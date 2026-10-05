Xiaomi 18 Ultra : une fuite détaille le modèle à trois capteurs de 200 Mpx qui aurait été abandonné

Trois appareils photo de 200 mégapixels et un prix de 9 999 yuans (Environ 1 330 euros) : le Xiaomi 18 Ultra aurait visé très haut. Une nouvelle fuite publiée le 5 octobre détaille la configuration envisagée pour ce smartphone et attribue son abandon à un tarif jugé trop élevé. Xiaomi n’a pas confirmé ces informations.

L’intérêt de cette révélation tient à la fiche technique et au prix évoqué. La rumeur d’annulation circulait déjà en août.

Trois capteurs de 200 Mpx pour trois usages

Selon les informations de Digital Chat Station rapportées par Gizmochina, le projet aurait associé :

un appareil principal de 200 Mpx avec un capteur de 1/1,12 pouce et la technologie LOFIC ;

un ultra grand-angle de 200 Mpx avec un capteur de 1/1,56 pouce ;

un téléobjectif périscopique de 200 Mpx avec un capteur de 1/1,28 pouce, LOFIC et un zoom optique continu.

Un dispositif multispectral et un objectif externe magnétique auraient aussi été envisagés. Tous ces éléments restent au conditionnel.

La différence avec les deux capteurs de 200 Mpx des Xiaomi 18 Pro aurait notamment été l’ajout d’un ultra grand-angle à cette définition, ainsi qu’une autre conception du téléobjectif.

Pour la photographie, l’intérêt aurait été de disposer d’une grande quantité d’informations à différentes focales. Le nombre de mégapixels, à lui seul, ne permet toutefois pas de prévoir le rendu : l’optique, la stabilisation et le traitement de l’image restent déterminants.

Un tarif de 9 999 yuans aurait freiné le projet

La configuration évoquée à ce prix comprendrait 12 Go de mémoire et 256 Go de stockage. D’après cette même fuite, Xiaomi aurait estimé que son tarif de 9 999 yuans (Environ 1 330 euros) limiterait trop les ventes.

Ce montant correspond à un tarif chinois supposé, pas à un prix européen annoncé. Il ne permet pas de calculer ce qu’un Xiaomi 18 Ultra aurait coûté en France.

La fuite donne ainsi une explication commerciale possible à l’abandon. Elle ne fournit pas une décision officielle du constructeur ni des données permettant de vérifier la rentabilité du projet.

Les modèles Pro restent une question distincte

Cette rumeur ne change pas l’annonce concernant la sortie internationale de la série Xiaomi 18 Pro en 2026.

Pour les lecteurs français, les informations à attendre sur ces modèles restent les pays concernés, les configurations et les tarifs locaux. Quant au 18 Ultra, la nouvelle fuite décrit surtout ce que Xiaomi aurait étudié : elle ne constitue ni une présentation du produit ni la confirmation définitive de sa disparition.