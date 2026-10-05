One UI 9 se rapproche des Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 : un nouvel indice apparaît

Les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 se rapprochent un peu plus de leur passage à One UI 9 et Android 17. Samsung vient de distribuer une nouvelle mise à jour de sécurité sur ses deux smartphones pliants de 2024, mais son déploiement présente une particularité intéressante.

Alors que le correctif de septembre 2026 arrive désormais en Europe et dans plusieurs autres régions, les États-Unis et la Corée du Sud semblent pour l’instant passer leur tour. Un décalage qui pourrait avoir une explication simple : Samsung pourrait y préparer directement la mise à jour majeure vers One UI 9.

Le Fold6 et le Flip6 reçoivent leur mise à jour de septembre en Europe

Samsung déploie actuellement le correctif de sécurité de septembre 2026 sur les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6.

Les firmwares repérés portent notamment les références :

F956BXXS4DZI1 pour le Galaxy Z Fold6 ;

pour le Galaxy Z Fold6 ; F741BXXS4DZI1 pour le Galaxy Z Flip6.

La mise à jour est signalée dans plusieurs marchés, notamment en Europe, en Inde, en Turquie et en Thaïlande.

Elle reste principalement consacrée à la sécurité et corrige de nombreuses vulnérabilités identifiées dans Android et dans les composants propres à Samsung.

Pour un utilisateur français, il n’y a donc pas encore One UI 9 derrière ce téléchargement : il s’agit toujours d’une mise à jour basée sur la version actuelle du système.

Mais sa distribution fournit tout de même un indice sur la suite.

Pourquoi l’absence de ce patch aux États-Unis et en Corée intrigue

Samsung n’a, pour l’instant, pas suivi exactement le même calendrier sur tous les marchés.

Le correctif de septembre distribué séparément en Europe n’a notamment pas encore suivi le même chemin sur certaines variantes américaines et coréennes des Fold6 et Flip6.

Une possibilité serait que Samsung évite simplement de pousser deux grosses mises à jour très rapprochées.

Dans ce scénario, le constructeur pourrait intégrer directement les derniers correctifs de sécurité à la version stable de One UI 9 sur les marchés où le patch intermédiaire n’a pas encore été envoyé.

C’est une pratique qui permettrait à l’utilisateur d’effectuer une seule installation au lieu de télécharger le correctif de septembre puis, quelques jours plus tard, Android 17.

Il faut néanmoins rester prudent : Samsung n’a pas confirmé que cette différence de calendrier annonce l’arrivée immédiate de One UI 9.

Les Fold6 et Flip6 sont déjà bien avancés dans les tests de One UI 9

Cette hypothèse devient surtout intéressante lorsqu’on regarde l’état du programme logiciel.

Les deux pliants de 2024 ne sont plus simplement sur une liste théorique d’appareils compatibles. Ils testent déjà One UI 9 depuis plusieurs semaines.

Le programme bêta a progressé jusqu’à une deuxième version sur certains marchés. Cette Beta 2 a notamment apporté des correctifs supplémentaires et de nouvelles fonctions liées à Galaxy AI.

Nous avions détaillé cette étape lors de l’arrivée de One UI 9 Beta 2 sur les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6.

Autrement dit, Samsung ne part pas de zéro : Android 17 fonctionne déjà publiquement sur ces deux modèles dans le cadre du programme bêta.

Le passage à la version stable constitue désormais l’étape suivante.

Samsung commence déjà à servir les générations plus récentes

Le calendrier général va également dans ce sens.

One UI 9 est préinstallée sur les Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra et Z Flip8, tandis que Samsung a commencé son déploiement stable sur les Galaxy S26 en septembre.

La mise à jour a ensuite atteint les Galaxy S25, puis les Galaxy Z Fold7 et Z Flip7 sur certains marchés.

La génération 2024 apparaît donc comme l’une des prochaines candidates logiques.

Dans notre suivi complet de One UI 9 et des Galaxy compatibles, les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 figurent bien parmi les appareils destinés à passer sous Android 17.

Modèle Situation actuelle Galaxy Z Fold8 / Flip8 One UI 9 préinstallée Galaxy Z Fold7 / Flip7 Déploiement stable commencé selon les régions Galaxy Z Fold6 / Flip6 Bêta de One UI 9 + attente de la version stable Galaxy Z Fold5 / Flip5 One UI 9 attendue ultérieurement

Samsung avance donc génération après génération.

Une arrivée dès les prochains jours reste possible, mais pas garantie

Le point à surveiller maintenant sera le comportement de Samsung aux États-Unis et en Corée du Sud.

Si les Fold6 et Flip6 y passent directement de leur version actuelle à One UI 9 stable, l’absence du patch intermédiaire de septembre prendra effectivement tout son sens.

Une disponibilité dans les prochains jours est donc envisageable sur certains marchés.

En revanche, rien ne permet encore d’affirmer que la France recevra One UI 9 dans la foulée.

Samsung procède généralement par vagues. La disponibilité varie selon le pays, la variante du téléphone et parfois l’opérateur.

Les propriétaires français d’un Galaxy Z Fold6 ou Z Flip6 peuvent vérifier manuellement depuis :

Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation

Si seule la mise à jour de sécurité de septembre apparaît pour le moment, il n’y a rien d’anormal. Elle peut être installée sans compromettre la future migration vers Android 17.

En bref

Les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 reçoivent le patch de septembre 2026 en Europe .

. Les firmwares sont notamment identifiés comme F956BXXS4DZI1 et F741BXXS4DZI1 .

. Les États-Unis et la Corée ne suivent pas exactement le même calendrier pour cette mise à jour.

Samsung pourrait y regrouper le correctif avec One UI 9 , mais cela reste une hypothèse.

, mais cela reste une hypothèse. Les Fold6 et Flip6 participent déjà au programme bêta d’Android 17.

Leur passage à One UI 9 stable semble désormais se rapprocher, sans date française officiellement annoncée.