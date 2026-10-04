Galaxy S27 Ultra : Samsung pourrait remplacer Snapdragon par son Exynos 2700

Le Galaxy S27 Ultra pourrait réserver une surprise beaucoup plus importante qu’un nouveau design ou quelques améliorations photo. Samsung teste actuellement des prototypes de son futur Ultra équipés de l’Exynos 2700, son prochain processeur haut de gamme.

Plus intéressant encore, certains de ces prototypes utiliseraient une chambre à vapeur légèrement plus grande pour améliorer la dissipation thermique. Une modification qui montre que Samsung ne se contente visiblement plus d’évaluer son processeur sur une simple plateforme de développement : l’intégration dans le futur smartphone semble désormais testée beaucoup plus sérieusement.

Pour les utilisateurs européens, l’enjeu est considérable. Les Galaxy S Ultra récents ont longtemps conservé un traitement particulier en profitant du Snapdragon, même lorsque Samsung réintroduisait ses puces Exynos sur les autres modèles.

Cette exception pourrait disparaître avec le Galaxy S27 Ultra.

En bref Samsung testerait le Galaxy S27 Ultra avec l’Exynos 2700 ;

; certains prototypes recevraient une chambre à vapeur légèrement agrandie ;

; aucune décision définitive concernant le processeur de l’Ultra n’est encore connue ;

l’Exynos 2700 aurait récemment atteint 14 700 points en multicœur sur Geekbench 6.7.1 ;

; Samsung pourrait donc envisager à nouveau un Galaxy S Ultra équipé d’un processeur maison.

Un Galaxy S27 Ultra Exynos existe déjà sous forme de prototype

L’information vient du leaker kro, qui affirme que plusieurs unités de test du Galaxy S27 Ultra fonctionnent actuellement avec l’Exynos 2700.

Certains prototypes utiliseraient également une chambre à vapeur légèrement plus grande.

C’est ce deuxième détail qui mérite particulièrement l’attention.

Une chambre à vapeur permet de répartir la chaleur produite par le processeur sur une surface plus importante afin de limiter les températures élevées et, surtout, d’éviter une baisse trop rapide des performances lors d’une utilisation intensive.

Son agrandissement ne signifie donc pas automatiquement que l’Exynos 2700 rencontre un problème de chauffe.

Samsung peut simplement chercher à améliorer les performances soutenues du téléphone, notamment pendant les jeux, l’enregistrement vidéo ou les traitements d’intelligence artificielle.

Mais cela montre tout de même que l’intégration de l’Exynos dans le S27 Ultra fait désormais l’objet de véritables adaptations matérielles.

Samsung pourrait prendre une décision qu’il évitait depuis plusieurs générations

Voilà plusieurs années que Samsung reste particulièrement prudent avec les processeurs Exynos sur ses smartphones Ultra.

Le constructeur a parfois réparti Snapdragon et Exynos selon les marchés sur les Galaxy S classiques, mais les modèles Ultra ont progressivement bénéficié d’une stratégie beaucoup plus favorable aux puces Qualcomm.

L’Exynos 2700 pourrait changer cette situation.

D’après les informations qui circulent actuellement, Samsung envisagerait plusieurs configurations pour la gamme Galaxy S27, sans avoir encore arrêté définitivement le processeur du modèle Ultra.

Le simple fait que des prototypes existent avec l’Exynos 2700 reste néanmoins significatif.

Samsung veut manifestement savoir jusqu’où son nouveau processeur peut aller avant de choisir la configuration commerciale définitive.

L’Exynos 2700 commence surtout à devenir beaucoup plus intéressant

Samsung disposerait cette année d’un argument supplémentaire : les premiers résultats attribués à l’Exynos 2700 sont particulièrement élevés.

Une série de résultats internes relayés début septembre mentionnait :

Geekbench 6.7.1 Exynos 2700 Single-Core 4 328 points Multi-Core 14 700 points

Ces résultats doivent encore être considérés avec prudence puisqu’ils proviennent d’une liste interne et non d’un appareil commercialisé.

Ils montrent néanmoins l’ampleur des progrès recherchés par Samsung.

Un premier prototype apparu publiquement en avril n’obtenait que 2 603 points en single-core et 10 350 points en multicœur. Les deux résultats ne peuvent cependant pas être comparés directement : la version de Geekbench, les fréquences et surtout la maturité du silicium étaient différentes.

Samsung prépare aussi une architecture assez inhabituelle

L’Exynos 2700 utiliserait une architecture CPU à 10 cœurs, organisée en quatre groupes.

Les dernières informations évoquent notamment une configuration en 1 + 4 + 1 + 4, accompagnée d’un GPU Xclipse 970.

Le processeur serait également produit avec le procédé SF2P, la deuxième génération du procédé 2 nm de Samsung Foundry.

Samsung joue donc gros.

Un Exynos suffisamment performant et efficace permettrait à l’entreprise de réduire sa dépendance envers Qualcomm tout en faisant travailler davantage sa propre division de semi-conducteurs.

Et aucun smartphone ne constituerait une meilleure vitrine pour démontrer les progrès accomplis que le Galaxy S27 Ultra.

Une chambre à vapeur plus grande n’est pas nécessairement une mauvaise nouvelle

C’est probablement le point le plus important à retenir de cette fuite.

Voir apparaître un refroidissement plus imposant peut facilement donner l’impression que Samsung tente de corriger un problème de surchauffe.

Ce n’est pourtant pas nécessairement le cas.

Les smartphones haut de gamme utilisent des processeurs toujours plus puissants et disposent simultanément de fonctions très gourmandes : jeux à haut taux de rafraîchissement, photographie computationnelle, vidéo haute résolution et traitements IA locaux.

Une chambre à vapeur plus grande peut donc simplement permettre au processeur de conserver ses fréquences élevées plus longtemps.

Samsung travaille d’ailleurs depuis plusieurs générations à agrandir les systèmes de refroidissement de ses Galaxy haut de gamme.

Le véritable test ne sera donc pas la taille de la chambre à vapeur, mais les températures et les performances soutenues du smartphone une fois les prototypes plus proches de leur version finale.

L’Europe pourrait être directement concernée

La question du processeur prend évidemment une importance particulière en Europe.

Samsung a historiquement utilisé plus fréquemment ses puces Exynos sur notre marché tandis que certains autres pays profitaient des versions Snapdragon.

Si Samsung décide finalement de réintroduire son processeur maison sur le Galaxy S27 Ultra, l’Europe apparaît donc comme l’un des marchés les plus susceptibles d’être concernés.

Mais pour l’instant, aucune répartition géographique n’est connue.

Samsung pourrait parfaitement conserver Snapdragon sur certaines régions et Exynos sur d’autres, ou finalement renoncer à l’Exynos 2700 pour le modèle Ultra.

La phase de test actuelle sert précisément à prendre cette décision.

La production de l’Exynos 2700 aurait déjà commencé

Un autre élément rend néanmoins le scénario Exynos de plus en plus crédible.

Des informations apparues début octobre indiquent que Samsung aurait commencé la production de wafers destinés à l’Exynos 2700.

Cela ne signifie pas que des millions de processeurs terminés sortent déjà des usines ni que le Galaxy S27 Ultra les utilisera nécessairement.

Mais Samsung semble désormais suffisamment avancé dans le développement de sa puce pour préparer la prochaine génération de Galaxy.

La décision concernant l’Ultra paraît en revanche toujours ouverte.

Et c’est probablement ce qui rend ces prototypes aussi intéressants : Samsung semble réellement donner à l’Exynos 2700 une chance de remplacer le Snapdragon jusque dans son smartphone le plus haut de gamme.

Si les performances, l’autonomie et surtout la stabilité thermique suivent, le Galaxy S27 Ultra pourrait ainsi marquer le retour d’une stratégie que Samsung n’avait plus osé appliquer à son modèle phare depuis plusieurs générations.