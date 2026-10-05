ChatGPT Work rencontre des erreurs ce matin et les tâches programmées peuvent aussi être touchées

Si ChatGPT Work fonctionne mal ce matin, le problème ne vient pas forcément de votre connexion ou de votre compte.

OpenAI confirme officiellement un incident touchant ChatGPT Work ce lundi 5 octobre 2026. Le service rencontre un taux d’erreurs anormalement élevé et les tâches programmées peuvent également être affectées.

OpenAI indique avoir ouvert une enquête.

OpenAI confirme une dégradation de ChatGPT Work

La page officielle de statut d’OpenAI affiche actuellement l’incident sous le titre « Elevated Work Mode errors ».

L’alerte initiale a été publiée à 7 h 03 UTC, soit 9 h 03 en France métropolitaine.

Quelques minutes plus tard, OpenAI a confirmé que les erreurs continuaient d’être observées.

L’entreprise classe pour l’instant l’incident comme :

Investigating – Degraded performance

Cela signifie que les équipes cherchent encore l’origine exacte de la panne.

Les tâches programmées peuvent aussi être affectées

Le point le plus important concerne les automatisations.

OpenAI indique explicitement que les scheduled tasks, c’est-à-dire les tâches programmées, peuvent elles aussi subir les conséquences de l’incident.

Dans la pratique, une tâche prévue ce matin pourrait :

échouer ;

se terminer avec une erreur ;

rencontrer des difficultés lors de son exécution ;

ne pas produire le résultat attendu.

OpenAI ne précise pas encore si certaines tâches seront automatiquement relancées après la résolution du problème.

Il vaut donc mieux vérifier manuellement les automatisations importantes exécutées pendant la période d’incident.

Codex dans l’application de bureau est également concerné

La page de statut ne mentionne plus seulement ChatGPT Work.

Codex dans ChatGPT Desktop apparaît également parmi les composants affectés.

Cela ne signifie pas que tous les utilisateurs rencontrent nécessairement une panne.

OpenAI précise que ses statistiques de disponibilité sont agrégées et que l’impact réel peut varier selon :

l’abonnement ;

le modèle utilisé ;

les fonctionnalités ;

la plateforme.

Certains utilisateurs peuvent donc continuer à utiliser Work normalement tandis que d’autres rencontrent des erreurs répétées.

Inutile de modifier vos paramètres pour le moment

Lorsque ce type de panne se produit côté serveur, changer de navigateur, vider le cache ou réinstaller ChatGPT a peu de chances de résoudre le problème.

La meilleure solution consiste principalement à :

vérifier si une tâche importante a réellement été exécutée ; éviter de lancer plusieurs fois la même opération si son état est incertain ; consulter la page de statut avant de modifier ses réglages ; relancer manuellement une tâche seulement si elle a clairement échoué.

Pour les travaux importants, il peut également être utile de conserver temporairement les données ou instructions utilisées avant de relancer une opération.

L’incident est toujours en cours au moment de la rédaction

OpenAI n’a pas encore annoncé de retour complet à la normale.

Le dernier message disponible indique que les équipes continuent d’observer des erreurs élevées sur Work Mode.

Aucune estimation de résolution n’est fournie.

Cet article devra donc être mis à jour rapidement dès qu’OpenAI passera l’incident en « Monitoring » ou « Resolved ».

En bref

ChatGPT Work rencontre des erreurs ce 5 octobre 2026 .

. OpenAI a officiellement reconnu l’incident.

Les tâches programmées peuvent aussi être affectées .

. Codex dans ChatGPT Desktop est également mentionné.

L’incident est encore en cours au moment de la rédaction.

OpenAI enquête actuellement sur la cause.