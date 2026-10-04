Oppo Find X10 Pro Max : son prix européen pourrait grimper à 1 799 €

L’Oppo Find X10 Pro Max promet l’une des fiches techniques les plus ambitieuses de cette fin d’année, mais son arrivée en Europe pourrait s’accompagner d’une mauvaise surprise. Une nouvelle fuite évoque un prix de 1 799 € pour la version 512 Go, soit 500 € de plus que le Find X9 Pro équivalent lancé l’an dernier. Un positionnement qui ferait basculer Oppo dans une zone tarifaire encore rarement atteinte par les smartphones Android traditionnels.

Le Find X10 Pro Max pourrait coûter 1 799 € en Europe

Les tarifs qui circulent actuellement concernent plusieurs versions européennes de la nouvelle gamme Oppo.

Selon les informations obtenues avant le lancement international, le constructeur préparerait les configurations suivantes :

Modèle Mémoire Prix européen évoqué Oppo Find X10 12 Go + 256 Go 1 399 € Oppo Find X10 12 Go + 512 Go 1 599 € Oppo Find X10 Pro Max 12 Go + 512 Go 1 799 €

Ces prix ne sont pas encore officiels. Oppo n’a pas annoncé publiquement la grille tarifaire française ou européenne de la gamme.

La fuite mérite néanmoins d’être prise au sérieux, car plusieurs sources indépendantes convergent désormais vers un positionnement très élevé.

Pour le Find X10 Pro Max, une seule configuration européenne de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage serait actuellement prévue.

500 € de plus que le Find X9 Pro à stockage équivalent

La comparaison avec la génération précédente permet de mesurer l’ampleur de la hausse.

Le Find X9 Pro avait été lancé en Europe à 1 299 € avec 512 Go de stockage. Si les 1 799 € du Find X10 Pro Max se confirment, Oppo demanderait donc 500 € supplémentaires en une seule génération.

Cela représente une hausse d’environ 38,5 %.

Le Find X10 standard pourrait même subir une augmentation encore plus spectaculaire. Sa version 512 Go est annoncée à 1 599 €, contre 999 € pour le Find X9 512 Go, soit 600 € de différence.

Le changement de stratégie est d’autant plus visible que la gamme Find X10 a déjà évolué dans sa structure. Comme nous l’expliquions lors de l’annonce de la gamme Oppo Find X10 et de l’absence d’un modèle Pro classique, Oppo a choisi de placer directement le Find X10 Pro Max au sommet de sa famille de smartphones.

Le constructeur semble désormais vouloir lui appliquer un tarif correspondant pleinement à ce statut.

Le Find X10 Pro Max n’est pas un simple Find X10 plus grand

Une hausse de 500 € serait difficile à justifier uniquement avec un nouvel écran ou un processeur plus rapide.

Oppo mise donc beaucoup sur la photographie.

Le Find X10 Pro Max est particulièrement ambitieux dans ce domaine, avec une configuration qui vise directement les meilleurs photophones du marché. Les premières informations évoquent notamment plusieurs capteurs de très haute définition et un important travail sur le zoom et la plage dynamique.

Menow avait d’ailleurs suivi cette évolution dès les premières fuites autour du nouveau capteur photo de 200 MP destiné à l’Oppo Find X10 Pro Max. Le projet apparaissait déjà comme beaucoup plus ambitieux que celui d’un flagship Android classique.

Entre-temps, Oppo est allé encore plus loin.

Le modèle chinois du Find X10 Pro Max repose sur une approche photo particulièrement agressive, avec trois modules de 200 MP selon la configuration annoncée pour cette génération.

C’est probablement ici qu’Oppo veut créer suffisamment de différenciation pour justifier son changement de catégorie tarifaire.

Une énorme batterie accompagne cette montée en gamme

La photographie n’est pas le seul argument du Find X10 Pro Max.

Le smartphone dispose également d’une batterie de 8 000 mAh dans sa version chinoise, une capacité qui aurait encore semblé exceptionnelle sur un flagship il y a seulement quelques années.

L’appareil utilise aussi une nouvelle plateforme MediaTek haut de gamme et un grand écran LTPO.

L’ensemble donne un téléphone beaucoup plus proche d’un produit « sans compromis » que des anciens Find Pro.

Cette évolution permet de comprendre pourquoi Oppo cherche à augmenter son prix.

Elle ne rend pas forcément 1 799 € facile à accepter.

À ce niveau, les acheteurs commencent à comparer le téléphone non seulement aux autres appareils Android, mais aussi aux variantes les plus haut de gamme des iPhone et Galaxy.

Le prix européen devient presque deux fois supérieur au prix chinois

C’est probablement la comparaison la plus difficile pour Oppo.

En Chine, le Find X10 Pro Max démarre autour de 6 799 yuans, tandis que la configuration 512 Go concernée par le tarif européen reste largement sous le seuil correspondant à 1 799 € après conversion directe.

Une conversion brute du prix chinois n’a évidemment que peu de valeur commerciale.

Le tarif européen doit intégrer la TVA, la distribution, les garanties locales, les coûts logistiques et différentes marges.

Un smartphone vendu 1 000 € en Chine ne peut donc pas être attendu automatiquement à 1 000 € en France.

Mais même en tenant compte de ces éléments, l’écart apparaît particulièrement important cette année.

C’est justement ce qui rend cette fuite intéressante : Oppo semble vouloir changer complètement le positionnement international de sa gamme Find.

Oppo pourrait limiter la hausse avec des offres de lancement

Le tarif catalogue n’est cependant pas forcément celui que paieront les premiers acheteurs.

Oppo a déjà commencé à préparer le lancement international du Find X10 avec des opérations de précommande sur certains marchés européens.

Des réductions, bonus de reprise ou accessoires offerts pourraient accompagner la commercialisation.

Cette stratégie est devenue fréquente sur les smartphones premium.

Un constructeur peut annoncer un tarif public très élevé tout en proposant pendant quelques semaines une montre connectée, des écouteurs, une remise directe ou une reprise bonifiée qui réduit fortement le coût réel.

Si le Find X10 Pro Max arrive réellement à 1 799 €, la qualité de ces offres de lancement deviendra probablement déterminante.

À ce prix, une simple paire d’écouteurs offerte risque de ne plus suffire.

Oppo prendrait le risque de dépasser Samsung et Apple sur certains modèles

À 1 799 €, Oppo entrerait dans un territoire extrêmement concurrentiel.

La comparaison ne se ferait plus uniquement avec des modèles Android chinois.

Le Find X10 Pro Max affronterait directement les versions premium des Galaxy S26 Ultra et iPhone 18 Pro Max, dont le prix reste l’un des principaux repères du marché haut de gamme.

C’est un changement important pour Oppo.

La marque s’était jusqu’ici souvent positionnée légèrement en dessous des appareils Apple et Samsung à configuration comparable, notamment pour attirer les acheteurs grâce à de meilleures caractéristiques matérielles.

Avec 1 799 €, cette différence pourrait disparaître.

Le choix se jouerait alors principalement sur la photographie, l’autonomie, la recharge et les préférences logicielles.

La hausse du coût de la mémoire pourrait aussi peser

Cette forte augmentation ne serait pas nécessairement liée uniquement à la volonté d’Oppo d’augmenter ses marges.

L’industrie du smartphone traverse une période de hausse des coûts sur plusieurs composants, notamment la mémoire et le stockage.

La demande massive provenant des infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle exerce depuis plusieurs mois une pression supplémentaire sur certaines chaînes d’approvisionnement.

Les smartphones disposant de 512 Go ou 1 To de stockage sont particulièrement exposés.

Cela peut expliquer une partie de la différence entre les générations.

Mais une augmentation atteignant 500 ou 600 € reste suffisamment importante pour que le coût des composants ne puisse probablement pas expliquer à lui seul toute la stratégie tarifaire.

À 1 799 €, le Find X10 Pro Max devra être presque irréprochable

Le problème d’un smartphone vendu 1 799 € n’est pas nécessairement son prix.

C’est le niveau d’exigence que ce prix crée.

À moins de 1 200 €, un très bon appareil peut encore compenser quelques défauts avec un excellent rapport équipement-prix.

À près de 1 800 €, chaque faiblesse devient beaucoup plus difficile à accepter : qualité photo inconstante, support logiciel moins long, chauffe, disponibilité limitée des accessoires ou valeur de revente inférieure à celle d’un iPhone ou d’un Galaxy.

Oppo dispose malgré tout d’arguments inhabituels avec le Find X10 Pro Max. Sa configuration photo, sa batterie et son matériel le placent parmi les smartphones Android les plus ambitieux de 2026.

Reste maintenant à savoir si les acheteurs européens accepteront de payer autant pour en profiter.

Et surtout si la fuite est exacte.

Pour l’instant, les 1 799 € restent un tarif non confirmé. Le prix définitif annoncé par Oppo sera donc l’une des informations les plus importantes à surveiller lors de la présentation européenne du Find X10 Pro Max.