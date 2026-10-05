One UI 9 tarde encore sur les Galaxy S24 : Samsung vient pourtant de leur envoyer une autre mise à jour

Les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra sont bien compatibles avec Android 17 et participent déjà au programme bêta de One UI 9. Pourtant, la version stable continue de se faire attendre.

Samsung vient de terminer le déploiement mondial d’une nouvelle mise à jour sur la gamme S24. Elle apporte un important correctif de sécurité, mais toujours pas One UI 9.

Et le calendrier commence à devenir intéressant puisque les Galaxy S26, Galaxy S25 et les pliants plus récents passent déjà progressivement sur la nouvelle interface.

Environ 450 Mo à télécharger, mais toujours Android 16

La nouvelle mise à jour destinée aux Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra représente environ 450 Mo sur les versions internationales.

Le firmware se termine par :

S92xBXXSHDZI1

Le Galaxy S24 FE reçoit également une nouvelle version, identifiée comme :

S721BXXSEDZI1

Son téléchargement approche 438 Mo.

Le contenu est essentiellement consacré à la sécurité.

Samsung intègre le correctif de septembre 2026, qui traite 90 problèmes de sécurité touchant Android, ses propres composants logiciels et certains éléments matériels.

Le message attendu n’apparaît toujours pas

Pour un propriétaire de Galaxy S24 qui attend Android 17, la taille relativement importante du téléchargement peut prêter à confusion.

Mais après installation, le téléphone reste sur son ancienne version de One UI.

Menow avait déjà détaillé cette mise à jour de 450 Mo qui n’apportait toujours pas One UI 9.

Depuis, la situation a néanmoins évolué autour du S24.

Samsung a accéléré le déploiement stable d’Android 17 sur d’autres générations.

One UI 9 avance maintenant sur les Galaxy plus récents

Samsung a lancé officiellement la version stable de One UI 9 sur les Galaxy S26 à partir du 16 septembre.

Le déploiement s’est ensuite étendu aux générations suivantes, notamment aux Galaxy S25 dans plusieurs marchés.

Les Galaxy Z Fold7 et Z Flip7 commencent également à être servis selon les régions.

Les Galaxy S24 sont donc désormais beaucoup plus proches dans la file d’attente.

Et contrairement à certains smartphones plus anciens, leur développement n’en est pas à un stade préliminaire.

Les Galaxy S24 ont déjà reçu plusieurs bêta de One UI 9

Samsung teste Android 17 sur cette génération depuis septembre.

Les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra ont notamment reçu une deuxième bêta apportant de nouvelles fonctions Galaxy AI.

Nous avions détaillé les quatre nouvelles fonctions d’IA arrivées avec One UI 9 Beta 2 sur le Galaxy S24.

Cela signifie que l’essentiel du travail de migration est déjà bien engagé.

La question porte maintenant davantage sur la date de basculement vers la version stable que sur la compatibilité.

Le correctif d’octobre pourrait arriver directement avec One UI 9

Un nouvel indice mérite maintenant d’être surveillé.

Pendant que les Galaxy S24 recevaient encore leur correctif de septembre, Samsung a commencé à envoyer le patch de sécurité d’octobre 2026 sur les Galaxy S26.

Sur ces modèles, le correctif est arrivé très peu de temps après leur passage à One UI 9.

Cela ouvre une possibilité intéressante pour les Galaxy S24.

Samsung pourrait choisir de ne pas leur envoyer un deuxième petit firmware intermédiaire et intégrer directement le correctif d’octobre à leur mise à jour stable One UI 9.

Ce scénario est cohérent avec le calendrier, mais Samsung ne l’a pas encore confirmé.

Il ne faut pas éviter la mise à jour actuelle

Certains utilisateurs pourraient être tentés de ne pas installer le firmware de septembre en attendant directement Android 17.

Cela n’apporte aucun avantage particulier.

La mise à jour actuelle corrige plusieurs dizaines de vulnérabilités et ne bloque évidemment pas l’arrivée future de One UI 9.

Vous pouvez vérifier sa présence dans :

Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation

Lorsque One UI 9 stable sera disponible, elle apparaîtra ensuite comme une nouvelle mise à jour indépendante.