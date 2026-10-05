Un nouveau jeu Star Wars arrive cette semaine sur PS5, Xbox et PC : sortie dès le 6 octobre

Une nouvelle aventure Star Wars arrive dès demain sur consoles et PC, mais elle ne ressemble pas aux derniers Jedi ou Survivor.

Star Wars: Galactic Racer sort le 6 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC et remet les courses à très haute vitesse au centre de l’univers créé par George Lucas.

Le jeu est développé par Fuse Games, un studio qui rassemble notamment d’anciens développeurs ayant travaillé sur Need for Speed et Burnout.

La sortie est fixée au 6 octobre

La date est officielle depuis plusieurs mois, mais elle devient évidemment beaucoup plus importante aujourd’hui.

Star Wars: Galactic Racer sera disponible :

sur PlayStation 5 ;

; sur Xbox Series X|S ;

; sur PC.

La version PS5 est actuellement affichée à 59,99 € en édition standard sur le PlayStation Store français.

Une édition Deluxe à 79,99 € est également proposée.

Le jeu ne se limite pas aux podracers

Galactic Racer reprend évidemment l’idée des courses spectaculaires popularisées dans Star Wars Episode I.

Mais Fuse Games ne cherche pas simplement à refaire Episode I: Racer.

Plusieurs types de véhicules à répulseurs sont disponibles et possèdent leurs propres caractéristiques.

Les joueurs peuvent notamment utiliser différents systèmes de propulsion, capacités et améliorations en fonction des épreuves.

Les véhicules peuvent aussi se heurter et subir les conséquences de collisions à très haute vitesse.

Une campagne centrée sur la Ligue Galactique

L’histoire se déroule après la chute de l’Empire.

Le joueur incarne Shade, un pilote qui rejoint la Ligue Galactique, un circuit clandestin financé par différents syndicats.

L’objectif consiste progressivement à affronter les meilleurs pilotes et notamment le champion Kestar Bool.

Les courses traversent plusieurs environnements de l’univers Star Wars, avec des conditions et dangers différents selon les planètes.

Jakku figure notamment parmi les lieux visités.

Du solo mais aussi du multijoueur

Galactic Racer ne se contente pas de sa campagne.

Le jeu propose également plusieurs modes destinés à augmenter sa durée de vie.

Sur PS5, la fiche officielle mentionne jusqu’à 12 joueurs en ligne.

Un abonnement PlayStation Plus est requis pour profiter du multijoueur sur la console de Sony.

Le jeu propose également :

un mode Arcade ;

plusieurs défis ;

de la personnalisation de véhicules ;

différentes capacités à débloquer.

Les premiers avis sont déjà disponibles

L’embargo critique a été levé avant la sortie.

Les premiers tests saluent notamment les sensations de vitesse et la manière dont Fuse Games a repris l’ambiance des courses Star Wars sans simplement copier les anciens jeux.

Le système mélange conduite arcade, combats et progression.

Certaines courses peuvent néanmoins se montrer exigeantes en raison de l’agressivité des adversaires et des obstacles présents sur les circuits.

Pas de version PS4 ou Xbox One

Le titre est exclusivement pensé pour la génération actuelle.

Aucune sortie sur PS4 ou Xbox One n’est prévue.

Il faut donc disposer d’une PS5, d’une Xbox Series ou d’un PC compatible.

Source : StarWars.com / PlayStation / Steam