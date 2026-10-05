Un développeur utilise son iPhone pour accélérer l’IA locale de son Mac

Un iPhone branché à un Mac peut participer aux calculs d’une intelligence artificielle exécutée localement. C’est le principe de Backburner, un projet expérimental dont les premières versions publiques ont été publiées le 3 octobre. Les résultats du développeur montrent surtout un traitement plus rapide des longs documents fournis au modèle.

L’idée peut intéresser ceux qui possèdent déjà les deux appareils : faire travailler le téléphone pendant que l’ordinateur utilise un modèle d’IA, plutôt que réserver tous les calculs au Mac.

Des gains sur la lecture des documents

La documentation du projet présente des mesures du 1er octobre : MacBook Pro M4 Pro avec 24 Go de mémoire, iPhone 17 Pro Max et modèle Qwen3.8-27B.

L’iPhone participe à l’analyse des données d’entrée. Pour un fichier de 2 000 tokens ajouté à une conversation longue, les temps annoncés sont les suivants :

Contexte déjà présent Mac seul Mac avec l’iPhone 16 000 tokens 18,8 secondes 13,1 secondes 32 000 tokens 20,3 secondes 15,8 secondes 48 000 tokens 23,5 secondes 18,1 secondes

Le gain concerne la préparation de la réponse, sans accélérer l’écriture des mots dans ces plages de contexte. Ces mesures du développeur attendent une validation indépendante.

Une piste pour les usages qui accumulent du contexte

Cette distinction change la manière de lire la promesse. Un assistant auquel on transmet des fichiers successifs peut consacrer beaucoup de temps à les intégrer avant de répondre. Réduire cette attente présente alors un intérêt, même si la réponse elle-même s’affiche au même rythme.

Pour de courtes questions, le bénéfice pratique pourrait être beaucoup moins visible. Les résultats disponibles ne permettent donc pas de promettre une accélération identique dans tous les usages.

Un projet encore expérimental

Les versions publiées depuis le 3 octobre comprennent déjà plusieurs correctifs. La prise en charge des iPad équipés d’une puce M a également été ajoutée, mais reste annoncée comme non testée.

La connexion demande un câble USB-C à 10 Gb/s. L’installation reste technique : Backburner n’est pas une fonction proposée par Apple dans macOS ou iOS.

Son intérêt tient pour l’instant à cette expérience concrète : employer ensemble deux appareils déjà disponibles pour exécuter une IA locale.