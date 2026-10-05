Honor Magic 9 en France : Honor prépare déjà son lancement européen pour janvier 2027

Les Honor Magic 9 ne resteront pas longtemps réservés à la Chine. Quelques jours seulement après leur présentation, Honor commence déjà à préparer leur arrivée en Europe, avec un lancement attendu dès janvier 2027.

La France est directement concernée. Une page consacrée à la série Magic 9 est désormais accessible sur le site français d’Honor et le constructeur propose déjà aux utilisateurs de s’inscrire afin d’être informés des prochaines annonces concernant la gamme.

Cela change surtout une chose : la question n’est plus vraiment de savoir si le Magic 9 arrivera chez nous, mais plutôt quels modèles Honor décidera de commercialiser en France.

En bref la gamme Honor Magic 9 prépare déjà son arrivée en Europe ;

le lancement est attendu en janvier 2027 ;

; Honor France dispose déjà d’une page officielle dédiée à la série ;

le Magic 9 Pro Max semble être l’un des modèles prioritaires ;

les prix européens ne sont pas encore connus.

Honor commence déjà à préparer le terrain en France

C’est un signe assez difficile à ignorer.

Honor a ouvert une page française entièrement consacrée à la HONOR Magic9 Series, accompagnée d’une seconde page permettant de s’abonner aux prochaines informations concernant son lancement.

Le même dispositif existe au Royaume-Uni, où Honor permet également de s’enregistrer afin d’être averti lorsque les nouveaux smartphones seront disponibles.

Selon les informations actuellement affichées sur les sites européens et relevées ce 4 octobre, la fenêtre retenue serait janvier 2027. Honor n’a en revanche pas encore communiqué de journée précise ni les tarifs français.

Ce calendrier est plutôt logique.

La gamme a été présentée en Chine le 28 septembre. Honor disposerait donc d’environ trois mois pour préparer ses versions internationales avant de passer à l’offensive en Europe.

Le Magic 9 Pro Max pourrait être la vedette du lancement

Toute la gamme chinoise ne sera pas nécessairement commercialisée chez nous.

Honor a présenté trois appareils :

Honor Magic 9 ;

Honor Magic 9 Super ;

Honor Magic 9 Pro Max.

Pour le moment, c’est surtout le Magic 9 Pro Max qui semble être poussé sur les supports européens.

Ce choix aurait du sens.

Le smartphone concentre pratiquement tout ce qu’Honor peut actuellement proposer de plus spectaculaire : deux capteurs photo de 200 MP, une imposante batterie de 8 800 mAh et une partie vidéo développée autour du partenariat avec ARRI.

Nous avons déjà détaillé ce qui change réellement sur le Honor Magic 9 Pro Max, notamment son passage à une architecture particulièrement ambitieuse côté photo et autonomie.

Et les premiers jours de commercialisation en Chine montrent que le modèle attire beaucoup de monde puisque certaines versions du Magic 9 Pro Max commencent déjà à devenir difficiles à trouver.

Le Magic 9 standard aurait pourtant beaucoup de sens en France

Le modèle que l’on surveillera peut-être encore davantage reste le Magic 9 classique.

Son positionnement est assez inhabituel.

Honor a réussi à intégrer un écran relativement compact de 6,37 pouces avec une batterie de 8 000 mAh et deux capteurs photo de 200 MP. En Chine, le tarif de départ est fixé à 4 999 yuans.

Il pourrait donc offrir une alternative intéressante aux très grands flagships Android qui dépassent régulièrement les 6,7 pouces.

Reste évidemment à connaître son prix européen.

Il ne faut surtout pas convertir directement le tarif chinois pour essayer de deviner son prix français : TVA, distribution, garanties et positionnement commercial peuvent sensiblement modifier la facture.

Le Magic 9 Super reste beaucoup plus incertain

Le véritable point d’interrogation concerne le Magic 9 Super.

Honor utilise pour l’instant l’appellation générale Magic9 Series sur ses sites français et britannique, ce qui laisse ouverte la possibilité d’un lancement comprenant plusieurs appareils.

Cela ne signifie toutefois pas que les trois modèles chinois traverseront automatiquement les frontières.

Les constructeurs adaptent régulièrement leurs gammes selon les régions et Honor pourrait très bien se concentrer sur deux modèles en Europe, avec par exemple le Magic 9 et le Magic 9 Pro Max.

Il faudra attendre une annonce officielle pour en avoir la confirmation.

Honor pourrait surtout tomber au pire moment pour Samsung

Le mois de janvier choisi par Honor est loin d’être anodin.

Samsung devrait également commencer à occuper une grande partie de l’actualité smartphone au début de l’année 2027 avec sa prochaine génération Galaxy S27.

Si les calendriers se rapprochent suffisamment, Honor pourrait donc présenter son Magic 9 Pro Max en Europe quelques semaines, voire quelques jours seulement avant l’arrivée des nouveaux Galaxy haut de gamme.

La confrontation serait particulièrement intéressante.

Samsung dispose évidemment d’une implantation beaucoup plus importante en Europe, mais Honor pourrait jouer sur deux éléments devenus centraux sur cette génération : l’autonomie et la photographie.

Une batterie de 8 800 mAh sur le Magic 9 Pro Max ou de 8 000 mAh sur le Magic 9 standard constitue notamment un argument difficile à ignorer face aux capacités traditionnellement beaucoup plus modestes des flagships européens.

Le prix français sera maintenant l’information la plus importante

Techniquement, Honor a déjà largement dévoilé ses cartes.

On connaît les appareils, leurs caractéristiques et désormais une fenêtre probable d’arrivée en Europe.

Le vrai suspense concerne donc le tarif.

C’est lui qui déterminera si le Magic 9 Pro Max doit être considéré comme une alternative directe aux Galaxy Ultra et aux iPhone Pro Max ou comme un modèle capable de les attaquer également sur le rapport équipement/prix.

Honor France permet déjà de s’inscrire pour recevoir les prochaines informations concernant la série.

Janvier 2027 apparaît désormais comme la période à surveiller.

Et compte tenu de ce qu’Honor vient de présenter en Chine, le début d’année pourrait être beaucoup plus mouvementé que prévu sur le marché des smartphones premium.