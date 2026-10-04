One UI 9.5 avance déjà sur les Galaxy Z Fold8 et Z Flip8 : Samsung accélère ses tests

Samsung ne perd visiblement pas de temps avec One UI 9.5. Alors que le déploiement de One UI 9 est encore en cours sur plusieurs Galaxy, de nouveaux firmwares internes viennent d’être repérés pour les Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra et Z Flip8. Le détail le plus intéressant est que ces builds intègrent désormais le correctif de sécurité d’octobre 2026, signe que le développement continue d’avancer rapidement.

Pour les propriétaires des derniers pliables Samsung, cela ne signifie pas qu’une mise à jour One UI 9.5 est disponible dès maintenant. En revanche, les tests deviennent suffisamment réguliers pour laisser penser que Samsung prépare déjà activement la prochaine grosse évolution de son interface.

Les Galaxy Z Fold8 et Z Flip8 ont reçu un nouveau firmware One UI 9.5 interne

Les nouveaux éléments repérés sur les serveurs de Samsung concernent trois appareils :

Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold8 Ultra

Galaxy Z Flip8

Un nouveau firmware se terminant par BZJ1 aurait été identifié sur les serveurs internes du constructeur. Ce build utilise désormais le niveau de correctif de sécurité d’octobre 2026, ce qui montre que Samsung ne se contente plus de quelques essais préliminaires.

Les premiers tests One UI 9.5 sur ces modèles avaient déjà été repérés en septembre. Cette nouvelle étape est donc surtout intéressante parce qu’elle confirme la continuité du développement.

Samsung travaille parallèlement sur One UI 9.5 pour d’autres appareils, notamment la génération Galaxy S26, tandis que la future gamme Galaxy S27 devrait jouer un rôle central lors du lancement officiel de cette version.

Cela ne signifie toujours pas que la bêta est disponible

C’est le point à retenir avant tout.

Il n’existe actuellement aucune bêta publique de One UI 9.5.

Les firmwares repérés sont des versions internes utilisées par Samsung pour le développement et les tests. Il est donc impossible de les télécharger normalement via les paramètres d’un Galaxy Z Fold8 ou Z Flip8.

Aucune branche bêta publique n’a encore été identifiée pour ces appareils. Samsung n’a pas non plus annoncé officiellement de calendrier pour One UI 9.5.

Si votre Galaxy Z Fold8 ou Z Flip8 vous propose actuellement une mise à jour, il s’agit donc toujours de One UI 9 ou d’un correctif de sécurité, et non de One UI 9.5.

Les trois pliables ont d’ailleurs commencé à recevoir le correctif de sécurité d’octobre basé sur One UI 9, d’abord en Corée du Sud.

Une bêta One UI 9.5 pourrait arriver plus tôt cette année

La cadence actuelle des tests ouvre une possibilité intéressante.

Lors du cycle précédent, Samsung avait lancé la bêta One UI 8.5 sur la gamme Galaxy S25 en décembre 2025, avant de l’étendre aux Galaxy Z Fold7 et Z Flip7 plusieurs mois plus tard.

Cette fois, le constructeur teste déjà activement One UI 9.5 sur ses pliables en même temps que sur plusieurs Galaxy de la série S.

Cela pourrait réduire l’écart entre les différentes gammes.

Les informations actuellement disponibles évoquent la possibilité d’un programme bêta dès la fin novembre 2026, mais cette date reste une estimation et non une annonce de Samsung.

Il faudra donc attendre l’ouverture officielle du programme Samsung Members avant de considérer cette fenêtre comme confirmée.

One UI 9.5 restera basé sur Android 17

One UI 9.5 ne devrait pas correspondre à un changement complet de version Android.

One UI 9 fonctionne déjà sous Android 17, et One UI 9.5 restera dans cette même génération Android. Les builds observés indiquent plutôt une évolution intermédiaire importante de l’interface Samsung, avec de nouvelles fonctions et plusieurs modifications visuelles.

Parmi les fonctions déjà repérées dans les versions internes figurent notamment un système de miroir d’applications vers les Galaxy Book, des évolutions de la recherche Finder et différents changements dans les applications Samsung.

D’autres nouveautés pourraient évidemment apparaître d’ici la version finale.

Les Galaxy Z Fold8 et Z Flip8 devraient logiquement recevoir One UI 9.5

Samsung n’a encore publié aucune liste officielle de compatibilité.

Pour les Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra et Z Flip8, le doute est néanmoins très limité : Samsung teste déjà directement One UI 9.5 sur ces trois appareils.

Ils sont donc parmi les candidats les plus évidents pour recevoir la mise à jour après son lancement.

La véritable question concerne davantage le calendrier.

Samsung pourrait d’abord utiliser les Galaxy S27 pour introduire officiellement One UI 9.5 début 2027, puis commencer le déploiement sur les appareils existants. Les derniers pliables devraient logiquement faire partie des modèles servis rapidement, mais aucune date précise n’est encore confirmée.

La situation devient en tout cas intéressante : One UI 9 vient tout juste de s’installer sur une partie du catalogue Galaxy que Samsung travaille déjà activement sur son successeur intermédiaire. Pour les Galaxy Z Fold8 et Z Flip8, les nouveaux builds d’octobre montrent que le projet est désormais bien plus qu’un simple test isolé.

Source : SammyGuru