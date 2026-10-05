Honor Magic 9 Pro Max : voici les couleurs et configurations déjà prévues pour l’Europe

Le Honor Magic 9 Pro Max vient à peine d’être présenté en Chine que sa version européenne commence déjà à apparaître.

Honor affiche désormais le smartphone sur ses pages destinées à plusieurs marchés européens et cela permet de connaître les premiers coloris et configurations de stockage prévus pour son lancement international.

Pour la France, la commercialisation n’interviendra pas avant janvier 2027.

Trois couleurs apparaissent déjà

Le Magic 9 Pro Max européen est actuellement présenté dans trois finitions :

Noir ombre ;

; Vert mousse ;

; Argent glacier.

Ces trois variantes correspondent donc aux couleurs que les acheteurs européens ont le plus de chances de retrouver au lancement.

Honor pourrait éventuellement compléter la gamme par la suite, mais aucun autre coloris n’est actuellement affiché pour l’Europe.

Deux capacités de stockage sont prévues

Honor donne également une première indication sur la mémoire.

La version européenne du Magic 9 Pro Max devrait être proposée avec :

12 Go de RAM + 256 Go de stockage ;

; 12 Go de RAM + 512 Go de stockage.

Les versions chinoises peuvent proposer des configurations différentes ou davantage de mémoire.

Il ne faut donc pas supposer que toutes les variantes vendues en Chine seront automatiquement importées en France.

Pour l’instant, Honor semble privilégier une gamme assez simple en Europe.

Le Pro Max devient clairement le modèle vitrine

Ce choix n’est pas très surprenant.

Le Magic 9 Pro Max concentre les technologies les plus ambitieuses de la génération.

Il associe notamment un grand écran LTPO OLED de 6,8 pouces à une batterie de 8 800 mAh sur sa version chinoise.

Honor met également fortement l’accent sur la photographie.

Le bloc arrière comprend notamment :

un capteur principal de 200 MP ;

; un téléobjectif périscopique de 200 MP avec zoom optique 3,7x ;

; un ultra grand-angle de 50 MP.

Honor travaille également avec ARRI autour du traitement vidéo.

Le smartphone prend notamment en charge des fonctions pensées pour les utilisateurs souhaitant obtenir davantage de latitude en postproduction.

La version européenne pourrait toutefois évoluer sur certains points

Comme toujours avec les smartphones chinois, prudence sur la fiche technique définitive française.

Honor peut modifier certains éléments entre la Chine et l’Europe, notamment :

la capacité de la batterie ;

les bandes réseau ;

certaines fonctions logicielles ;

les accessoires fournis ;

la puissance de recharge ;

les options de stockage.

Les informations actuellement affichées permettent surtout de confirmer les couleurs et la mémoire.

Le prix reste totalement inconnu

Honor n’affiche encore aucun tarif français.

Le lancement étant prévu pour janvier, cette absence n’a rien d’anormal.

Le positionnement sera particulièrement intéressant à suivre face aux prochains Galaxy S27 Ultra et autres smartphones Android très haut de gamme.

Le Magic 9 Pro Max ne cherche clairement plus à jouer uniquement sur le rapport qualité-prix.

Il se positionne désormais comme un véritable flagship photo et vidéo.

En bref

Le Magic 9 Pro Max est déjà affiché sur les pages européennes d’Honor.

Trois couleurs sont prévues : Noir ombre, Vert mousse et Argent glacier .

. Deux configurations apparaissent : 12/256 Go et 12/512 Go .

. La France doit être servie à partir de janvier 2027 .

. Le prix européen n’est pas encore connu.

Certaines caractéristiques pourraient encore différer de la version chinoise.

Source : Honor / GSMArena