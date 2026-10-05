Galaxy S27 Ultra : quatre couleurs apparaissent déjà, dont une assez inattendue

Le Galaxy S27 Ultra continue de se dévoiler plusieurs mois avant sa présentation. Une nouvelle fuite attribuée au leaker Ice Universe affirme désormais connaître les quatre couleurs principales prévues par Samsung.

Le prochain Ultra serait proposé en noir, bleu, blanc et surtout rose clair.

C’est cette dernière finition qui retient le plus l’attention.

Samsung pourrait abandonner le violet

Les quatre couleurs évoquées sont :

noir ;

bleu ;

blanc ;

rose clair.

Il ne s’agit pour le moment que des couleurs de base. Les noms commerciaux exacts et les nuances retenues par Samsung restent inconnus.

Le rose clair constituerait surtout un changement notable par rapport au Galaxy S26 Ultra et à sa finition Deep Purple.

Samsung pourrait donc remplacer le violet par une couleur nettement plus claire.

D’autres couleurs exclusives restent possibles

Cette liste ne signifie pas nécessairement que Samsung se limitera à quatre finitions.

Le constructeur propose régulièrement des couleurs supplémentaires exclusivement sur sa boutique en ligne. Le S27 Ultra pourrait donc disposer de plusieurs variantes additionnelles lors de son lancement.

La prudence reste également nécessaire : Samsung n’a encore confirmé aucune de ces couleurs.

Les informations proviennent d’Ice Universe, un leaker régulièrement bien renseigné sur les futurs produits Galaxy, mais il faudra attendre les premières images officielles pour connaître les nuances exactes.

Après les nombreuses fuites autour de son design, de son écran et de son appareil photo, le Galaxy S27 Ultra commence en tout cas à prendre forme bien avant son officialisation.