Honor Magic 9 Pro Max : Honor n’avait visiblement pas prévu un tel succès, les stocks commencent à manquer

Le Honor Magic 9 Pro Max semble avoir trouvé son public beaucoup plus vite que prévu. Quelques jours seulement après son lancement en Chine, certaines versions du nouveau flagship deviennent difficiles à trouver, aussi bien en ligne que dans plusieurs points de vente. Honor reconnaît lui-même que la demande a largement dépassé ses estimations initiales.

Le plus frappant reste la progression enregistrée par toute la gamme Magic 9. Au troisième jour de commercialisation, les activations dépassaient de plus de 70 % celles de la génération Magic 8 sur la même période. Et le Magic 9 Pro Max serait justement le modèle qui concentre la plus forte pression sur les stocks.

Le Magic 9 Pro Max est clairement le modèle le plus difficile à trouver

Toutes les versions de la gamme Magic 9 ne sont pas touchées de la même manière.

Les informations remontées des canaux de vente chinois indiquent que le Magic 9 Pro Max est nettement plus tendu que le Magic 9 standard ou le Magic 9 Super Edition. Plusieurs configurations du Pro Max ont rapidement disparu des stocks disponibles.

Sur la boutique Honor, certaines variantes du coloris principal affichaient déjà une livraison repoussée au 19 octobre 2026, tandis que d’autres plateformes évoquent des délais encore plus longs selon la capacité de stockage et la couleur choisies.

Le problème ne semble donc pas être une pénurie générale de toute la série, mais plutôt une demande très concentrée sur le modèle haut de gamme.

C’est un détail important.

Honor aurait pu s’attendre à voir le Magic 9 standard représenter l’essentiel des volumes. Or les premières données disponibles suggèrent que le Pro Max représente une part inhabituellement importante des ventes de la gamme.

Honor reconnaît avoir sous-estimé la demande

La réaction de Guan Haitao, responsable marketing chez Honor, résume assez bien la situation.

Interrogé par un utilisateur qui lui demandait pourquoi Honor n’avait pas préparé davantage de stock, le dirigeant a répondu avec une formule volontairement ironique que l’on pourrait traduire par : « notre pauvreté a limité notre imagination ». L’idée derrière cette réponse est simple : la marque n’avait manifestement pas anticipé une demande aussi élevée.

Honor affirme en effet que les performances commerciales dépassent largement ses prévisions.

Lors des précommandes, les ventes de la série Magic 9 auraient déjà progressé de 208 % par rapport à la génération précédente. Après le lancement, la tendance s’est poursuivie : les activations au troisième jour étaient supérieures de plus de 70 % à celles des Magic 8 sur la même période.

Plus récemment, Honor indique également que la gamme restait en tête des activations parmi les nouveaux smartphones Android haut de gamme plusieurs jours après sa sortie.

Pourquoi le Magic 9 Pro Max semble attirer autant

Le succès du Pro Max n’est pas totalement surprenant lorsqu’on regarde son positionnement.

Honor a choisi d’en faire le véritable porte-étendard de sa nouvelle génération, avec notamment un système photo développé en partenariat avec ARRI, deux capteurs de 200 mégapixels et une approche très orientée vers la vidéo et la création de contenu.

Le constructeur présente même le Magic 9 Pro Max comme un appareil capable de reproduire une partie d’un workflow cinématographique professionnel directement depuis un smartphone.

Le modèle dispose également d’une batterie de 8 800 mAh, d’une protection IP69K et d’un équipement particulièrement ambitieux pour un flagship Android.

Ce mélange entre énorme batterie, photo haut de gamme et positionnement très premium semble avoir trouvé un public plus large qu’Honor ne l’avait anticipé.

Et paradoxalement, c’est probablement cette version la plus chère qui met aujourd’hui le plus de pression sur la chaîne d’approvisionnement.

Les ruptures ne signifient pas que tous les Magic 9 sont introuvables

Il faut tout de même nuancer l’impression de pénurie.

Les Magic 9 standard et Magic 9 Super Edition restent beaucoup plus faciles à trouver sur plusieurs canaux de vente chinois. La situation concerne principalement certaines variantes du Magic 9 Pro Max, notamment des capacités et coloris très demandés.

Les stocks peuvent également varier très rapidement d’une boutique à l’autre.

Honor affirme travailler à accélérer les livraisons, mais certaines configurations pourraient conserver des délais relativement longs pendant encore plusieurs semaines.

Des informations publiées en Chine évoquent notamment des livraisons repoussées jusqu’à la fin octobre pour certaines versions, voire au début du mois de novembre dans les cas les plus tendus.

Un démarrage qui change déjà la perception de la gamme Magic 9

Le signal est intéressant pour Honor.

Le constructeur ne se contente pas d’enregistrer un bon démarrage global : son modèle le plus premium semble devenir l’un des principaux moteurs de la gamme.

Si cette tendance se confirme sur plusieurs semaines, elle pourrait également influencer la stratégie internationale du constructeur. Le Magic 9 Pro Max n’est pour l’instant officiellement commercialisé qu’en Chine, et Honor n’a pas encore détaillé son calendrier complet pour l’Europe.

Il faudra surtout observer si la marque parvient à augmenter rapidement sa production.

Pour l’instant, le constat est assez inhabituel : Honor semble avoir davantage de difficultés à fournir son Magic 9 Pro Max qu’à convaincre les acheteurs de le choisir.