ce qui rend la Honor Win Tablet intéressante est la concentration de toutes ces caractéristiques dans un appareil de seulement 8,4 pouces.

Si la fuite évoquant 240 Hz et une batterie proche de 10 000 mAh se confirme, Honor pourrait proposer l’une des tablettes gaming compactes les plus ambitieuses du marché.

Pour les joueurs, le principal point à surveiller ne sera donc peut-être même pas la puissance.

Le vrai défi sera de voir si Honor parvient à conserver un poids raisonnable et une bonne prise en main malgré cette énorme batterie, son ventilateur et le matériel haut de gamme embarqué.

Source : Honor, Digital Chat Station via Notebookcheck