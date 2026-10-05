Gears of War E-Day sort demain : ce qu’il faut savoir avant de commencer

Le compte à rebours touche à sa fin. Gears of War: E-Day sort officiellement le 6 octobre 2026, avec un lancement simultané sur Xbox Series X|S et PC.

Certains joueurs y jouent déjà grâce à l’accès anticipé de l’édition Premium, mais demain marque la véritable ouverture au grand public et surtout son arrivée dans le Game Pass.

Si vous prévoyez de vous lancer dès la sortie, quelques informations méritent d’être connues avant de télécharger le jeu.

La sortie française est fixée au 6 octobre à 17 heures

Microsoft a communiqué un horaire mondial.

En France métropolitaine, Gears of War: E-Day sera accessible le 6 octobre à 17 h.

Le préchargement étant déjà disponible, il est préférable de lancer le téléchargement dès maintenant si votre connexion est lente.

Le jeu occupe un espace conséquent sur le SSD.

Les joueurs ayant acheté la Premium Edition ont déjà accès au titre depuis le 1er octobre.

Nous avions détaillé les conditions de cet accès anticipé à Gears of War: E-Day.

Le Game Pass permet de jouer dès demain

Bonne nouvelle pour les abonnés : il n’est pas nécessaire d’acheter le jeu au plein tarif.

Gears of War: E-Day rejoint dès son lancement :

Xbox Game Pass Ultimate ;

; PC Game Pass ;

; Xbox Cloud Gaming pour les formules compatibles.

Le jeu prend également en charge Xbox Play Anywhere.

Un achat numérique compatible permet donc de jouer sur Xbox et PC avec la même licence.

Il sera aussi proposé sur Steam.

Il n’est pas disponible sur PS5

Contrairement à plusieurs jeux Xbox récemment arrivés sur les consoles concurrentes, E-Day reste pour l’instant limité à l’écosystème Xbox et au PC.

Les plateformes officiellement annoncées sont :

Plateforme Disponibilité Xbox Series X Oui Xbox Series S Oui PC Windows Oui Steam Oui Xbox Cloud Gaming Oui selon abonnement PS5 Non annoncée

Aucune version Xbox One n’est prévue non plus.

L’histoire se déroule 14 ans avant le premier Gears

E-Day ne poursuit pas directement les événements de Gears 5.

The Coalition revient au commencement de la guerre contre les Locustes.

L’histoire se déroule 14 ans avant le premier Gears of War et suit de nouveau Marcus Fenix et Dominic Santiago.

Les joueurs découvrent le moment où la Horde Locust surgit pour la première fois des profondeurs.

Cette position dans la chronologie permet de retrouver des personnages connus sans exiger d’avoir terminé tous les épisodes précédents.

La campagne pourra être jouée en coopération

L’ADN coopératif de la série reste présent.

La campagne peut être parcourue à plusieurs en ligne et Microsoft indique également la présence du jeu en écran partagé à deux joueurs sur console.

Le jeu propose également plusieurs modes multijoueurs.

The Coalition a utilisé les phases de bêta organisées cet été pour corriger la stabilité, les performances et l’équilibrage avant le lancement définitif.

PC : vérifiez votre configuration avant demain

Microsoft a publié les configurations PC finales avant la sortie.

Les joueurs PC ont donc intérêt à vérifier :

l’espace disponible sur leur SSD ;

leur carte graphique ;

leur quantité de mémoire vive ;

leurs pilotes graphiques.

Le préchargement évite également de devoir télécharger plusieurs dizaines de gigaoctets au moment où les serveurs seront les plus sollicités.

Source : Xbox / The Coalition