Nintendo Switch 2 : une douzaine de gros jeux arrivent en octobre, voici les sorties à surveiller

Le mois d’octobre s’annonce particulièrement chargé pour la Nintendo Switch 2. Nintendo vient de publier son calendrier officiel des principales sorties, avec plusieurs licences majeures au programme : Kingdom Hearts, Resident Evil, Final Fantasy, Call of Duty, Minecraft ou encore Nintendo Switch Sports Resort. Toutes les semaines apporteront au moins une sortie importante, et certaines concernent directement des jeux qui arrivent pour la première fois dans une version native sur Switch 2.

Kingdom Hearts ouvre le bal dès le 8 octobre

Le premier gros rendez-vous arrivera le 8 octobre avec KINGDOM HEARTS Collection [I–III].

Cette collection réunira sur Nintendo Switch 2 les principales aventures de Sora dans des versions natives. C’est un point important, car une partie de la saga avait jusqu’ici été proposée sur la première Switch via le cloud.

Les propriétaires de ces anciennes versions pourront bénéficier d’une réduction pour passer aux éditions Switch 2 et transférer leurs sauvegardes.

Ce retour prend d’autant plus de sens que Nintendo a déjà confirmé Kingdom Hearts IV sur Switch 2. Menow avait détaillé cette annonce lors du dernier Nintendo Direct, où Kingdom Hearts IV avait été confirmé aux côtés du remake de Zelda: Ocarina of Time.

Pour les joueurs qui veulent découvrir ou refaire toute la saga avant le prochain épisode, octobre devient donc une période particulièrement bien choisie.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen arrive dès le lendemain

Le rythme ne ralentira pas.

Le 9 octobre, Capcom lancera Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen sur Nintendo Switch 2. Il s’agit d’une version enrichie du RPG, avec une nouvelle région enneigée, de nouveaux ennemis et davantage d’options de personnalisation.

La sortie est intéressante pour deux raisons.

D’abord parce que Dragon’s Dogma 2 reste un jeu relativement exigeant techniquement. Son arrivée sur Switch 2 constituera donc un bon indicateur des capacités de la console sur des productions ambitieuses issues des autres plateformes.

Ensuite parce que cette version ne se limite pas à un simple portage.

Elle introduit du contenu supplémentaire, ce qui peut aussi intéresser des joueurs qui connaissent déjà le jeu original.

Ratatan débarque le 14 octobre

Le 14 octobre, la Switch 2 accueillera Ratatan.

Le jeu mélange rythme, action et éléments de roguelike, avec des affrontements mettant en scène parfois plus de 100 personnages simultanément.

Son concept rappelle immédiatement certains jeux cultes basés sur la synchronisation entre musique et commandes, mais Ratatan adopte une approche plus moderne et plus spectaculaire.

Ce ne sera probablement pas la plus grosse sortie commerciale du mois.

En revanche, il peut devenir l’un des titres les plus atypiques d’octobre, particulièrement auprès des joueurs qui cherchent une expérience différente des grosses licences habituelles.

Resident Evil va occuper une place énorme le 16 octobre

Le 16 octobre sera probablement l’une des dates les plus importantes du mois.

Capcom lancera simultanément sur Switch 2 :

Resident Evil 2 Deluxe Edition

Resident Evil 3

Resident Evil 4 Gold Edition

Nintendo présente ces trois titres comme de véritables versions Switch 2 et non comme de simples éditions cloud.

Pour la console, c’est un changement assez significatif.

La première Switch avait souvent dû passer par le cloud pour accueillir les épisodes modernes de Resident Evil. La Switch 2 dispose désormais de suffisamment de puissance pour recevoir directement ces remakes.

Pour les amateurs de survival horror, le timing est également idéal : les trois jeux arriveront à seulement deux semaines d’Halloween.

Nintendo Switch Sports Resort revient sur l’île Wuhu

Le 22 octobre, Nintendo jouera une carte beaucoup plus familiale avec Nintendo Switch Sports Resort.

Le jeu fera revenir l’île Wuhu et proposera 12 sports différents utilisant les commandes par mouvements des Joy-Con 2.

On retrouvera notamment du bowling, mais aussi des activités plus originales comme le skateboard, l’hydravion ou même la bataille de pouces.

Ce jeu peut devenir l’une des sorties les plus importantes commercialement du mois.

La raison est simple : il vise un public beaucoup plus large que Dragon’s Dogma, Resident Evil ou Call of Duty.

Nintendo Switch Sports avait déjà très bien fonctionné sur la première console. Une version pensée autour du nouvel écosystème Switch 2 pourrait donc devenir rapidement l’un des titres multijoueurs familiaux les plus visibles de la machine.

Final Fantasy Resonance arrive le même jour

Toujours le 22 octobre, Square Enix lancera Final Fantasy Resonance.

Le titre marque une première pour la série : il s’agit du premier Final Fantasy principal présenté entièrement avec une esthétique HD-2D.

Le jeu adopte des combats au tour par tour et introduit les « Visions », des apparitions inspirées de personnages issus de toute l’histoire de la licence.

Il sera disponible à la fois sur Nintendo Switch 2 et sur la première Switch.

Pour les amateurs de RPG japonais, octobre sera donc particulièrement dense : Kingdom Hearts, Dragon’s Dogma, Final Fantasy et plusieurs autres titres arriveront à quelques jours d’intervalle.

Call of Duty arrive enfin sur Switch 2 le 23 octobre

Le lendemain pourrait toutefois constituer le véritable événement du mois.

Call of Duty: Modern Warfare 4 sortira le 23 octobre sur Nintendo Switch 2.

La version comprendra :

la campagne ;

le multijoueur ;

le mode DMZ.

C’est surtout la présence même de Call of Duty qui est importante.

Nintendo avait longtemps été absent des lancements récents de la franchise. L’arrivée d’un nouvel épisode majeur dès sa sortie marque donc une vraie évolution dans le catalogue de la Switch 2.

Cela permettra aussi de mesurer jusqu’où la console peut rivaliser avec la PS5 et les Xbox Series sur les gros jeux multijoueurs multiplateformes.

Le 23 octobre est probablement la date à entourer en priorité pour les joueurs Switch 2 qui suivent les grosses licences occidentales.

Minecraft obtient enfin sa version Switch 2 le 27 octobre

Autre licence gigantesque : Minecraft.

La version spécialement adaptée à la Switch 2 sera disponible le 27 octobre et prendra notamment en charge Vibrant Visuals, le nouveau rendu graphique amélioré du jeu.

Cette sortie peut sembler moins spectaculaire que Call of Duty ou Resident Evil.

Mais Minecraft reste l’un des jeux les plus populaires au monde.

Une version mieux adaptée à la puissance de la Switch 2 peut donc devenir extrêmement importante sur le long terme, notamment pour les joueurs qui utilisent principalement la console en mode portable.

Octopath Traveler I et II sont déjà disponibles

Le mois a d’ailleurs commencé avant même toutes ces grosses sorties.

Depuis le 1er octobre, Octopath Traveler et Octopath Traveler II disposent déjà de versions dédiées à la Switch 2 avec une résolution et une fréquence d’images améliorées. Menow a déjà détaillé les versions Switch 2 d’Octopath Traveler 1 et 2 disponibles depuis le 1er octobre.

Ce détail montre bien la densité du calendrier.

Octobre n’attend même pas la deuxième semaine pour commencer à ajouter de nouvelles versions importantes au catalogue.

D’autres jeux arrivent aussi tout au long du mois

La liste complète est encore plus longue.

Nintendo mentionne également plusieurs autres sorties prévues en octobre, parmi lesquelles :

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered ;

Disney Epic Mickey: Rebrushed ;

Hell is Us ;

Tales of Eternia Remastered ;

One Piece: Grand Gourmet ;

Steins;Gate Re ;

plusieurs titres Disney/Pixar ;

The Witch’s Bakery.

Nintendo précise que les dates communiquées correspondent au calendrier connu au moment de la publication et peuvent toujours évoluer.

Il ne faut donc pas interpréter la sélection principale comme la totalité des jeux disponibles pendant le mois.

Les dates Switch 2 à retenir en octobre

Date Jeu 1er octobre Octopath Traveler / Octopath Traveler II 8 octobre Kingdom Hearts Collection [I–III] 8 octobre Order of the Sinking Star 9 octobre Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen 14 octobre Ratatan 16 octobre Resident Evil 2 Deluxe Edition 16 octobre Resident Evil 3 16 octobre Resident Evil 4 Gold Edition 22 octobre Nintendo Switch Sports Resort 22 octobre Final Fantasy Resonance 23 octobre Call of Duty: Modern Warfare 4 27 octobre Minecraft

Octobre montre surtout que la Switch 2 change de dimension

La première année d’une nouvelle console est souvent dominée par quelques exclusivités et de nombreux portages.

La Switch 2 commence désormais à entrer dans une autre phase.

Le mois d’octobre mélange à la fois :

des licences Nintendo, de gros jeux tiers, des RPG japonais, du survival horror et l’arrivée de Call of Duty.

C’est probablement ce dernier point qui résume le mieux l’évolution.

La console commence à recevoir des productions qui étaient auparavant presque systématiquement associées à la PS5, aux Xbox Series ou au PC.

Cette évolution intervient alors que Nintendo continue parallèlement d’améliorer le système. La Switch 2 vient par exemple de recevoir la mise à jour 23.0.1 qui corrige un problème de lancement et de fermeture des jeux.

Octobre pourrait donc être l’un des premiers mois où la Switch 2 donne réellement l’impression de disposer d’un catalogue multiplateforme aussi dense que celui des consoles concurrentes.

Et parmi toutes ces sorties, trois dates ressortent particulièrement : le 16 octobre pour Resident Evil, le 22 octobre pour Nintendo Switch Sports Resort et Final Fantasy Resonance, puis surtout le 23 octobre pour l’arrivée de Call of Duty: Modern Warfare 4.

Source : Nintendo