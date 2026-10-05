One UI 9 : Samsung accélère le déploiement, mais ces Galaxy restent privés de 4 nouveautés IA

One UI 9 continue de s’étendre aux smartphones Galaxy, avec Android 17 et de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle. Le déploiement a notamment franchi une étape sur les Galaxy S25 américains début octobre. Mais recevoir cette mise à jour ne garantit pas de retrouver toutes les nouveautés présentées par Samsung.

La différence concerne particulièrement les Galaxy S23, les anciens pliables et les modèles Fan Edition. Certains restent compatibles avec la nouvelle version du système tout en étant exclus de plusieurs fonctions. Pour les utilisateurs français, il faut donc distinguer la disponibilité de la mise à jour et les outils réellement pris en charge par leur téléphone.

Les Galaxy S25 américains reçoivent officiellement Android 17

L’opérateur américain Verizon documente une mise à jour du Galaxy S25 datée du 2 octobre 2026.

Identifiée comme « System Update 22 », elle apporte Android 17, One UI 9 et le correctif de sécurité de septembre. La référence du firmware se termine par S931USQUCDZIF.

Le journal des modifications mentionne notamment My FanCam, Now Brief et Call Brief. Il confirme donc une distribution effective de la nouvelle version sur cette déclinaison américaine, au-delà des annonces de compatibilité.

Cette progression prolonge l’arrivée de One UI 9 sur les Galaxy S25 américains. Elle ne fixe toutefois pas la date de réception pour chaque Galaxy S25 vendu en France.

Quatre nouveautés IA, avec des usages différents

Les fonctions concernées ne remplissent pas toutes le même rôle :

My FanCam recadre une vidéo déjà enregistrée pour maintenir une personne sélectionnée au centre de l’image.

recadre une vidéo déjà enregistrée pour maintenir une personne sélectionnée au centre de l’image. Now Nudge propose des actions adaptées au contexte, par exemple autour d’une réservation ou d’une adresse.

propose des actions adaptées au contexte, par exemple autour d’une réservation ou d’une adresse. Les cartes personnalisables de Now Brief permettent de choisir davantage d’informations dans les résumés quotidiens.

permettent de choisir davantage d’informations dans les résumés quotidiens. Call Brief affiche des informations utiles directement sur l’écran d’appel, sans devoir ouvrir une autre application.

Pour quelqu’un qui filme un spectacle ou une rencontre sportive, My FanCam peut notamment éviter une partie du recadrage manuel. L’intérêt des autres outils dépend davantage des habitudes : consulter son agenda, organiser une sortie ou personnaliser les informations affichées chaque jour.

Les Galaxy S23 et les anciens pliables restent à l’écart

Le tableau de compatibilité publié en septembre par SamMobile fait apparaître trois niveaux de prise en charge.

Modèles My FanCam, Now Nudge et cartes personnalisables Now Brief Call Brief Séries Galaxy S26, S25 et S24 Oui Oui Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8, Fold7, Fold6 et Z Flip8, Flip7, Flip6 Oui Oui Galaxy S26 FE, S25 FE et S24 FE Oui Non Série Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5 et Z Flip5 Non Non

Ce tableau concerne quatre nouveautés précises, pas l’ensemble de Galaxy AI. Leur absence ne signifie donc pas que toutes les fonctions d’IA déjà présentes disparaissent. Il décrit la compatibilité fonctionnelle rapportée, sans garantir que la version stable est déjà disponible sur chaque modèle et dans chaque pays.

En France, vérifiez la mise à jour sur votre propre appareil

Une version distribuée par un opérateur américain ne correspond pas nécessairement au firmware d’un téléphone français. Le pays, la référence de l’appareil et sa variante logicielle peuvent modifier le calendrier.

Pour vérifier la disponibilité, ouvrez :

Paramètres → Mise à jour logicielle → Téléchargement et installation.

L’absence de mise à jour ne suffit pas à conclure que votre Galaxy est exclu. Le dossier sur One UI 9, les modèles compatibles et le déploiement en France distingue les appareils déjà servis, ceux encore en bêta et les modèles attendus.

Avant d’espérer une fonction particulière, vérifiez donc deux éléments : si votre téléphone reçoit One UI 9 et si cette fonction est prévue pour lui.