HyperOS 4 stable arrive dans 10 jours : voici les Xiaomi qui passeront en premier

HyperOS 4 va bientôt quitter la phase bêta sur les premiers appareils.

Xiaomi commencera officiellement le déploiement de la version stable le 15 octobre 2026, soit dans seulement dix jours.

La première vague est désormais connue et elle concerne logiquement les appareils les plus récents de Xiaomi et Redmi. Plusieurs générations suivront ensuite jusqu’en janvier 2027.

Une précision reste essentielle pour les utilisateurs français : le calendrier du 15 octobre concerne la Chine et non le déploiement européen.

Onze appareils passent en priorité

Le premier groupe annoncé par Xiaomi comprend des smartphones et deux tablettes.

À partir du 15 octobre, HyperOS 4 stable doit commencer à arriver sur :

Xiaomi 17 Ultra ;

; Xiaomi 17 Ultra Leica Edition ;

; Xiaomi 17 Pro Max ;

; Xiaomi 17 Pro ;

; Xiaomi 17 ;

; Redmi K100 Pro Max ;

; Redmi K100 Pro ;

; Redmi K90 Pro Max ;

; Redmi K90 Pro Max Champion Edition ;

; Redmi K90 ;

; Xiaomi Pad 8 Pro ;

; Xiaomi Pad 8.

Le déploiement sera progressif.

Tous les appareils ne recevront donc pas nécessairement la notification exactement le 15 octobre à la même heure.

Une deuxième vague est prévue avant la fin du mois

Xiaomi ne compte pas s’arrêter aux modèles les plus récents.

Une autre série de smartphones doit passer sous HyperOS 4 avant le 31 octobre.

Elle doit notamment comprendre :

Xiaomi 17 Max ;

Xiaomi 17T Pro ;

Xiaomi 17T ;

Redmi K90 Max ;

Redmi K90 Ultra ;

Redmi Turbo 5 Max ;

Redmi Turbo 5 ;

Redmi K Pad 2.

Pour les utilisateurs européens, les Xiaomi 17T et 17T Pro sont évidemment les appareils les plus intéressants de cette liste.

Ils participent déjà au programme bêta international.

Les Xiaomi 15 passeront ensuite en novembre

La génération précédente ne sera pas oubliée.

Xiaomi prévoit une nouvelle vague autour de la mi-novembre comprenant notamment la gamme Xiaomi 15, le MIX Flip 2 et plusieurs Redmi.

Cela permet de comprendre la stratégie du constructeur :

Xiaomi 17 et modèles Redmi les plus récents ; Xiaomi 17T ; génération Xiaomi 15 ; Redmi Note et appareils plus anciens ; Xiaomi 14 et Xiaomi 13 plus tard dans l’année.

Le calendrier s’étend ensuite jusqu’en janvier 2027 pour certaines catégories de produits.

HyperOS 4 change bien plus que le numéro de version

La nouvelle interface repose sur Android 17 pour les appareils compatibles.

Xiaomi introduit notamment son design Soft Light Glass, avec davantage de transparence et d’effets lumineux dans l’interface.

Le constructeur annonce également plusieurs optimisations internes.

Selon ses propres mesures, HyperOS 4 peut notamment :

accélérer le lancement de certaines applications ;

libérer davantage de mémoire vive ;

réduire le temps nécessaire au démarrage de l’appareil photo ;

accélérer certains traitements HDR.

Les résultats réels dépendront évidemment du smartphone.

HyperOS 4 apporte également de nouveaux réglages d’écran de verrouillage, des widgets retravaillés et davantage de fonctions utilisant l’intelligence artificielle.

Et en France ?

C’est ici qu’il faut éviter une confusion importante.

Le 15 octobre ne constitue pas la date française d’HyperOS 4 stable.

Xiaomi n’a toujours pas publié de calendrier stable spécifique à l’Europe.

La marque teste néanmoins déjà la mise à jour sur des versions EEA de plusieurs appareils :

Xiaomi 17 ;

Xiaomi 17 Ultra ;

Xiaomi 17T ;

Xiaomi 17T Pro ;

Xiaomi 15 ;

Xiaomi 15 Ultra.

Nous avons regroupé les dernières informations sur les modèles compatibles et le déploiement français d’HyperOS 4.

La présence d’une bêta européenne montre que le développement est bien avancé, mais une bêta EEA ne doit pas être confondue avec une version stable accessible à tous.

Le 15 octobre reste malgré tout une date très importante pour l’Europe

Même si le premier déploiement se déroule en Chine, la sortie stable marque un changement de phase.

Jusqu’à présent, HyperOS 4 était principalement jugé à travers des bêta.

À partir du 15 octobre, Xiaomi disposera de versions finales réellement utilisées quotidiennement sur un nombre croissant d’appareils.

Les éventuels bugs détectés, l’autonomie et les performances de ces premières versions donneront donc un bon aperçu de ce que les utilisateurs européens pourront recevoir ensuite.