PS Plus octobre 2026 : les nouveaux jeux provoquent déjà une forte déception chez les abonnés

Sony a déjà officialisé les trois jeux mensuels du PlayStation Plus pour octobre 2026, mais la sélection peine visiblement à convaincre. F1 25, Hunt: Showdown 1896 et Earth Defense Force: World Brothers 2 seront disponibles à partir du 6 octobre, pourtant les premières réactions publiées ces dernières heures sont largement négatives. Il est encore trop tôt pour parler d’un rejet massif de l’ensemble des abonnés PS Plus, mais le manque de véritable tête d’affiche semble déjà poser problème.

Les trois jeux d’octobre sont désormais connus

La sélection officielle comprend :

F1 25 — PS5

Hunt: Showdown 1896 — PS5

Earth Defense Force: World Brothers 2 — PS4 et PS5

Les trois titres seront accessibles aux abonnés PlayStation Plus à partir du mardi 6 octobre 2026 et pourront être ajoutés à la bibliothèque jusqu’au 2 novembre. Sony a confirmé ces dates sur le PlayStation Blog.

Menow a déjà détaillé le contenu et les plateformes dans son article consacré aux trois jeux PS Plus gratuits d’octobre 2026 à récupérer dès le 6 octobre.

La vraie question n’est donc plus de savoir quels jeux arrivent.

Elle est désormais de savoir si cette sélection donne réellement envie aux abonnés de les télécharger.

Les premières réactions sont particulièrement froides

Push Square a publié ce 3 octobre son traditionnel sondage consacré aux jeux Essential du mois.

Le média prévient lui-même que cette édition pourrait devenir l’un de ses sondages PS Plus les plus sévères depuis un moment, estimant que la sélection manque d’attrait pour un large public.

Les premiers commentaires vont dans le même sens.

Certains joueurs décrivent octobre comme l’un des mois les plus faibles du service, tandis que d’autres expliquent ne compter essayer aucun des trois jeux.

Il faut toutefois ajouter une nuance importante.

Au moment où le sondage vient d’être publié, le nombre de votes reste encore très faible. Ces premières réactions permettent donc d’identifier une tendance naissante, pas de mesurer précisément l’opinion de millions d’abonnés PlayStation Plus.

Le constat reste néanmoins intéressant : aucun des trois jeux ne semble actuellement jouer le rôle de titre immédiatement fédérateur.

F1 25 est la tête d’affiche, mais son public reste très ciblé

Sony place clairement F1 25 en première position.

Le jeu officiel du championnat de Formule 1 propose un mode Carrière, My Team 2.0 et différentes activités en ligne. Il s’agit d’un titre important pour les amateurs de sport automobile.

Le problème vient précisément de cette spécialisation.

Un jeu de Formule 1 peut représenter une excellente valeur pour quelqu’un qui suit la discipline, mais beaucoup moins pour un joueur qui n’a aucun intérêt pour les simulations automobiles.

C’est différent d’un gros jeu d’action-aventure ou d’un RPG populaire susceptible d’attirer un public très large même plusieurs années après sa sortie.

F1 25 peut donc être un très bon jeu sans être nécessairement une bonne tête d’affiche universelle pour le PS Plus.

C’est l’une des principales critiques visibles dans les premières réactions.

Hunt: Showdown 1896 est excellent, mais loin d’être accessible à tout le monde

Le deuxième jeu souffre d’un problème similaire.

Hunt: Showdown 1896 possède une communauté fidèle et une excellente réputation auprès de nombreux amateurs de jeux multijoueurs exigeants.

Son concept mélange chasse aux monstres, extraction et affrontements avec d’autres équipes.

Le joueur entre dans une zone, traque une cible, récupère une prime puis tente de ressortir vivant.

Sur le papier, la proposition est originale.

Dans les faits, ce type de jeu demande un investissement beaucoup plus important qu’une expérience solo immédiatement accessible.

Il faut apprendre les cartes, comprendre le système sonore, maîtriser les armes et accepter la tension liée à la perte potentielle de son personnage.

Pour certains abonnés, c’est justement ce qui fait tout l’intérêt du titre.

Pour d’autres, le simple fait qu’il s’agisse d’un extraction shooter principalement tourné vers le multijoueur suffit à les détourner de la sélection. Push Square identifie d’ailleurs clairement ce problème dans son analyse.

Earth Defense Force est probablement le jeu le plus atypique des trois

Le dernier titre est Earth Defense Force: World Brothers 2.

Cette déclinaison de la série EDF utilise une direction artistique en voxels et conserve le principe historique de la franchise : affronter des vagues gigantesques d’ennemis, notamment des insectes et des créatures extraterrestres.

Le jeu peut être particulièrement amusant en coopération.

Il dispose également d’un avantage sur les deux autres : il est proposé à la fois sur PS4 et PS5.

Pour les abonnés qui utilisent encore une PS4, c’est même le seul des trois jeux du mois directement disponible sur leur console.

Mais Earth Defense Force reste une licence relativement niche en Occident.

Son humour, son esthétique et son gameplay volontairement chaotique ne parleront pas forcément à tout le monde.

Encore une fois, le problème n’est donc pas nécessairement la qualité du jeu.

C’est plutôt l’absence d’un titre capable de compenser le caractère spécialisé des deux autres.

Le mois d’octobre pouvait pourtant sembler idéal pour un jeu plus marquant

Le calendrier joue aussi contre Sony.

Octobre est traditionnellement associé à Halloween et aux jeux d’horreur.

Avec Hunt: Showdown 1896, la sélection conserve bien une ambiance sombre et des créatures inquiétantes, mais certains joueurs pouvaient espérer un titre d’horreur plus immédiatement identifiable.

C’est d’autant plus visible que le catalogue PS Plus Extra traverse en parallèle une période intéressante autour de ce genre.

Silent Hill 2 fait actuellement partie des jeux qui doivent quitter le catalogue le 20 octobre. Menow avait déjà détaillé les neuf jeux PS Plus qui disparaîtront en octobre, dont Silent Hill 2.

Pour certains abonnés, la comparaison est forcément défavorable : un titre aussi visible quitte une formule du service pendant que la sélection Essential repose sur des licences plus spécialisées.

Cela ne signifie pas que Sony aurait pu simplement transférer Silent Hill 2 vers Essential, mais le contraste contribue à la perception du mois.

Le problème vient surtout de l’absence d’un jeu réellement fédérateur

Si l’on regarde chaque titre séparément, la sélection n’est pourtant pas catastrophique.

F1 25 est une simulation automobile solide.

Hunt: Showdown 1896 dispose d’une identité très forte et d’une communauté active.

Earth Defense Force: World Brothers 2 peut offrir des dizaines d’heures de coopération particulièrement légère et chaotique.

Mais les trois jeux ont en commun de viser des publics assez précis.

C’est probablement la raison principale de la réception actuelle.

Un amateur de F1 n’est pas nécessairement intéressé par Hunt.

Un joueur solo peut ne vouloir ni d’un extraction shooter ni d’un jeu fortement orienté coopération.

Et un abonné attiré par les grandes productions narratives peut ne trouver aucune véritable proposition correspondant à ses goûts.

Le PS Plus peut parfaitement proposer des jeux de niche.

La difficulté apparaît lorsque toute la sélection du mois donne cette impression en même temps.

Sony continue pourtant de tirer beaucoup de revenus du PS Plus

La situation est intéressante parce que le PlayStation Plus reste extrêmement important pour Sony.

Les dernières données financières indiquaient une hausse de l’activité sur PlayStation, avec 125 millions d’utilisateurs actifs mensuels à la fin du premier trimestre fiscal 2026 et des revenus PS Plus en progression.

Autrement dit, une sélection mensuelle décevante ne signifie évidemment pas que le service est en difficulté.

Elle peut en revanche renforcer une critique récurrente chez certains abonnés : la valeur perçue des jeux Essential varie énormément d’un mois à l’autre.

Une sélection exceptionnelle peut donner l’impression que l’abonnement rembourse son prix immédiatement.

Un mois composé uniquement de titres très spécialisés produit l’effet inverse.

Les jeux de septembre restent encore récupérables quelques jours

Avant de juger définitivement octobre, les abonnés ont encore une action importante à effectuer.

Les jeux de septembre restent accessibles jusqu’au 5 octobre.

La sélection comprend :

Sniper Elite: Resistance

MLB The Show 26

Wobbly Life

Chained Echoes

Il suffit de les ajouter à sa bibliothèque avant leur retrait pour conserver leur accès tant que l’abonnement PlayStation Plus reste actif.

Le passage vers la sélection d’octobre aura lieu le lendemain.

Pour quelqu’un qui n’est pas particulièrement séduit par F1 25, Hunt ou Earth Defense Force, il serait donc dommage d’oublier les quatre jeux actuellement disponibles avant le changement de catalogue.

Une sélection faible sur le papier peut encore réserver une surprise

Les premières réactions restent donc mauvaises, mais elles ne disent pas forcément quels jeux seront réellement les plus téléchargés.

Le PS Plus a déjà permis à de nombreux joueurs d’essayer des titres qu’ils n’auraient jamais achetés séparément.

Hunt: Showdown 1896 pourrait par exemple profiter d’une arrivée massive de nouveaux joueurs.

Earth Defense Force: World Brothers 2 est également typiquement le genre de jeu qui peut fonctionner grâce au bouche-à-oreille lorsqu’il devient accessible sans achat supplémentaire.

Octobre pourrait donc produire un paradoxe assez classique : une sélection mal reçue lors de son annonce, mais dont certains jeux finissent par trouver un nouveau public grâce au PS Plus.

Pour l’instant, une chose ressort surtout : contrairement à certains mois où un titre domine immédiatement les discussions, aucun des trois jeux d’octobre ne semble faire consensus comme véritable tête d’affiche.

Les premières réactions publiées ce 3 octobre sont clairement négatives.

Il faudra désormais voir si cette tendance se confirme lorsque F1 25, Hunt: Showdown 1896 et Earth Defense Force: World Brothers 2 deviendront réellement téléchargeables le 6 octobre 2026.