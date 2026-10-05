iOS 27.2 : Apple prépare trois nouveautés importantes pour les iPhone dès la prochaine mise à jour

iOS 27 vient à peine de commencer sa vie publique qu’Apple travaille déjà sur l’une de ses prochaines évolutions.

La bêta d’iOS 27.2 révèle au moins trois changements concrets pour les utilisateurs d’iPhone : FaceTime pourra exploiter simultanément les deux caméras pendant les appels de groupe, Apple Podcasts va mieux séparer les nouveaux épisodes de ceux déjà commencés et Apple TV introduira enfin plusieurs profils directement sur iPhone.

Des nouveautés moins spectaculaires qu’une refonte complète d’iOS, mais dont certaines peuvent réellement modifier l’utilisation quotidienne.

FaceTime utilisera les deux caméras pendant les appels de groupe

iOS 27 a introduit Dual Capture sur les iPhone compatibles.

La fonction permet d’utiliser simultanément :

la caméra frontale ;

la caméra arrière.

Pendant un appel FaceTime classique, l’interlocuteur peut donc voir votre visage tout en observant ce que filme la caméra située au dos de l’iPhone.

Il suffit notamment de toucher le bouton permettant de retourner la caméra : au lieu d’arrêter complètement la caméra frontale, l’iPhone conserve les deux flux.

Le problème est qu’iOS 27 limite actuellement cette fonction aux conversations individuelles.

iOS 27.2 étend Dual Capture aux appels FaceTime de groupe.

Pourquoi cette fonction peut réellement être utile

L’intérêt n’est pas uniquement technique.

Imaginez par exemple un appel FaceTime familial pendant un voyage.

Vous pouvez continuer à apparaître à l’écran tout en montrant simultanément :

un paysage ;

un événement ;

un objet ;

une autre personne située devant vous.

Dans une conversation professionnelle, la même fonction peut permettre de montrer un produit ou une manipulation sans perdre l’image du présentateur.

La disponibilité restera toutefois limitée aux iPhone compatibles avec Dual Capture.

Tous les modèles capables d’installer iOS 27.2 ne profiteront donc pas nécessairement de cette fonction.

Apple Podcasts va enfin séparer deux choses très différentes

Deuxième changement : Apple s’attaque à la file d’attente de son application Podcasts.

Aujourd’hui, la section « À suivre » peut mélanger plusieurs types de contenus, ce qui rend rapidement l’écran chargé lorsqu’on suit beaucoup d’émissions.

Avec iOS 27.2, Apple divise cette zone en deux.

Nouveaux épisodes

La première section regroupe les derniers épisodes publiés par les podcasts auxquels vous êtes abonné.

Vous pourrez donc identifier immédiatement ce qui vient de sortir.

Continuer la lecture

Une seconde section apparaît juste en dessous.

Elle regroupe uniquement les épisodes que vous avez déjà commencés mais pas encore terminés.

La distinction paraît simple, mais elle évite de mélanger nouveautés et écoutes en cours.

Pour les utilisateurs réguliers d’Apple Podcasts, il s’agit probablement du changement le plus utile au quotidien.

Apple TV accueille enfin plusieurs profils sur iPhone

Troisième nouveauté : l’application Apple TV va gérer les profils utilisateurs directement sous iOS.

Cette possibilité existe déjà sur Apple TV avec tvOS, mais elle devient beaucoup plus intéressante sur un iPhone partagé ponctuellement entre plusieurs membres d’une famille.

Au premier lancement de l’application sous iOS 27.2, un nouvel écran permettra de sélectionner le profil souhaité.

Chaque profil peut alors disposer de ses propres :

recommandations ;

contenus en cours ;

préférences ;

historiques associés à l’expérience Apple TV.

Le profil enfant devient particulièrement intéressant

L’utilisation familiale semble être l’une des principales raisons de ce changement.

Si un enfant regarde régulièrement Apple TV sur l’iPhone d’un parent, son activité ne viendra plus nécessairement modifier les recommandations du profil adulte.

Plus important encore, le profil enfant pourra limiter les contenus affichés à ceux adaptés à son âge dans l’environnement Apple.

Cela complète les nombreux contrôles parentaux qu’Apple a déjà renforcés dans iOS 27.

iOS 27.2 pourrait devenir la vraie prochaine grosse mise à jour pour beaucoup d’iPhone

Le calendrier d’Apple est particulier cette année.

iOS 27.0 est déjà disponible, tandis qu’iOS 27.1 semble fortement lié au lancement de l’iPhone Duo.

Pour les propriétaires des iPhone classiques, iOS 27.2 pourrait donc représenter la prochaine mise à jour fonctionnelle réellement importante.

Apple n’a toutefois pas encore donné de date publique précise pour sa version finale.

Les fonctions observées dans une bêta peuvent également évoluer ou être repoussées avant le déploiement général.

Trois petites évolutions qui touchent des applications très utilisées

Aucune de ces fonctions ne bouleverse totalement l’iPhone.

Mais elles concernent trois services employés quotidiennement par des millions d’utilisateurs :

Application Changement avec iOS 27.2 FaceTime Dual Capture dans les appels de groupe Podcasts Séparation Nouveaux épisodes / Continuer la lecture Apple TV Profils utilisateurs sur iPhone

C’est précisément le type d’améliorations qui peut passer relativement inaperçu dans une longue liste de nouveautés, tout en étant réellement utile une fois installé.