OpenAI promet une amélioration de Codex ou un reset complet chaque jour pendant 28 jours

OpenAI vient de prendre un engagement plutôt inhabituel envers les utilisateurs intensifs de Codex et de ChatGPT Work.

Tibo Sottiaux, responsable de Codex et ChatGPT chez OpenAI, annonce qu’au cours des 28 prochains jours, chaque journée devra se terminer de l’une de deux façons : soit par une amélioration jugée utile pour la majorité des utilisateurs, soit par un reset complet des quotas.

Une promesse qui pourrait rendre les prochaines semaines particulièrement intéressantes pour ceux qui utilisent quotidiennement les outils de programmation et de travail automatisé d’OpenAI.

Une nouveauté utile ou un reset chaque jour

L’engagement a été publié directement par Tibo Sottiaux.

Le principe est simple : pendant 28 jours consécutifs, l’équipe veut soit livrer une amélioration concrète concernant Codex ou Work, soit accorder un reset complet.

Il ne s’agit donc pas de promettre obligatoirement une nouvelle fonction majeure tous les jours.

Les changements peuvent prendre différentes formes :

simplification de l’interface ;

amélioration des performances ;

augmentation de l’efficacité ;

davantage d’usage disponible ;

nouvelles fonctionnalités ;

nouveaux modèles ;

correction d’une limitation particulièrement gênante.

Lorsque rien de suffisamment important n’est livré, le reset constitue l’alternative annoncée.

Le reset concerne surtout les limites d’utilisation

Le mot « reset » peut facilement prêter à confusion.

Il ne s’agit pas de réinitialiser un compte ChatGPT, de supprimer les projets ou de remettre les paramètres à zéro.

Le contexte concerne les quotas d’utilisation de Codex et de Work.

Un reset permet donc aux utilisateurs ayant atteint certaines limites de recommencer avec une enveloppe disponible.

OpenAI avait déjà procédé à plusieurs resets de ce type ces dernières semaines.

OpenAI veut surtout simplifier Codex et Work

Cette annonce accompagne une autre prise de position de Sottiaux.

Le responsable explique que les équipes vont concentrer leur travail sur quatre axes :

simplifier ;

rendre les outils plus efficaces ;

permettre davantage d’utilisation ;

développer des fonctions ou modèles suffisamment importants pour justifier leur complexité.

Le constat sous-jacent est intéressant.

ChatGPT est devenu beaucoup plus puissant, mais également beaucoup plus complexe à utiliser pour certains utilisateurs avec la multiplication des modèles, modes, limites et outils.

OpenAI semble donc vouloir réduire cette friction.

Les utilisateurs intensifs pourraient être les premiers gagnants

L’engagement concerne particulièrement les personnes qui travaillent quotidiennement avec Codex ou Work.

Un développeur utilisant Codex plusieurs heures par jour peut facilement atteindre certaines limites avant leur renouvellement normal.

Dans cette situation, un reset peut avoir une valeur réelle : il permet de poursuivre immédiatement son travail sans attendre le prochain cycle habituel.

À l’inverse, lorsque les quotas ne sont pas réinitialisés, les utilisateurs devraient théoriquement recevoir une amélioration suffisamment visible pour compenser.

Il faudra voir ce qu’OpenAI considère comme une « amélioration claire »

C’est le point à surveiller.

Sottiaux parle d’une amélioration « claire » et pertinente pour la majorité des utilisateurs de Codex et Work.

Ce critère reste forcément subjectif.

Un changement de bouton ou une petite optimisation technique ne devrait donc théoriquement pas suffire à remplir la promesse.

Les 28 prochains jours permettront de voir si cette cadence se traduit réellement par des changements perceptibles dans le produit.

Source : Tibo Sottiaux / OpenAI